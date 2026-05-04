H2O Innovation fait son entrée sur le marché de la désinfection par UV grâce à l’acquisition de bestUV

QUÉBEC, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer l’acquisition de bestUV (« bestUV »), un fabricant néerlandais de systèmes de désinfection de l’eau par rayons ultraviolets (UV) adaptés à de nombreuses applications et à divers marchés.

La désinfection est une étape essentielle de pratiquement tous les procédés de traitement de l’eau, puisqu’elle permet de neutraliser les micro-organismes nuisibles, comme les bactéries et les virus. Dans cette optique, la solution exclusive de désinfection acquise dans le cadre de cette transaction vient renforcer davantage la gamme de technologies de traitement de l’eau d’H 2 O Innovation. Cette acquisition améliore également la capacité de la Société à répondre aux besoins croissants de ses clients et distributeurs, qui doivent s’adapter aux nouvelles réglementations et aux tendances du marché.

bestUV est basée dans la région néerlandaise de Brainport Eindhoven, l’un des principaux pôles mondiaux dans le domaine de l’éclairage et des technologies UV. L’entreprise conçoit, fabrique et assure la maintenance de réacteurs UV de pointe destinés à divers marchés, notamment les secteurs municipal, industriel et maritime. En tant que leader dans le domaine, bestUV a conçu certains des plus grands systèmes UV au monde. Son réseau bien établi de distributeurs et de partenaires commerciaux s’ajoute à celui d’H 2 O Innovation et permettra à la Société d’accroitre sa présence sur le marché de la désinfection par UV.

En combinant les systèmes de désinfection par UV de pointe de bestUV avec l’expertise reconnue d’H 2 O Innovation en matière de filtration et de solutions membranaires, la Société sera en mesure de stimuler davantage le développement de ses lignes de produits. Ainsi, elle pourra aider ses clients – notamment les équipementiers, les bureaux d’études, les collectivités locales et les utilisateurs industriels – à atteindre les plus hauts standards en matière de sécurité de l’eau, d’efficacité et de conformité réglementaire. Le tout se fera sans interruption des activités, puisque l’ensemble du personnel de bestUV, y compris toute l’équipe de direction, se joindra à H 2 O Innovation.

« Le fait d’ajouter les technologies de bestUV à notre gamme de produits marque une étape cruciale pour H 2 O Innovation. Cette acquisition vient élargir notre champ d’expertise, complète nos solutions de filtration et de membranes, et met en place les bases d’une nouvelle unité d’affaires axée sur la désinfection. Nous augmentons ainsi notre capacité à répondre à la demande mondiale croissante en solutions avancées de réutilisation de l’eau et pouvons désormais proposer encore plus de technologies de traitement complémentaires provenant d’un seul et même fournisseur », a annoncé Frédéric Dugré, président et chef de la direction chez H 2 O Innovation.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous entamons ce nouveau chapitre passionnant en rejoignant H 2 O Innovation. En associant notre expertise dans le domaine des technologies UV à la portée mondiale d’H 2 O Innovation, nous pourrons faire progresser plus rapidement la mise en place de solutions de désinfection durables et sans produits chimiques à l’échelle internationale », a déclaré Sjors van Gaalen, directeur général de bestUV.

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie à long terme d’H 2 O Innovation, qui vise à proposer une grande variété de technologies durables et de solutions complètes pour le traitement de l’eau. À cette fin, H 2 O Innovation continue d’investir dans des produits qui favorisent l’efficacité opérationnelle et le développement durable.

À propos d’H 2 O Innovation inc.

H 2 O Innovation offre des solutions complètes pour l’eau et a pour mission d’aider les communautés et les industries à résoudre leurs problèmes les plus urgents en matière d’eau. Guidée par son objectif de simplifier l’eau, la Société apporte de la valeur grâce à quatre piliers synergiques : Technologies de traitement d’eau et services (WTS), Produits de spécialité (SP), Opération et maintenance (O&M) et Développement d’infrastructure en eau (WID). La Société fournit des équipements, des produits chimiques, des consommables et des services à long terme qui contribuent au cycle de vie complet de l’eau, des eaux usées et de la réutilisation de l’eau. Chaque jour, H 2 O Innovation fournit à son équipe les ressources et le soutien nécessaires pour surpasser les attentes des clients. En intégrant innovation et excellence opérationnelle, H 2 O Innovation se positionne comme un partenaire mondial de confiance pour assurer une gestion durable de l’eau. Pour plus d’informations, visitez H 2 O Innovation.

À propos de bestUV

bestUV est le principal fabricant néerlandais spécialisé exclusivement dans les systèmes de désinfection de l’eau par rayons ultraviolets et détient la certification ISO 9001 de Lloyd's. Basée à Best, aux Pays-Bas, la société bestUV conçoit, fabrique, teste et assure la maintenance d’installations UV destinées à la désinfection dans des environnements industriels et municipaux à travers le monde. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bestuv.com.

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H 2 O Innovation inc.

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