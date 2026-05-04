Umicore - Tous les points de l'ordre du jour approuvés lors des assemblées générales des actionnaires

Tous les points de l'ordre du jour approuvés lors des assemblées générales des actionnaires

Le jeudi 30 avril 2026, Umicore a tenu ses assemblées générales ordinaire et extraordinaire à son siège social à Bruxelles, en Belgique.

Les actionnaires ont approuvé tous les points à l'ordre du jour, notamment la nouvelle politique de rémunération ainsi que la nomination d’Anna Bertona et Benjamin Loh en tant que nouveaux membres du Conseil de surveillance pour un mandat de 3 ans.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires a également approuvé le paiement d'un dividende annuel brut de 0,50 € par action. Un montant brut de 0,50 € par action (ISIN BE0974320526) sera versé le 7 mai 2026.

Cliquez ici pour plus d'informations

Pour plus d’information

Investor Relations

Media Relations

Caroline Kerremans

Bart Heylen +32 2 227 72 21

+32 2 227 73 09 Marjolein Scheers

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47

+32 2 227 71 29

Veuillez consulter le site web Umicore Group ét les pages newsroom , Investor Relations .

Pour les images, visitez notre galerie média et notre centre video

À propos d’Umicore

Umicore est un groupe mondial spécialisé dans les matériaux avancés et le recyclage. Fort de plusieurs décennies d'expertise en science des matériaux, en chimie, en métallurgie, et en gestion des métaux, Umicore transforme des métaux précieux et critiques en technologies fonctionnelles qui sont utilisées dans de nombreuses applications qui facilitent notre vie quotidienne. Son modèle économique circulaire unique garantit que ces éléments critiques sont continuellement raffinés et recyclés, pour être réintégrés dans de nouvelles applications.

Les quatre divisions d'Umicore – Catalysis, Recycling, Specialty Materials et Battery Materials Solutions – offrent des matériaux et des solutions répondant à la rareté des ressources et au besoin croissant de matériaux fonctionnels pour les technologies propres, la mobilité propre et un monde connecté. Grâce à des produits et des processus sur mesure et à la pointe de la technologie, ils stimulent l'innovation et la durabilité.

Umicore génère la majorité de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux destinés à la mobilité propre et au recyclage. L’objectif primordial d’Umicore en matière de création de valeur durable repose sur l’ambition de développer, produire et recycler des matériaux pour une vie meilleure (materials for a better life).

Les opérations industrielles et commerciales ainsi que les activités de R&D d’Umicore sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle mondiale avec plus de 11 000 collaborateurs. Le Groupe a réalisé un résultat (hors métaux) de € 3,6 milliards (chiffre d’affaires de € 19,4 milliards) au cours du 2025.