Le CN fait état du transport des céréales en avril

MONTRÉAL, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé qu’en avril, il avait transporté 3.2 millions de tonnes métriques de céréales de l’Ouest canadien, établissant ainsi un nouveau record mensuel de transport de céréales. Cela représente huit mois de performance solide au fil de cette campagne agricole, dont sept mois de nouveaux records mensuels. La solide performance du réseau du CN soutient un rythme de production record, grâce à la forte demande à l’exportation, à l’approvisionnement en céréales et à l’efficacité des activités du CN dans les deux corridors d’exportation, ainsi qu’au Canada et aux États-Unis.

Alors que les agriculteurs de l’Ouest canadien entament la saison des semis, le CN demeure déterminé à fournir un service constant et fiable pour soutenir la chaîne d’approvisionnement agricole. La Compagnie continue de travailler en étroite collaboration avec ses clients et ses partenaires de la chaîne d’approvisionnement afin de s’assurer que les capacités nécessaires sont en place pour répondre à la demande actuelle et de bien positionner le réseau pour la prochaine campagne agricole.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie, en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest américain et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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