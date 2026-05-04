Elis : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026

Début d’année 2026 solide :

chiffre d’affaires du 1er trimestre en croissance de +4,3%

Pas d’impact significatif du contexte géopolitique sur l’activité

Confirmation des objectifs 2026

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 1 180,5m€ au 1er trimestre 2026, en croissance de +4,3% en données publiées, dont +3,1% de croissance organique, +1,0% liés aux acquisitions et +0,2% d’effet de change

Croissance organique de +3,1%, en ligne avec la séquence trimestrielle attendue pour l’année 2026

Augmentation marquée du nombre de signatures de nouveaux contrats dans l’ensemble de nos métiers et de nos géographies au cours du 1 er trimestre, reflétant la pertinence de nos récents investissements dans nos forces commerciales

trimestre, reflétant la pertinence de nos récents investissements dans nos forces commerciales Croissance organique proche de 10% en Amérique latine, soutenue par le déploiement de contrats significatifs remportés au Mexique en 2025 et 2026

Mise en place d’ajustements tarifaires visant à compenser l’inflation de la base de coûts, principalement liée à la hausse des coûts de main-d’œuvre

Contribution des acquisitions de +1,0%, exclusivement liée à l’effet report des six acquisitions réalisées en 2025 ; pipeline d’acquisitions prometteur pour le reste de l’année





Situation au Moyen-Orient : pas d’effet significatif sur l’activité à ce stade

Le Groupe n’est pas présent dans la région

Baisse temporaire de la fréquentation hôtelière au début du conflit en mars, suivie d’une normalisation rapide

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers communiqués le 11 mars 2026

Croissance organique du chiffre d’affaires annuel attendue légèrement inférieure à celle de 2025 1

Marges d’EBITDA ajusté et d’EBIT ajusté attendues en légère amélioration

Free cash-flow attendu en croissance « mid-single digit »

Résultat net courant par action dilué attendu en croissance « high-single digit »

Levier d’endettement financier attendu en baisse d’environ 0,1x au 31 décembre 2026





Puteaux, le 4 mai 2026 – Elis, un leader mondial des services circulaires, publie ce jour son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026. Les chiffres présentés dans ce communiqué de presse n’ont pas été audités.

À l’occasion de cette publication, Xavier Martiré, Président du directoire d’Elis, a déclaré :

« Elis enregistre un début d’année 2026 solide, en ligne avec nos attentes, avec un chiffre d’affaires du 1er trimestre en croissance de +4,3%, dont +3,1% en organique.

Après le ralentissement observé en fin d’année 2025, nous avons noté une amélioration de la dynamique commerciale au cours du 1er trimestre, avec une augmentation marquée des signatures de nouveaux contrats dans l’ensemble de nos métiers et de nos géographies, reflétant la pertinence de nos récents investissements dans nos forces commerciales. Ces éléments sont de bon augure et nous rendent confiants quant à la croissance du chiffre d’affaires sur le reste de l’année.

L’Amérique latine a été particulièrement bien orientée au 1er trimestre, portée notamment par la montée en puissance de contrats significatifs remportés au Mexique en 2025 et 2026 sur le marché de la Santé.

De plus, la mise en place d’ajustements tarifaires contribue à compenser l’inflation des coûts de main-d’œuvre, notamment en Allemagne et en Amérique latine.

Enfin, la contribution des acquisitions au 1er trimestre est exclusivement liée à l’effet report des opérations réalisées en 2025, avec un pipeline qui est prometteur pour le reste de l’année.

S’agissant de la situation au Moyen-Orient, le Groupe n’est pas présent dans la région et n’observe à ce stade aucun effet significatif sur son activité, hormis un impact temporaire en mars en Hôtellerie-Restauration, rapidement normalisé.

Dans un contexte géopolitique incertain, le Groupe démontre la solidité de son modèle et aborde la suite de l’année 2026 avec confiance. Nous confirmons donc l’intégralité de nos objectifs annuels communiqués en mars.

La capacité d’Elis à traverser les différentes crises récentes, son savoir-faire opérationnel, le renforcement de son profil de croissance organique ainsi que son modèle fondé sur les principes de l’économie circulaire constituent des atouts majeurs pour consolider son leadership dans l’ensemble des pays où le Groupe est présent. »

I. Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2026





Dans le tableau suivant, « Autres » inclut les Entités Manufacturières, les Holdings et l’Asie ; les pourcentages de variation sont calculés sur la base des valeurs exactes.

Décomposition de la croissance du chiffre d’affaires publié du 1er trimestre 2026

En millions d’euros T1 2026 T1 2025 Croissance organique Croissance externe Effet de change Croissance publiée France 330,5 322,5 +2,0% +0,5% - +2,5% Europe centrale 314,0 300,3 +2,5% +1,7% +0,4% +4,6% Scandin. & Eur. de l’Est 164,7 158,7 +1,4% - +2,5% +3,8% Royaume-Uni & Irlande 136,1 138,2 +1,6% - -3,1% -1,5% Amérique latine 121,4 107,9 +9,5% +1,7% +1,4% +12,6% Europe du Sud 104,4 96,8 +5,2% +2,7% - +7,9% Autres 9,4 7,7 +23,8% - -1,8% +22,0% Total 1 180,5 1 131,9 +3,1% +1,0% +0,2% +4,3%

France

Au 1er trimestre 2026, le chiffre d’affaires est en croissance de 2,5% (+2,0% en organique), tiré par une dynamique commerciale solide, avec de nouvelles signatures de contrats, notamment en vêtements professionnels.

La croissance bénéficie également d’ajustements tarifaires mis en place afin de compenser l’inflation de la base de coûts.

En Hôtellerie-Restauration, l’activité a été temporairement affectée en mars par une baisse de la fréquentation hôtelière à Paris lors du déclenchement du conflit dans le Golfe, avant de se normaliser rapidement. Le niveau de réservations pour la saison à venir demeure néanmoins satisfaisant selon nos clients.

L’acquisition de JP Muller, consolidée depuis le 1er décembre 2025, contribue pour +0,5% à la croissance trimestrielle.

Europe centrale

Au 1er trimestre 2026, le chiffre d’affaires est en croissance de 4,6% (+2,5% en organique).

La croissance est portée par la poursuite de l’externalisation dans la région, avec de nombreux succès commerciaux en vêtements professionnels (standard et ultra-propre) ainsi qu’en Hôtellerie-Restauration.

L’Allemagne bénéficie d’ajustements tarifaires visant à compenser l’inflation des coûts de main-d’œuvre mais est pénalisée par des pertes de contrats enregistrées en Santé en 2025. Avec une croissance organique proche de +9%, le Belux (Belgique et Luxembourg) est quant à lui particulièrement bien orienté.

Les acquisitions de Larosé et d’Adrett en Allemagne, dont les chiffres d’affaires sont respectivement consolidés depuis le 1er novembre 2025 et le 1er janvier 2026, ainsi que l’acquisition de Bodensee en Suisse, consolidé depuis le 1er février 2025, contribuent pour +1,7% à la croissance trimestrielle de la région.

Scandinavie & Europe de l’Est

Au 1er trimestre 2026, le chiffre d’affaires est en croissance de 3,8% (+1,4% en organique), avec un effet de change positif de 2,5%.

La Finlande, les pays baltes et la Norvège sont particulièrement bien orientés. La croissance est plus contrastée en Suède, où la dynamique commerciale s’est néanmoins renforcée au cours du trimestre.

Enfin, la normalisation de la situation concurrentielle au Danemark s’est poursuivie.

Royaume-Uni & Irlande

Au 1er trimestre 2026, la croissance organique du chiffre d’affaires s’élève à +1,6%, portée par de nouveaux succès commerciaux en vêtements professionnels (notamment ultra-propre) et en Hôtellerie-Restauration.

L’activité est toutefois pénalisée par le contexte économique général et par une activité morose en Hôtellerie.

Le chiffre d’affaires publié recule de -1,5%, sous l’effet d’un impact de change défavorable de -3,1%, lié à l’évolution de la livre sterling.

Amérique latine

Au 1er trimestre 2026, le chiffre d’affaires est en croissance de 12,6% (+9,5% en organique, avec un effet de change favorable de +1,4%).

La croissance est portée par une dynamique commerciale soutenue, en lien avec la poursuite de l’externalisation, et nous enregistrons de nombreuses signatures de contrats en Santé et en vêtements professionnels sur le trimestre. La croissance bénéficie également d’ajustements tarifaires visant à compenser l’inflation des coûts de main-d’œuvre dans la région.

Le Brésil et le Mexique enregistrent des performances particulièrement solides, avec des croissances organiques respectivement proches de +9% et +16%. Le Mexique bénéficie notamment de la mise en place de contrats significatifs remportés en Santé en 2025 et 2026.

L’acquisition d’Acquaflash au Brésil, consolidée depuis le 1er novembre 2025, contribue pour +1,7% à la croissance trimestrielle.

Europe du Sud

Au 1er trimestre 2026, le chiffre d’affaires est en croissance de +7,9%, dont +5,2% en organique, soutenu par la dynamique commerciale en vêtements professionnels.

L’activité en Hôtellerie-Restauration au Portugal a été pénalisée par les nombreuses tempêtes ayant touché la péninsule ibérique depuis le début de l’année.

L’acquisition de Bugaderia Neutral en Espagne, consolidée depuis le 1er juin 2025, contribue pour +2,7% à la croissance trimestrielle.

Autres

La catégorie « autres » regroupe les entités manufacturières (incluant le créateur et fabricant français de linge de maison Le Jacquard Français, ainsi que le fabricant britannique d’appareils sanitaires Kennedy Hygiene), les holdings ainsi que les activités du Groupe en Asie (incluant la Malaisie et Singapour).

II. Autres informations





Définitions financières

La croissance organique du chiffre d’affaires (produits de l’activité ordinaire) du Groupe est calculée en excluant (i) les effets des changements de périmètre de consolidation des « acquisitions importantes » et des « cessions importantes » (telles que définies dans le Document d’Enregistrement Universel) réalisées pendant chacune des périodes comparées ainsi que (ii) l’effet de la variation des taux de change.

L’EBITDA ajusté est défini comme l’EBIT ajusté, avant dotations aux amortissements, nettes de la quote-part des subventions virée au compte de résultat.

La marge d’EBITDA ajusté est définie comme l’EBITDA ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

L’EBIT ajusté est défini comme le bénéfice net (ou la perte nette) avant résultat financier, charge d’impôt, quote-part dans le résultat des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, amortissement des relations clientèle, perte de valeur sur le goodwill, autres produits et charges opérationnels, frais financiers divers (services bancaires comptabilisés dans le résultat opérationnel) et charges IFRS 2 (paiements fondés sur des actions).

La marge d’EBIT ajusté est définie comme l’EBIT ajusté divisé par le chiffre d’affaires.

Le résultat net courant correspond au résultat net en excluant les éléments significatifs qui, en raison de leur nature et de leur caractère inhabituel, ne peuvent être considérés comme inhérents à la performance courante du Groupe.

Le free cash-flow est défini comme l’EBITDA ajusté moins ses éléments non-cash et diminué de la variation de besoin en fonds de roulement, des achats de linge, des investissements industriels (nets des cessions), de l’impôt payé, des intérêts financiers payés et des paiements des passifs locatifs.

Le levier d’endettement financier correspond au covenant financier tel que défini dans le contrat de financement bancaire signé en 2021 : leverage ratio = endettement financier net / EBITDA ajusté pro forma des acquisitions finalisées au cours des 12 derniers mois et après synergies.

Répartition géographique

France

Europe centrale : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse

Scandinavie & Europe de l’Est : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Norvège, Russie, Suède

Royaume-Uni & Irlande

Amérique latine : Brésil, Chili, Colombie, Mexique

Europe du Sud : Espagne & Andorre, Italie, Portugal

Autres : Entités manufacturières, holdings, Asie (Malaisie et Singapour)





Avertissements

Ce communiqué de presse peut contenir des informations et des déclarations relatives à des estimations, des événements futurs, des tendances, des attentes, des objectifs, des perspectives et d’autres déclarations prospectives concernant les activités futures du Groupe, sa situation financière, ses résultats d’exploitation, ses performances et sa stratégie, au regard des objectifs financiers et à d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives ne sont pas des déclarations se rapportant à des faits historiques et peuvent contenir les termes « peut », « sera », « devrait », « continue », « vise », « estime », « envisage », « projette », « prévoit », « croit », « a l’intention », « s’attend », « planifie », « cherche », « cible », « considère » ou « anticipe » ou des termes ou expressions dont le sens est similaire. En outre, le terme « ambition » exprime un résultat souhaité par le Groupe, étant précisé que les moyens à mettre en œuvre ne dépendent pas uniquement du Groupe. Ces informations et déclarations prospectives n’ont pas été auditées par les commissaires aux comptes du Groupe. Elles sont fondées sur des données, hypothèses et estimations que le Groupe considère comme raisonnables à la date du présent communiqué de presse et qui, par nature, comportent des risques et incertitudes connus et inconnus du Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d’évoluer ou d’être ajustées en raison d’incertitudes, dont beaucoup échappent au contrôle du Groupe, liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire ou fiscal ou en raison d’autres facteurs dont le Groupe n’a pas connaissance à la date du présent communiqué de presse. En outre, la matérialisation de certains risques, notamment ceux décrits à la section 2.3 « Facteurs de risques et contrôle interne » du chapitre 2 « Gouvernement d’entreprise » du Document d’Enregistrement Universel au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2025, disponible sur le site internet d’Elis (www.elis.com), pourrait avoir un impact sur l’activité, la situation financière, les résultats, la performance et la stratégie du Groupe, notamment au regard de ces objectifs financiers ou autres objectifs inclus dans le présent communiqué. Par conséquent, la réalisation effective des objectifs financiers et d’autres objectifs inclus dans le présent communiqué de presse peut s’avérer inexacte à l’avenir, ou peut différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Le Groupe ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent communiqué de presse. Par conséquent, il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces informations et déclarations.

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ont été préparés sur la base des données mises à la disposition du Groupe à la date de ce communiqué de presse. Sauf indication contraire dans le communiqué de presse, le communiqué de presse et les informations qu’il contient ne sont valables qu’à cette date. Le Groupe n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives, que ce soit pour refléter de nouvelles informations, des événements ou des circonstances futures ou autres, excepté dans les cas où les lois et réglementations applicables le requièrent.

Ce communiqué de presse inclut certains indicateurs non financiers, ainsi que d’autres données non financières, qui sont tous sujets à des incertitudes de mesure résultant de limitations inhérentes à la nature et aux méthodes utilisées pour les déterminer. Ces données n’ont généralement pas de signification standardisée et peuvent ne pas être comparables à des mesures similaires utilisées par d’autres groupes. Le Groupe se réserve le droit de modifier, d’ajuster et/ou de retraiter les données incluses dans le présent communiqué de presse, de temps à autre, sans préavis et sans explication. Les données incluses dans le présent communiqué de presse peuvent être mises à jour, amendées, révisées ou supprimées dans des publications, présentations et/ou communiqués de presse ultérieurs d’Elis, en fonction notamment de la disponibilité, de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations, ou de l’évolution des circonstances applicables, y compris de l’évolution des lois et réglementations en vigueur.

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Les informations et données financières présentées dans le présent communiqué de presse n’ont pas été auditées et n’ont pas fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes du Groupe.

Prochains évènements

Assemblée Générale des actionnaires : jeudi 21 mai 2026 à 15h - Maison des Travaux Publics - 3, rue de Berri - 75008 Paris

Résultats semestriels 2026 : mercredi 29 juillet 2026 après bourse

III. Contacts





Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

1 Croissance organique du chiffre d’affaires : +3,8% en 2025

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