Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 30 avril 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 4 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 27 au 30 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
(MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		27/04/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		1 42384,8025TQEX
27/04/20261 77284,8001AQEU
27/04/20269 95884,7881CEUX
27/04/202614 28784,8745XPAR
28/04/202614 11484,2097XPAR
28/04/20269 92384,0968CEUX
28/04/20261 39784,0750TQEX
28/04/20261 75784,0926AQEU
29/04/202614 08583,5766XPAR
29/04/20269 94083,4300CEUX
29/04/20261 38883,4195TQEX
29/04/20261 73783,4066AQEU
30/04/20269 76283,5004CEUX
30/04/202613 71783,4652XPAR
30/04/20261 73183,4999AQEU
30/04/20261 39183,5036TQEX
   TOTAL108 38283,9987 

À propos de Wendel 
Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.
Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.
Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2
Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.
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Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 30 avril 2026
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