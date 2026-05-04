Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 30 avril 2026

RACHAT D’ACTIONS – 4 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 27 au 30 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché

(MIC Code) WENDEL



























































969500M98ZMIZYJD5O34



























































27/04/2026 FR0000121204



























































1 423 84,8025 TQEX 27/04/2026 1 772 84,8001 AQEU 27/04/2026 9 958 84,7881 CEUX 27/04/2026 14 287 84,8745 XPAR 28/04/2026 14 114 84,2097 XPAR 28/04/2026 9 923 84,0968 CEUX 28/04/2026 1 397 84,0750 TQEX 28/04/2026 1 757 84,0926 AQEU 29/04/2026 14 085 83,5766 XPAR 29/04/2026 9 940 83,4300 CEUX 29/04/2026 1 388 83,4195 TQEX 29/04/2026 1 737 83,4066 AQEU 30/04/2026 9 762 83,5004 CEUX 30/04/2026 13 717 83,4652 XPAR 30/04/2026 1 731 83,4999 AQEU 30/04/2026 1 391 83,5036 TQEX TOTAL 108 382 83,9987

À propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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