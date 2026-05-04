Coface renforce son ambition dans le domaine

des partenariats

Paris, le 4 mai 2026 – 17h45

Coface annonce la nomination de Katarzyna Kompowska au poste de Directrice des partenariats stratégiques, couvrant l’ensemble des lignes de métier du groupe. Cette nomination s’inscrit pleinement dans la dynamique stratégique du plan Power the Core et illustre l’ambition renforcée du Groupe de développer des partenariats à fort potentiel de croissance, créateurs de valeur et de synergies durables entre ses métiers.

Dans ses nouvelles fonctions, Katarzyna Kompowska aura pour mission d’accélérer le développement de partenariats structurants, au service de la performance commerciale.

Elle rejoint le Comité de direction générale, et rapporte directement à Xavier Durand, Directeur général de Coface.

Christian Stoffel succède à Katarzyna Kompowska comme Directeur général de la région Europe du Nord.

Fort de son expérience de Directeur commercial Europe du Nord depuis avril 2022, Christian Stoffel poursuivra le déploiement de la stratégie du Groupe dans cette région clé, en renforçant la proximité client, la dynamique commerciale et la création de valeur à long terme.

Christian Stoffel rejoint le Comité exécutif et rapporte directement à Xavier Durand.

Ces deux nominations s’inscrivent dans une logique de continuité managériale et stratégique, et répondent à l’ambition de Coface de renforcer les leviers de croissance offerts par les partenariats.

Ces changements sont effectifs à compter du 1er mai 2026.





Katarzyna Kompowska possède plus de 30 ans d’expérience dans les services financiers et le développement commercial international. Elle a rejoint Coface en 1992 et a joué un rôle clé dans l’implantation de la société en Pologne. Elle occupait le poste de directrice générale de Coface pour la région Europe du Nord, où elle supervisait l’Allemagne, les Pays-Bas et la Scandinavie depuis 2017. Auparavant, elle a occupé le poste de directrice générale de la région Europe centrale et orientale de 2012 à 2017. Elle est membre du comité exécutif du groupe Coface depuis 2012. Elle est titulaire d’un master en économie et gestion d’entreprise de l’École d’économie de Varsovie.















Christian Stoffel a rejoint Coface en 2019 en tant que président du directoire de l’entité allemande d’affacturage Coface Finanz. Avant de rejoindre Coface, il a occupé plusieurs postes de direction dans le secteur des services financiers, notamment celui de directeur commercial chez TARGO Commercial Finance et de directeur commercial affacturage chez GE Capital. Fort de près de 30 ans d’expérience, Christian apporte à la fois une vision stratégique et une expertise opérationnelle. Il est titulaire d’un diplôme en administration des affaires (banque et finance) de la DHBW Mannheim.













CONTACTS

RELATIONS INVESTISSEURS / ANALYSTES

Thomas JACQUET : +33 1 49 02 12 58 – thomas.jacquet@coface.com

Rina ANDRIAMIADANTSOA : +33 1 49 02 15 85 - rina.andriamiadantsoa@coface.com

RELATIONS PRESSE

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Adrien BILLET : +33 1 49 02 23 63 – adrien.billet@coface.com

CALENDRIER FINANCIER 2026

(sous réserve de changements)

Résultats T1-2026 : 12 mai 2026, après bourse

Assemblée Générale : 19 mai 2026

Résultats S1-2026 : 30 juillet 2026, après bourse

Résultats 9M-2026 : 2 novembre 2026, après bourse

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Le présent communiqué de presse et l’information réglementée intégrale de COFACE SA sont disponibles sur le site Internet du Groupe : https://www.coface.com/fr/investisseurs

Pour les informations réglementées relatives aux Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP), se reporter au Rapport Financier Semestriel 2025 ainsi qu’au Document d’enregistrement universel 2025 (voir 3.7 « indicateurs clés de performance financière »).

Les documents distribués par COFACE SA sont sécurisés et authentifiés avec Wiztrust.

Vous pouvez vérifier l'authentification sur le site www.wiztrust.com.









COFACE : FOR TRADE

Acteur de référence de la gestion du risque de crédit commercial au niveau mondial depuis près de 80 ans, Coface aide les entreprises à développer leurs activités et à naviguer dans un environnement incertain et volatil. Quels que soient leur taille, leur localisation ou leur secteur d’activité, Coface accompagne 100 000 clients sur près de 200 marchés à travers une gamme complète de solutions : assurance-crédit, services d’information, recouvrement de créances, assurance Single Risk, caution, affacturage. Chaque jour, Coface capitalise sur son expertise unique et les technologies de pointe pour faciliter les échanges commerciaux, sur les marchés domestiques comme à l'export. En 2025, Coface comptait 5 511 collaborateurs et a enregistré un chiffre d’affaires de ~1,84 Md€.







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