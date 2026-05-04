Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

 | Source: Robertet SA Robertet SA

Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social

Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L’AMF

Place de cotation :   Euronext Paris
Compartiment :       A
Code Isin:                FR0000039091

 

date

 		 

Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social

 		 

Nombre de droits de vote
théoriques
 

27 AVRIL 2026

 		 

2 169 297		 

3 026 902


 

 

 		 

Nombre d'actions privées de
droits de vote		 

Nombre de droits de vote
effectifs

 
 

 

 

 		 

73 051		 

2 953 851

Société déclarante

ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse

04 93 40 33 66

https://www.robertet.com

Pièce jointe


Attachments

CAPITAL SOCIAL ET DROITS DE VOTE AU 27 04 2026 FR.pdf
GlobeNewswire

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