Information relative au nombre de droits de vote et d'actions composant le capital social
Article L.233-8 II du code de commerce
Article 222-12-5 du Règlement général de L’AMF
Place de cotation : Euronext Paris
Compartiment : A
Code Isin: FR0000039091
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date
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Nombre total d'actions et CI
Composant le capital social
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Nombre de droits de vote
théoriques
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27 AVRIL 2026
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2 169 297
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3 026 902
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Nombre d'actions privées de
droits de vote
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Nombre de droits de vote
effectifs
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73 051
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2 953 851
Société déclarante
ROBERTET SA
37 Avenue Sidi-Brahim
06130 Grasse
04 93 40 33 66
https://www.robertet.com
Pièce jointe