Nokia Oyj
Johtohenkilöiden liiketoimet
4.5.2026 klo 19.00
Nokia Oyj - Johtohenkilöiden liiketoimet (Ahopelto)
Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukainen ilmoitus liiketoimesta.
Nokia Oyj:n varsinainen yhtiökokous 9.4.2026 päätti, että yhtiön hallituksen jäsenten vuosipalkkioista noin 40 prosenttia maksetaan Nokian osakkeina. Tämän päätöksen perusteella hallituksen jäsenen puolesta ja lukuun on hankittu alla mainitut osakkeet.
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Ahopelto, Timo
Asema: Hallituksen jäsen
Liikkeeseenlaskija: Nokia Corporation
LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 154868/6/6
Liiketoimen päivämäärä: 2026-05-04
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000681
Liiketoimen luonne: OSAKEPALKKION VASTAANOTTAMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 7278 Yksikköhinta: N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot
(1): Volyymi: 7278 Keskihinta: N/A
