EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

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Déclaration de transactions sur actions propres

Paris, France (4 mai 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, et, pour les opérations réalisées postérieurement à l’adoption de la résolution applicable, conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 27 avril 2026 au 28 avril 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :

Nom de l’émetteurCode identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *		Marché (MIC Code)
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/04/2026FR0000121667179 400186,3945XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/04/2026FR000012166792 950186,3526DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/04/2026FR000012166713 000186,3968TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4927/04/2026FR000012166718 650186,3620AQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4928/04/2026FR000012166770 651186,1886XPAR
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4928/04/2026FR000012166736 176186,3077DXE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4928/04/2026FR00001216675 933186,1553TQE
ESSILORLUXOTTICA SA549300M3VH1A3ER1TB4928/04/2026FR00001216678 954186,1184AQE
 TOTAL425 714186,3333 

* Arrondi à quatre chiffres après la virgule

Pièce jointe


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