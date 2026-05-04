EssilorLuxottica: Déclaration de transactions sur actions propres

Déclaration de transactions sur actions propres
Paris, France (4 mai 2026, 18h00) – Conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 30 avril 2025, et, pour les opérations réalisées postérieurement à l’adoption de la résolution applicable, conformément à l’autorisation octroyée par l’Assemblée Générale du 28 avril 2026, EssilorLuxottica déclare que du 27 avril 2026 au 28 avril 2026 inclus, les achats d’actions propres suivants ont été réalisés :
|Nom de l’émetteur
|Code identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d’actions)
|Prix pondéré moyen
journalier d'acquisition
des actions (€) *
|Marché (MIC Code)
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/04/2026
|FR0000121667
|179 400
|186,3945
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/04/2026
|FR0000121667
|92 950
|186,3526
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/04/2026
|FR0000121667
|13 000
|186,3968
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|27/04/2026
|FR0000121667
|18 650
|186,3620
|AQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|28/04/2026
|FR0000121667
|70 651
|186,1886
|XPAR
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|28/04/2026
|FR0000121667
|36 176
|186,3077
|DXE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|28/04/2026
|FR0000121667
|5 933
|186,1553
|TQE
|ESSILORLUXOTTICA SA
|549300M3VH1A3ER1TB49
|28/04/2026
|FR0000121667
|8 954
|186,1184
|AQE
|TOTAL
|425 714
|186,3333
* Arrondi à quatre chiffres après la virgule
Pièce jointe