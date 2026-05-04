Vicat - Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2026

Solide croissance du chiffre d’affaires à +8,5% à pcc 1 et à +4,1% en publiée

Stabilisation en Europe, reprise aux États ‑ Unis et dynamique soutenue dans les pays émergents

Effet de change défavorable au 1 er trimestre

Confirmation des perspectives 2026

Nouvelle segmentation géographique en 2026, structurée autour de 4 zones





(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Europe 381 376 +1,2% -0,9% Amériques 228 221 +3,0% +7,7% Asie-Méditerranée 203 198 +2,9% +21,2% Afrique 110 91 +21,1% +22,2% TOTAL 922 886 +4,1% +8,5%

*à périmètre et change constants

Guy Sidos, Président-Directeur Général, a déclaré :

« Le Groupe délivre un premier trimestre robuste, porté notamment par les hausses de prix en Europe, la reprise des volumes aux États-Unis et la bonne dynamique des pays émergents. Cette performance illustre une nouvelle fois la pertinence du modèle de croissance de Vicat, fondé sur un équilibre entre marchés développés et marchés émergents. Dans un contexte géopolitique perturbé, nous restons attentifs aux conséquences qu’une éventuelle prolongation du conflit au Moyen-Orient pourrait avoir sur l’activité et les coûts énergétiques. Ceux-ci bénéficient toutefois de politiques de couverture systématiques, adaptées à chacun de nos marchés, permettant d’en amortir temporairement la volatilité. Nous confirmons nos objectifs pour 2026 dans l’hypothèse d’une absence d’escalade du conflit. Dans le même temps, le Groupe poursuit sans relâche ses efforts d’optimisation de ses coûts de production. À cet égard, l’intelligence artificielle constitue un levier de performance majeur. Vicat accélère son développement dans ce domaine et se trouve actuellement en discussions avancées avec une start-up spécialisée afin de renforcer l’expertise de la "Digital Factory" 1817 et d’accélérer l’intégration de ces technologies au sein du Groupe. »

Nouvelle segmentation géographique en 2026

À compter du premier janvier 2026, le Groupe fait évoluer sa segmentation géographique afin de mieux refléter ses axes stratégiques, son organisation managériale et les dynamiques économiques de ses marchés.

Cette évolution se traduit par :

L’intégration de la France et de l’ancienne zone Europe (Suisse et Italie) au sein d’une nouvelle zone Europe , caractérisée par un mix d’activités homogène, des stratégies communes et des leviers de croissance comparables ;

, caractérisée par un mix d’activités homogène, des stratégies communes et des leviers de croissance comparables ; Le regroupement des zones Asie et Méditerranée au sein d’une nouvelle zone Asie-Méditerranée, reflétant la structure managériale commune de la zone, ainsi qu’un profil de risque et une exposition aux marchés émergents similaires.

Ainsi, le Groupe s’articulera désormais autour de 4 zones géographiques :

Europe (France, Suisse, Italie) ;

(France, Suisse, Italie) ; Amériques (États-Unis, Brésil) ;

(États-Unis, Brésil) ; Asie-Méditerranée (Inde, Kazakhstan, Turquie, Égypte) ;

(Inde, Kazakhstan, Turquie, Égypte) ; Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie).

L’information comparative de l’exercice 2025, établie selon la nouvelle segmentation et incluant les données semestrielles et trimestrielles, est présentée en annexe du présent communiqué de presse.

Activité : un démarrage de l’année solide

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 922 millions d’euros au premier trimestre 2026, en progression de +8,5% à périmètre et change constants.

En base publiée, le chiffre d’affaires affiche une hausse de +4,1% incluant :

Un effet de change défavorable, de -52 millions d’euros (-5,9%) reflétant principalement la dépréciation du dollar américain, des livres turque et égyptienne et de la roupie indienne face à l’euro, et ce malgré une légère contribution positive du franc suisse sur la période ;

défavorable, de -52 millions d’euros (-5,9%) reflétant principalement la dépréciation du dollar américain, des livres turque et égyptienne et de la roupie indienne face à l’euro, et ce malgré une légère contribution positive du franc suisse sur la période ; Un effet périmètre de +13 millions d’euros (+1,4%) correspondant principalement à la contribution de Realmix au Brésil, intégrée à compter de septembre 2025, ainsi qu’à un reliquat lié à l’intégration de Cermix au sein des activités de chimie du bâtiment de Vicat (VPI).

Le premier trimestre a été marqué par une stabilisation de l’activité en zone Europe, soutenue par une dynamique de prix favorable, ainsi qu’une reprise marquée des volumes sur le marché américain, notamment en Californie. Les pays émergents enregistrent par ailleurs une amélioration sensible de leurs performances, en particulier au Brésil, en Turquie et en zone Afrique.

Analyse par zones géographiques

Chiffre d’affaires consolidé au premier trimestre 2026 :

(en millions d’euros)



31 mars 2026



31 mars 2025



Variation

publiée



Dont Variation

à pcc* Effet change Effet périmètre Europe 381 376 +1,2% -0,9% +0.7% +1.4% Amériques 228 221 +3,0% +7,7% -8.0% +3.3% Asie-Méditerranée 203 198 +2,9% +21,2% -18.3% - Afrique 110 91 +21,1% +22,2% -1.1% - TOTAL 922 886 +4,1% +8,5% -5.9% +1.4%

*à périmètre et change constants

En Europe (nouvelle zone incluant la France, Suisse, Italie), l’activité s’inscrit en légère hausse, bénéficiant d’un effet de périmètre positif lié au reliquat d’intégration de Cermix au sein des activités de chimie de la construction de VPI, ayant conduit à la création de la nouvelle entité Vicat Matériaux Formulés, ainsi que de l’appréciation du franc suisse face à l’euro. En France, l’activité Ciment progresse légèrement au premier trimestre malgré des volumes en retrait, pénalisés par des conditions météorologiques défavorables et le contexte électoral. Cette progression est tirée par une augmentation des prix visant à compenser la hausse des coûts de l’électricité liée à la fin de l’ARENH et l’intégration du coût du CO 2 . En Suisse, après une année 2025 très dynamique, l’activité Ciment est restée globalement stable, la légère baisse des volumes ayant été compensée par une dynamique de prix positive. Le déploiement des solutions bas carbone se poursuit dans un environnement de marché qui demeure bien orienté.

La zone Amériques enregistre une progression, portée par la bonne performance des États-Unis et du Brésil, et ce malgré l’impact négatif de la dépréciation du dollar face à l’euro. Aux États-Unis, l’activité Ciment affiche un net rebond au premier trimestre, soutenue par la reprise des volumes en Californie grâce à un effet de base favorable, ainsi que par les premiers signes de redressement du segment non résidentiel, notamment dans le Sud-Est avec le dynamisme de la demande des data centers. L’activité résidentielle demeure en revanche atone dans un contexte de taux d’intérêt toujours élevés, tandis que l’environnement de prix reste globalement stable dans l’attente de hausses désormais prévues à compter de l’été. Au Brésil, l’activité Ciment poursuit sa progression, soutenue par la demande dans la région Centre-Ouest ainsi que par la contribution de Realmix. Les prix continuent de progresser. Les activités Béton et Granulats affichent également une dynamique positive, avec une progression des volumes et des prix depuis le début de l’exercice, tirée notamment par l’effet de périmètre lié à Realmix.

La nouvelle zone Asie-Méditerranée affiche une dynamique positive au premier trimestre, portée par une croissance soutenue des volumes en Inde et en Turquie. Les effets de change ont toutefois de nouveau pesé sur la performance de la zone, en particulier la forte dépréciation des livres turque et égyptienne et de la roupie indienne face à l’euro. En Inde, la croissance résulte d’une augmentation des volumes à prix constants. En Turquie, la performance bénéficie à la fois d’une base de comparaison favorable au premier trimestre et d’une demande domestique toujours bien orientée en Anatolie centrale. Enfin, en Égypte, l’activité demeure soutenue malgré l’impact négatif des effets calendaires liés au Ramadan sur les volumes, grâce une bonne dynamique des prix sur les marchés domestique et export.

La zone Afrique a fortement progressé au premier trimestre, portée principalement par la bonne dynamique observée au Sénégal ainsi qu’une amélioration au Mali. L’activité Ciment au Sénégal bénéficie d’une légère progression des volumes et d’un redressement des prix domestiques à la suite de la hausse passée en début d’année, tandis que la montée en puissance du four 6 contribue à une amélioration sensible des coûts de production. L’activité Granulats affichent par ailleurs une bonne croissance, soutenue par la demande liée aux grands projets d’infrastructures, notamment la construction du port de Ndayane. Au Mali, l’activité se redresse grâce avec un net rebond des volumes, bien que l’environnement opérationnel demeure contraint et peu prévisible.

Une analyse plus détaillée des performances par zones géographiques est disponible en annexe à ce communiqué.

Perspectives 2026

La dynamique de croissance devrait se poursuivre tout au long de l’exercice 2026, en dépit d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes. Le Groupe confirme les objectifs suivants pour 2026, sous réserve de l’absence d’escalade et de prolongation significative du conflit au Moyen-Orient, compte tenu de son impact potentiel sur les coûts de l’énergie et le contexte macro-économique.

Croissance modérée du chiffre d’affaires à périmètre et change constants

Croissance modérée de l’EBITDA à périmètre et change constants

Investissements industriels nets décaissés de l’ordre de 290 millions d’euros

Le groupe Vicat confirme par ailleurs ses priorités actuelles à moyen terme :

Poursuite du désendettement avec l’atteinte d’un ratio de leverage inférieur ou égal à 1,0x à fin 2027 ;

Maintien d’un niveau de marge EBITDA au moins égale à 20% sur l’ensemble de la période 2025-2027.





Perspectives par zones géographiques pour 2026 :

En France, après avoir montré des signes de stabilisation au second semestre 2025, le marché de la construction résidentielle devrait poursuivre son atterrissage, avec une reprise graduelle et modérée, à partir du seconde semestre 2026. En Suisse, le marché devrait poursuivre sa trajectoire de reprise grâce à des fondamentaux économiques solides et des taux d’intérêt très bas. De grands projets d’infrastructures en France et en Suisse devraient soutenir l’activité. L’intégration progressive du coût de la décarbonation devrait soutenir la tendance favorable des prix en Europe.

Aux États‑Unis, dans un contexte d’incertitudes macroéconomiques et géopolitiques persistantes, la visibilité pour 2026 demeure limitée. La reprise du marché de la construction résidentielle ne devrait se matérialiser qu’après une baisse des taux d’intérêt hypothécaires. Sur le marché du non-résidentiel, une légère reprise est attendue, bénéficiant d’un effet de base plus favorable à partir d’avril, dans un contexte économique qui demeure résilient. La dynamique de prix du ciment devrait permettre d’absorber l’inflation. La faiblesse du dollar devrait continuer à peser sur les résultats du Groupe.

L’activité dans les pays émergents devrait restée bien orientée malgré la persistance d’effets change négatifs, notamment dans la zone Asie-Méditerranée. En Égypte, la croissance devrait se poursuivre à un rythme plus modéré, tirée par les exportations et l’amélioration du marché domestique. En Turquie, malgré un contexte d’hyperinflation persistante, la dynamique devrait rester favorable, soutenue par la dépense publique. Au Brésil, la contribution de Realmix devrait soutenir la croissance des volumes de ciment sur la première partie de l’année 2026. En Inde, en dépit d’un effet de base positif au premier trimestre, la visibilité reste limitée avec des prix qui devraient rester volatils, notamment dans le Sud où le contexte concurrentiel est plus tendu. Le Sénégal devrait bénéficier de la contribution du four 6 en année pleine ainsi que de la poursuite de la bonne dynamique dans l’activité granulat.

Réunion de présentation et conférence téléphonique

Dans le cadre de cette publication, le groupe Vicat organise le 5 mai 2026 une conférence téléphonique en anglais à 15h CET Paris (14h Londres et 9h New York).

Cette conférence téléphonique sera retransmise via webcast à partir du site internet de Vicat ou directement via le lien suivant :

Vicat Q1 2026 Sales

L’enregistrement de cette conférence téléphonique sera immédiatement disponible à partir du site internet de Vicat ou via ce même lien.

Prochains événements

Résultats du premier semestre 2026 29 juillet 2026 – publication après bourse

(Période d’embargo : 29 juin 2026)

Contacts

Relations Investisseurs

Pierre PEDROSA

Tél : +33 (0)6 73 25 98 06

pierre.pedrosa@vicat.fr Presse

Raphael Hinninger

Tél : +33 (0)7 61 74 86 52

raphael.hinninger@vicat.fr









À propos du groupe Vicat

Depuis 170 ans, VICAT est un acteur industriel de référence dans le domaine des matériaux de construction minéraux et biosourcés. Vicat est un groupe coté sur Euronext Paris (membre de l’indice SBF 120) et est majoritairement contrôlé par la famille fondatrice. Avec l’ambition d’atteindre la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur d’ici à 2050, l'entreprise exerce aujourd’hui 3 métiers principaux que sont le Ciment, le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) et les Granulats, ainsi que des activités complémentaires à ces métiers de base. Présent dans 12 pays, développés et émergents, le groupe cimentier emploie plus de 10 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 3 854 millions d’euros en 2025. Ancré dans les territoires, VICAT développe un modèle d’économie circulaire qui profite à tous et innove chaque jour pour réduire l’impact environnemental de la construction.

Avertissements

Dans ce communiqué, et sauf indication contraire, toutes les variations sont exprimées en variation annuelle (2026/2025), et à périmètre et change constants ;





Les indicateurs alternatifs de performance (IAP), tels que les notions de périmètre et change constants, de chiffre d’affaires opérationnel, d’EBITDA, d’EBIT courant, d’endettement net, ou encore de leverage, font l’objet d’une définition accessible dans ce communiqué de presse ;





Ce communiqué de presse peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations correspondent à des tendances ou à des objectifs et ne doivent pas être considérées comme des prévisions de résultats ni comme des indicateurs de performance futurs. Elles sont, par nature, soumises à des risques et aléas, tels que décrits dans le Document d’Enregistrement Universel du Groupe, disponible sur le site Internet www.vicat.fr. En conséquence, les performances futures du Groupe Vicat pourraient différer sensiblement de celles évoquées dans ces informations. Le Groupe ne s’engage en aucune manière à les mettre à jour.





Des informations plus exhaustives sont disponibles sur le site Internet www.vicat.fr.

Définition des indicateurs alternatifs de performance "IAP"

Les données à périmètre et change constants permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure.





permettent de déterminer l’évolution organique d’agrégats chiffrés entre deux périodes et de les comparer en neutralisant les impacts liés aux variations de taux de change et du périmètre de consolidation. Elles sont déterminées en appliquant aux chiffres de la période en cours, les taux de change et le périmètre de consolidation de la période antérieure. Le chiffre d’affaires opérationnel d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité).





d’un secteur géographique (ou d’une activité) correspond au chiffre d’affaires réalisé par le secteur géographique en question (ou l’activité) sous déduction du chiffre d’affaires intra-secteur (ou intra-activité). EBITDA (Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) : il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires.





: il se calcule en sommant le chiffre d’affaires, les achats consommés, les charges de personnel, les impôts et les taxes d’exploitation et les autres charges et produits ordinaires. EBIT Courant : (Earning Before Interest and Tax) : il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires.





il se calcule en sommant l’EBITDA et les dotations nettes aux amortissements, provisions et dépréciations ordinaires. Cash-flow libre : il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende.





il est égal aux flux nets opérationnels après déduction des investissements industriels nets de cessions et des investissements financiers et avant paiement du dividende. L’endettement financier net représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette.





représente la dette financière brute (composée du solde des emprunts auprès d’investisseurs et des établissements de crédit, de la dette résiduelle sur contrats de location financement, du solde des autres emprunts et dettes financières hors options de vente et de la trésorerie passive), nette de la trésorerie et équivalents de trésorerie, y inclus la réévaluation des dérivés de couverture et de la dette. Le leverage est un ratio correspondant à l’endettement financier net divisé par l’EBITDA consolidé.





Groupe Vicat – Annexes

Information comparative de l’exercice 2025 - Nouvelle segmentation géographique

Chiffre d’affaires consolidé 2025 – Nouvelle segmentation

(en millions d’euros) T1 2025 T2 2025 S1 2025 Q3 2025 9M 2025 Q4 2025 2025 Europe 376 447 823 410 1 233 408 1 641 Amériques 221 244 465 246 711 233 943 Asie-Méditerranée 198 218 416 254 670 237 907 Afrique 91 89 181 83 264 99 363 TOTAL 886 999 1 885 992 2 877 977 3 854





Croissance à périmètre et change constants du chiffre d’affaires consolidé 2025 – Nouvelle segmentation

(en %) T1 2025 T2 2025 S1 2025 Q3 2025 9M 2025 Q4 2025 2025 Europe +1,6% -3,4% -1,1% -1,1% -1,1% +2,4% -0,2% Amériques +0,8% -3,4% -1,5% -1,6% -1,5% -3,5% -2,0% Asie-Méditerranée +0,5% +14,8% +7,8% +26,8% +14,2% +27,0% +17,6% Afrique -10,1% -5,4% -7,8% -6,5% -7,4% +11,8% -2,9% TOTAL -0,2% +0,6% +0,2% +4,9% +1,8% +8,1% +3,3%





EBITDA et Croissance à périmètre et change constants de l’EBITDA 2025 – Nouvelle segmentation

(en millions d’euros) S1 2025 Variation

à pcc2 2025 Variation

à pcc Europe 138 -6,6% 316 +1,5% Amériques 91 -9,6% 198 -16,2% Asie-Méditerranée 81 +33,9% 186 +37,3% Afrique 21 -35,5% 71 +6,9% TOTAL 331 -2,0% 771 +3,7%





Chiffre d’affaires au 31 mars 2026 par zones géographiques

Europe (France, Suisse et Italie)

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 381 376 +1,2% -0,9%

*à périmètre et change constants

L’activité Ciment en France a légèrement progressé au premier trimestre, malgré des volumes en léger retrait, principalement en raison de conditions météorologiques défavorables en début d’année et de l’impact des élections municipales. Le marché résidentiel poursuit ainsi son atterrissage, et la reprise de la construction de logements en France devrait rester modéré en 2026 et plutôt attendue sur la 2ème partie de l’année. Les prix ont progressé au premier trimestre afin de compenser la hausse des coûts de l’électricité, liée à la fin du tarif régulé ARENH3 et à la signature d’un CAPN4 avec EDF ainsi que l’intégration progressive du coût du CO 2 . Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité ciment progresse de +1,8% sur la période.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats est en baisse de -3,3% à périmètre constant, résultant de la contraction des volumes de béton et de granulats en début d’année, principalement lié aux conditions météorologiques défavorables, alors que les prix ont progressé.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services progresse de +5,7% en base publiée, grâce à un effet périmètre positif lié à un reliquat de l’intégration de Cermix au sein des activités de chimie du bâtiment de Vicat (VPI), pour former une nouvelle entité « Vicat Matériaux Formulés ». A périmètre constant, l’activité Autres Produits & Services est resté stable du fait de la baisse les activités chimie de la construction et papier.

Après une année 2025 particulièrement dynamique, l’activité Ciment en Suisse s’est stabilisée au premier trimestre, avec des volumes en légère baisse, compensée par une dynamique de prix positive. En 2026, les perspectives du marché suisse demeurent bien orientées, bien que la progression soit attendue à un rythme plus modéré qu’en 2025 avec un effet de base défavorable en début d’année. Par ailleurs, le Groupe poursuit le déploiement de ses solutions bas carbone, telles que la gamme Progresso, sur des projets à forte valeur ajoutée. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment en Suisse est resté stable à périmètre et change constants et progresse de +3,3% en base publiée, grâce à l’appréciation du franc suisse face à l’euro.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Béton & Granulats recule de -3,6% à périmètre et change constants, sous l’effet de la baisse des volumes de l’activité décharges. Cette évolution intervient malgré une hausse des prix dans le béton.

Le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Autres Produits & Services en Suisse a progressé de +16,6% à périmètre et change constants grâce à une reprise de l’activité Rail et à un effet de base plus favorable.

En Italie, le chiffre d’affaires opérationnel est resté stable sur la période.

Amériques (Etats-Unis et Brésil)

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 228 221 +3,0% +7,7%

*à périmètre et change constants

Aux États-Unis, après une année 2025 contrastée, l’activité Ciment a bénéficié d’un fort rebond des volumes en Californie, soutenu par un effet de base favorable, le premier trimestre 2025 ayant été pénalisé par les incendies à Los Angeles et par des conditions météorologiques défavorables. Par ailleurs, le groupe observe les premiers signes de reprise du segment non résidentiel aux Etats-Unis. Dans le Sud-Est, les volumes continuent de s’inscrire dans une tendance positive, portée notamment par le dynamisme du segment des data centers. À l’inverse, l’activité résidentielle demeure atone dans un contexte de taux d’intérêt toujours élevés. L’environnement prix est resté globalement stable au premier trimestre, dans l’attente de hausses potentielles prévues à compter de juillet. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel de l’activité Ciment progresse de +8,0% à périmètre et change constants, et recule de -2,9% en base publiée, pénalisé par la dépréciation du dollar face à l’euro amorcée à partir du deuxième trimestre 2025.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton aux États-Unis progresse de +6,0% à périmètre et change constants, et baisse de -4,6% en base publiée, sous l’effet de la progression des volumes dans les deux régions.

Au Brésil, l’activité Ciment a progressé, portée par un développement commercial solide dans la région Centre-Ouest, dans un marché en légère croissance. La demande en infrastructure dans le District fédéral (région de Brasília) ainsi que le dispositif Minha Casa, Minha Vida ont soutenu la croissance des volumes, renforcée par l’acquisition de Realmix, consolidée depuis septembre 2025 et qui contribue à l’augmentation des volumes de ciment dans l’État de Goiás. Les prix du ciment affichent une dynamique haussière soutenue depuis les ajustements intervenus en juin 2025, et ont poursuivi leur progression au premier trimestre 2026. La visibilité reste néanmoins partiellement limitée par l’environnement politique, dans la perspective des échéances électorales d’octobre 2026. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse de +17,1% à périmètre et change constants, et de +17,1% en base publiée.

Les activités béton et granulats enregistrent une progression tant des volumes que des prix depuis le début de l’exercice, incluant la contribution positive de Realmix dans le béton. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +12,2% à périmètre et change constants et de +45,7% en base publiée grâce à l’effet périmètre de Realmix.

Asie-Méditerranée (Inde, Kazakhstan, Turquie et Égypte)

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 203 198 +2,9% +21,2%

*à périmètre et change constants

En Inde, l’activité Ciment enregistre une progression soutenue des volumes depuis le début de l’année, dans un contexte de stabilité des prix. La dynamique est particulièrement marquée dans les États du Sud, tandis que les volumes demeurent en légère hausse dans le Maharashtra. Les prix restent globalement stables au premier trimestre en comparaison annuelle et à des niveaux encore bas, même si certains acteurs du marché ont annoncé leur intention de procéder à des hausses tarifaires afin de compenser l’augmentation des coûts énergétiques. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment progresse de +21,1% à périmètre et change constants, et de +3,1% en base publiée, pénalisé par la dépréciation de la roupie indienne face à l’euro.

Au Kazakhstan, les prix de vente ont progressé, bénéficiant de l’effet des hausses mises en œuvre en 2025 ainsi que d’une nouvelle augmentation de prix intervenue en début d’année, afin de compenser la hausse des coûts de l’énergie. Dans le même temps, les volumes ont reculé pour des raisons saisonnières. Le chiffre d’affaires opérationnel progresse ainsi de +6,5% à périmètre et change constants, et recule de de -1,8% en base publiée en raison de la dépréciation du tengé face à l’euro.

En Turquie, l’activité Ciment enregistre une forte progression des volumes au premier trimestre, bénéficiant d’une base de comparaison favorable, le premier trimestre 2025 ayant été marqué par une période d’instabilité politique. La demande domestique soutenue en Anatolie centrale, ainsi que des conditions météorologiques plus favorables qu’un an plus tôt, ont également contribué à cette performance. Dans un contexte d’hyperinflation persistante, les prix de vente poursuivent leur hausse afin de compenser l’augmentation durable des coûts de production. Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment affiche ainsi une hausse de +43,3% à périmètre et change constants et de +14,4% en base publiée, en raison de la dépréciation de la livre turque face à l’euro.

Le chiffre d’affaires opérationnel Béton & Granulats en Turquie progresse de +30,1% à périmètre et change constants, et de +3,9% en base publié due à l’évolution du taux de change.

En Égypte, l’activité Ciment est restée bien orientée au premier trimestre, malgré un effet calendaire défavorable lié au Ramadan. Sur le marché domestique, la dynamique des prix est restée soutenue en comparaison annuelle, tandis que les volumes ont reculé, en lien avec une base de comparaison plus défavorable. À l’export, les prix ont enregistré une progression sensible, tandis que les volumes ont été temporairement affectés par la saisonnalité associée au Ramadan et ses effets sur l’activité logistique au port d’El Arish. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel progresse de +5,9% à périmètre et change constants et baisse de -1,4% en données publiées, impacté par la dépréciation de la livre égyptienne face à l’euro.

Afrique (Sénégal, Mali, Mauritanie)

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Chiffre d’affaires consolidé 110 91 +21,1% +22,2%

*à périmètre et change constants

Au Sénégal, l’activité Ciment évolue dans un environnement plus favorable depuis le début de l’année. Les volumes affichent une légère progression par rapport au premier trimestre 2025, tandis que les prix domestiques se sont redressés à la suite d’une première hausse en début d’année, permettant de compenser les baisses enregistrées en 2025. Une seconde augmentation a par ailleurs été annoncée récemment. Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel ciment au Sénégal croit de +1,7% sur le trimestre. La montée en puissance du four 6 se poursuit et contribue déjà à une amélioration sensible des coûts de production.

Le chiffre d’affaires opérationnel granulats au Sénégal enregistre une forte progression de +118,1%, toujours portée par la demande soutenue liée aux grands chantiers d’infrastructures publiques, et en particulier par la construction du port de Ndayane, au sud de Dakar. Les prix ont également progressé sur la période.

Au Mali, l’activité s’est redressée au premier trimestre, bien que l’environnement local demeure peu prévisible. Les volumes ont fortement rebondi, bénéficiant d’un meilleur accès à l’approvisionnement en clinker grâce à des ajustements logistiques mis en œuvre par le Groupe. Dans ce contexte, le chiffre d’affaires opérationnel Ciment a progressé de +69,8%.

Le chiffre d’affaires opérationnel Ciment en Mauritanie a également progressé de +11,4% en données publiées.

Chiffre d’affaires au 31 mars 2026 par activités

Activité Ciment

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes

(milliers de tonnes) 6 808 6 413 +6,2% CA Opérationnel 577 554 +4,2% +11,5% CA Consolidé 499 477 +4,7% +12,2%

*à périmètre et change constants

Les volumes de ciment progressent de +6,2 % au premier trimestre. Cette dynamique reflète une stabilisation progressive en Europe, une reprise marquée aux États-Unis, ainsi qu’une progression dans les pays émergents, notamment en Inde et en Turquie. Les volumes s’inscrivent en revanche en retrait au Kazakhstan et en Égypte, ce dernier pays ayant été affectée par un effet calendaire défavorable lié au Ramadan, qui devrait être compensé au deuxième trimestre. Les prix du ciment ont progressé en Europe au cours de la période, sous l’effet des hausses mises en œuvre en début d’année, et affichent une augmentation particulièrement marquée au Brésil et dans la zone Méditerranée.

Activité Béton & Granulats

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* Volumes Béton

(milliers de m3) 2 033 2 025 +0,4% Volume Granulats

(milliers de tonnes) 5 658 5 040 +12,3% CA Opérationnel 345 333 +3,8% +7,1% CA Consolidé 329 321 +2,7% +5,6%

*à périmètre et change constants

Les volumes de béton sont restés globalement stables au premier trimestre (+0,4%), soutenus par une croissance marquée en zone Amériques, tant aux États-Unis qu’au Brésil. Cette progression a toutefois été partiellement compensée par un recul des volumes en Europe. Les volumes de granulats enregistrent quant à eux une forte progression sur la période (+12,3%) dans l’ensemble des régions du Groupe, à l’exception de la France. La dynamique est particulièrement soutenue au Sénégal, tirée par la reprise des grands chantiers d’infrastructures.

Activité Autres Produits & Services

(en millions d’euros) 31 mars 2026 31 mars 2025 Variation

publiée Variation

à pcc* CA Opérationnel 126 117 +7,3% +4,1% CA Consolidé 94 89 +5,8% -0,4%

*à périmètre et change constants

1 Périmètre et change constants

2 Périmètre et change constants

3 Accès Régulé à l’Electricité Nucléaire Historique

4 Contrat Allocation Production Nucléaire

Pièce jointe