Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 30 avril 2026

 | Source: Rexel Développement SAS Rexel Développement SAS

                                                                                                              

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 27 AU 30 AVRIL 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 au 30 avril 2026 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
Rexel969500N6AVPA51648T622026-04-27FR001045120330 00034,852202XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-04-28FR001045120330 00034,680552XPAR
Rexel969500N6AVPA51648T622026-04-29FR001045120329 24534,380292XPAR
   TOTAL89 24534,639860 

Pièce jointe


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Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 30 avril 2026
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