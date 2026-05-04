Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 30 avril 2026

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 27 AU 30 AVRIL 2026

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 au 30 avril 2026 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-04-27 FR0010451203 30 000 34,852202 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-04-28 FR0010451203 30 000 34,680552 XPAR Rexel 969500N6AVPA51648T62 2026-04-29 FR0010451203 29 245 34,380292 XPAR TOTAL 89 245 34,639860

Pièce jointe