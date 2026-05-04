Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 au 30 avril 2026

COMMUNIQUE
DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 27 AU 30 AVRIL 2026
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 au 30 avril 2026 :
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-04-27
|FR0010451203
|30 000
|34,852202
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-04-28
|FR0010451203
|30 000
|34,680552
|XPAR
|Rexel
|969500N6AVPA51648T62
|2026-04-29
|FR0010451203
|29 245
|34,380292
|XPAR
|TOTAL
|89 245
|34,639860
Pièce jointe