CRCAM Alpes Provence : déclarations_Hebdomadaires_CAAP_S18-2026

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Société coopérative à capital variable

25, Chemin des trois cyprès 13097 Aix en Provence Cedex 2

381 976 448 R.C.S Aix en Provence

Aix-en-Provence, le 4 mai 2026

Achats effectués dans les conditions de l'article 5 du règlement abus de marché dans le cadre du programme de rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement autorisé par l’Assemblée Générale Mixte des sociétaires du 25 mars 2025.

Le détail des transactions est disponible en annexe.

Le Crédit Agricole Alpes Provence vous informe que le document est disponible sur son site Internet : http://www.ca-alpesprovence.fr et a été diffusé par GlobeNewswire.

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 27/04/2026 FR0000044323 94 148,02 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 28/04/2026 FR0000044323 95 143,83 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 29/04/2026 FR0000044323 94 145,72 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 30/04/2026 FR0000044323 88 145,64 XPAR Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 969500VSI0Q11PB93327 01/05/2026 FR0000044323 0 XPAR





Détail transaction par transaction





Nom de l'émetteur



Code Identi

fiant



Nom du PSI



Code Identi

fiant PSI



jour/heure de la transaction



Code identifiant de l'instrument financier



Prix unitaire (unité)



Devise



Quantité achetée



Code iden

tifiant marché



Numéro de référence de la transaction



Objectif

du

rachat



Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/4/26 9:57 ANNULATION 8 148,02 ACHAT XPAR OD_946CK5Z-03 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/4/26 9:57 ANNULATION 5 148 ACHAT XPAR OD_946CK5Z-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 27/4/26 10:00 ANNULATION 81 148,02 ACHAT XPAR OD_946D0uk-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/4/26 7:53 ANNULATION 12 143 ACHAT XPAR OD_94BXYiU-01 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/4/26 7:53 ANNULATION 3 143 ACHAT XPAR OD_94BXYiU-03 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/4/26 10:31 ANNULATION 70 143,98 ACHAT XPAR OD_94CBNI0-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 28/4/26 10:31 ANNULATION 10 143,98 ACHAT XPAR OD_94CBNHz-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/4/26 7:29 ANNULATION 25 144 ACHAT XPAR OD_94HI3qi-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/4/26 7:29 ANNULATION 22 144 ACHAT XPAR OD_94HI3qj-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/4/26 7:29 ANNULATION 6 144 ACHAT XPAR OD_94HI3qi-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/4/26 8:32 ANNULATION 7 147,76 ACHAT XPAR OD_94HY6Zr-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/4/26 8:32 ANNULATION 30 147,98 ACHAT XPAR OD_94HY6Zr-02 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 29/4/26 8:32 ANNULATION 4 148 ACHAT XPAR OD_94HY6Zr-04 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/4/26 7:07 ANNULATION 17 144,1 ACHAT XPAR OD_94N33EJ-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/4/26 13:24 ANNULATION 11 146,08 ACHAT XPAR OD_94Oa8cr-00 Annulat

ion Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence 96950

0VSI0

Q11PB

93327 Kepler Cheuvreux 96950

05EOZ

G9X8I

RJD84 30/4/26 15:35 ANNULATION 60 146 ACHAT XPAR OD_94P6urY-00 Annulat

ion

Pièce jointe