FORVIA : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 avril au 1er mai 2026

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

Lundi 4 mai 2026

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre des autorisations consenties par l’assemblée générale du 28 mai 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, FORVIA (LEI : 969500F0VMZLK2IULV85) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000121147) réalisés du 27 avril au 1er mai 2026 :

Présentation Agrégée par Jour et par Marché

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Code identifiant marché 29/04/2026 11 119 9,8038 AQEU 29/04/2026 66 224 9,7977 CEUX 29/04/2026 8 752 9,8027 TQEX 29/04/2026 113 905 9,7964 XPAR 30/04/2026 11 445 9,6483 AQEU 30/04/2026 77 419 9,6609 CEUX 30/04/2026 8 782 9,6492 TQEX 30/04/2026 102 354 9,6711 XPAR

Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de FORVIA à l’adresse suivante :

https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

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christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations Investisseurs Groupe

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Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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