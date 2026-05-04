FORVIA : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 avril au 1er mai 2026

 | Source: Forvia Forvia

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

NANTERRE, France
Lundi 4 mai 2026

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre des autorisations consenties par l’assemblée générale du 28 mai 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, FORVIA (LEI : 969500F0VMZLK2IULV85) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000121147) réalisés du 27 avril au 1er mai 2026 :

Présentation Agrégée par Jour et par Marché

Jour de la transactionVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action)Code identifiant marché
29/04/202611 1199,8038AQEU
29/04/202666 2249,7977CEUX
29/04/20268 7529,8027TQEX
29/04/2026113 9059,7964XPAR
30/04/202611 4459,6483AQEU
30/04/202677 4199,6609CEUX
30/04/20268 7829,6492TQEX
30/04/2026102 3549,6711XPAR

Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de FORVIA à l’adresse suivante :

https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres

PresseAnalystes
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+33 (0) 6 21 96 23 53
christophe.malbranque@forvia.com		Adeline MICKELER
Directrice des Relations Investisseurs Groupe
+33 (0) 6 61 30 90 90
adeline.mickeler@forvia.com
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Responsable des Relations Médias
+33 (0) 6 15 98 23 53
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Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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FORVIA - Reporting agrégé du 27 avril au 1 mai 2026
GlobeNewswire

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