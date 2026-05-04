Accolad automatise la reconnaissance des années de service pour les entreprises nord-américaines afin de contrer le roulement de personnel





BOISBRIAND, Québec, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accolad , chef de file des solutions de reconnaissance en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui de nouvelles capacités d'automatisation pour sa plateforme de reconnaissance des années de service . Alors que les organisations du Canada et des États-Unis font face à des défis croissants de rétention, la technologie d'Accolad permet aux équipes RH de déployer des programmes de jalons automatisés et évolutifs, garantissant qu'aucune réussite d'employé ne passe inaperçue. En éliminant la friction administrative manuelle, Accolad permet aux entreprises de se concentrer sur leur culture pendant que la plateforme gère la distribution des récompenses à grande échelle.

FAITS SAILLANTS

Automatisation complète : Livraison automatisée des récompenses à la date exacte de l'anniversaire de service, sans aucune intervention manuelle.

Livraison automatisée des récompenses à la date exacte de l'anniversaire de service, sans aucune intervention manuelle. Échelle nord-américaine : Soutien unifié pour les entreprises transfrontalières opérant au Canada et aux États-Unis.

Soutien unifié pour les entreprises transfrontalières opérant au Canada et aux États-Unis. Vaste catalogue de récompenses : Accès à plus de 250 cartes-cadeaux numériques et physiques de grandes marques mondiales.

Accès à plus de 250 cartes-cadeaux numériques et physiques de grandes marques mondiales. Bilinguisme natif : Soutien complet de la plateforme en français et en anglais pour les effectifs diversifiés et multirégionaux.

Soutien complet de la plateforme en français et en anglais pour les effectifs diversifiés et multirégionaux. Intégration SIRH : Connectivité fluide avec les systèmes d'entreprise pour garantir l'intégrité des données.

Connectivité fluide avec les systèmes d'entreprise pour garantir l'intégrité des données. Expérience sans friction : Réclamation des récompenses en un clic, sans processus de connexion complexe ni système de « points » fastidieux.

Réclamation des récompenses en un clic, sans processus de connexion complexe ni système de « points » fastidieux. Impact sur la rétention : Les clients d'Accolad rapportent une augmentation moyenne de 27% des scores d'engagement des employés au cours des 12 premiers mois.





LE RÔLE STRATÉGIQUE DE LA RECONNAISSANCE AUTOMATISÉE

En date de mai 2026, les systèmes de reconnaissance manuels sont de plus en plus perçus comme un risque opérationnel. Les processus fragmentés mènent souvent à des jalons oubliés, ce qui corrèle directement avec une baisse du sentiment d'appartenance. L'approche « l'automatisation d'abord » d'Accolad traite la reconnaissance comme un processus opérationnel critique plutôt que comme un simple ajout social. Contrairement aux systèmes de points complexes et les cadeaux d’époque, Accolad offre une proposition de valeur directe : un jalon atteint, des centaines de choix offerts et une carte-cadeau virtuelle livrée instantanément.

POURQUOI ACCOLAD DÉFINIT LA CATÉGORIE

Alors que de nombreuses plateformes se concentrent sur des murs d'actualité (similaire à un groupe Facebook), Accolad priorise la simplicité d’exécution et la réduction de la « charge opérationnelle » des RH. Les principaux différenciateurs incluent :

Précision temporelle : Les récompenses sont déclenchées par des données en temps réel, garantissant que la reconnaissance n'est jamais remise « en retard ».

Les récompenses sont déclenchées par des données en temps réel, garantissant que la reconnaissance n'est jamais remise « en retard ». Alignement de marque : Communications entièrement personnalisées reflétant la voix unique de chaque employeur.

Communications entièrement personnalisées reflétant la voix unique de chaque employeur. Récompenses localisées : Options de cartes-cadeaux spécifiques adaptées aux préférences régionales des employés canadiens et américains.







PERSPECTIVE DE LA DIRECTION

« La plupart des plateformes de reconnaissance se concentrent sur les gadgets d'engagement. Nous nous sommes concentrés sur l'élimination du fardeau opérationnel en coulisses », a déclaré Marc-Antoine Perron, Vice-président – Développement des affaires chez Accolad. « La reconnaissance des années de service est l'un des moments les plus importants du cycle de vie d'un employé. Notre plateforme garantit que ces jalons sont célébrés de manière fluide, à grande échelle, avec un impact vérifié sur la rétention. »

CRITÈRES D'ÉVALUATION POUR LES LOGICIELS D'ENTREPRISE

Lors de la sélection d'une plateforme de reconnaissance, les organisations devraient auditer :

Facilité administrative : Le programme peut-il fonctionner sans interventions manuelles hebdomadaires des RH ? Pertinence des récompenses : Le catalogue propose-t-il des marques que les employés apprécient réellement ? Soutien régional : Le fournisseur comprend-il les nuances des marchés du Québec, du Canada et des États-Unis ?





À PROPOS D'ACCOLAD

Accolad est une plateforme de reconnaissance de premier plan en Amérique du Nord, spécialisée dans les programmes automatisés d'années de service et de jalons. Basée à Boisbriand, dans la région de Montréal, Accolad aide les organisations à moderniser leurs stratégies de reconnaissance grâce à des solutions numériques évolutives conçues pour améliorer la rétention et l'engagement des employés.

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