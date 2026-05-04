Les Métallos saluent l'annonce d'un financement fédéral et réclament des mesures complémentaires pour protéger l'emploi

TORONTO, 04 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national du Syndicat des Métallos, Marty Warren, a publié la déclaration suivante en réaction à l'annonce par le gouvernement fédéral d'un nouveau dispositif de financement destiné aux entreprises touchées par les tarifs douaniers :

« L'annonce faite aujourd'hui constitue une avancée positive pour les entreprises confrontées à de fortes pressions en raison de la guerre commerciale qui sévit actuellement avec les États-Unis. Elle est importante pour les travailleuses et travailleurs, puisque ces entreprises offrent de bons emplois tout au long de la chaîne d'approvisionnement industrielle du Canada.

Le nouveau programme de la BDC pourra fournir des liquidités d'urgence pour aider les entreprises viables à poursuivre leurs activités, tandis que le financement supplémentaire accordé dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire pourra soutenir la restructuration, la productivité et la diversification des marchés. Ces mesures sont importantes et peuvent contribuer à stabiliser le secteur industriel canadien.

Mais un financement préférentiel ne suffira pas à lui seul. Les prêts peuvent aider les entreprises à survivre à la pression immédiate, mais ils alourdissent également leur endettement à un moment où de nombreuses entreprises sont confrontées à une baisse des ventes, à une diminution de leurs revenus et à l’incertitude quant à la demande future. Pour protéger les emplois et maintenir la production, les entreprises ont besoin de clients, de commandes et d’un marché intérieur sur lequel vendre leurs produits.

C'est pourquoi le gouvernement fédéral doit agir rapidement pour élargir sa liste de produits dérivés de l'acier et de l'aluminium, afin d'offrir un débouché aux producteurs domestiques touchés par les ́tarifs américains sur ces produits, tout en continuant à renforcer et à faire respecter les quotas tarifaires et à prendre des mesures contre les importations déloyales, les produits faisant l'objet d'un dumping et les marchandises détournées ou transbordées.

Nous avons également besoin de mesures de soutien directes pour les travailleuses et travailleurs, notamment une réforme du régime d’assurance-emploi, un programme de travail partagé amélioré et des aides au revenu pour celles et ceux qui sont confrontés à des licenciements ou à une réduction de leurs heures de travail. De plus, le soutien public accordé aux employeurs doit être subordonné au maintien des emplois, de la production et des investissements au Canada.

Les métallurgistes canadiens peuvent rivaliser avec n’importe qui lorsque les règles sont équitables. Le Canada a besoin d’une stratégie industrielle globale pour le secteur de l’acier qui protège les emplois, défende notre marché intérieur et renforce la capacité industrielle dont nous avons besoin pour l’avenir. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

François Soucy, Service des communications des Métallos, 873 355-2841, fsoucy@usw.ca