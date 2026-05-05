RUBIS: Activité du premier trimestre 2026 - Forte performance soutenue par l’excellence opérationnelle

Paris, le 5 mai 2026, 7h00

Forte performance au T1 2026 , portée par des volumes et des marges en hausse sur les activités de distribution d’énergies, soutenues par une exécution opérationnelle sans faille, confirmant l’ agilité du modèle économique de Rubis – Pas d’impact significatif du conflit au Moyen-Orient sur l’activité.

, portée par des volumes et des marges en hausse sur les activités de distribution d’énergies, soutenues par une exécution opérationnelle sans faille, confirmant l’ – Pas d’impact significatif du conflit au Moyen-Orient sur l’activité. Distribution d’énergies : croissance soutenue des volumes en Retail & Marketing (+ 12 %) , avec une forte dynamique dans le bitume et sur le segment aviation dans la zone Caraïbes. Support & Services : chiffre d’affaires externe en baisse vs T1 2025 (- 7 %), principalement expliquée par une activité interne plus élevée.

, avec une forte dynamique dans le bitume et sur le segment aviation dans la zone Caraïbes. : chiffre d’affaires externe en baisse vs T1 2025 (- 7 %), principalement expliquée par une activité interne plus élevée. Production d’électricité renouvelable : accélération du développement avec un portefeuille sécurisé en hausse de + 32 % vs mars 2025 à 1,5 GWc.

avec un portefeuille sécurisé en hausse de + 32 % vs mars 2025 à 1,5 GWc. Objectifs 2026 confirmés.

Le 5 mai 2026, Clarisse Gobin-Swiecznik, Jean-Christian Bergeron et Marc Jacquot, Gérants, ont déclaré :

« Le T1 2026 marque un nouveau trimestre de forte performance pour Rubis, avec une poursuite de la croissance des volumes et des marges sur l’ensemble des produits et des zones géographiques, reflétant la solidité de notre plateforme de distribution d’énergies et la qualité de notre exécution. Malgré un contexte de tensions géopolitiques accrues, nous n’avons constaté à ce jour aucun impact significatif sur nos activités, au-delà d’achats de précaution limités en fin de trimestre. Nous continuons à exécuter notre plan de développement dans la production d’électricité photovoltaïque. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs 2026. »

RÉPARTITIONDU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT ET PAR RÉGION

(en M€) T1 2026 T1 2025 T1 2026

vs T1 2025 Volumes distribués (en ‘000 m3) 1 768 1 584 (1) + 12 % Chiffre d’affaires (en M€) Distribution d’énergies 1 780 1 687 + 6 % Retail & Marketing 1 531 1 420 + 8 % Europe 231 215 + 7 % Caraïbes 588 584 + 1 % Afrique 712 621 + 15 % Support & Services 249 266 - 7 % Chiffre d’affaires – Production d’électricité renouvelable 12 11 + 12 % TOTAL 1 792 1 697 + 6 %

(1) Incluant le GPL unbranded en Europe et en Afrique pour 16 000 m3.



FAITS MARQUANTS

Pas d’impact significatif du conflit au Moyen-Orient sur l’activité





La situation en cours au Moyen-Orient n’a pas affecté les opérations, les niveaux de stocks ni la capacité du Groupe à approvisionner ses clients sur mars 2026. Rubis n’a pas d’activité opérationnelle dans la région et bénéficie d’une empreinte géographique diversifiée. Les chaînes d’approvisionnement sont gérées au niveau régional via des contrats de sourcing diversifiés.

L’environnement actuel peut contribuer à une volatilité accrue des prix internationaux et à une constitution de stocks par les clients anticipant des hausses de prix sur certains marchés, ce qui peut soutenir temporairement les volumes mais pourrait également conduire à l’avenir à des fluctuations de la demande et des marges plus irrégulières.

Rubis continue de suivre la situation de près, en s’appuyant sur son ancrage local et sa forte proximité clients.

PERFORMANCE COMMERCIALE DU T1 2026

1. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES – RETAIL & MARKETING





VOLUMES VENDUS ET MARGE BRUTE PAR PRODUIT AU T1 2026

Volumes (en '000 m3)



Marge brute (en M€)



T1 2026 T1 2025 (1) T1 2026 vs

T1 2025 T1 2026 T1 2025 (2) T1 2026 vs

T1 2025 GPL 395 378 5 % 93 85 9 % Carburant 1 179 1 071 10 % 122 113 8 % Bitume 194 135 44 % 32 21 49 % TOTAL 1 768 1 584 12 % 13 %

(1) Incluant le GPL non commercialisé sous marque en Europe et en Afrique pour 16 ‘000 m3.

(2) Incluant le GPL non commercialisé sous marque en Europe et en Afrique pour 1 M€.

VOLUMES VENDUS ET MARGE BRUTE PAR REGION AU T1 2026

Volumes (en '000 m3)



Marge brute (en M€)



T1 2026 T1 2025 (1) T1 2026 vs

T1 2025 T1 2026 T1 2025 (2) T1 2026 vs

T1 2025 Europe 312 271 15 % 71 65 9 % Caraïbes 674 584 15 % 93 85 10 % Afrique 782 729 7 % 82 69 20 % TOTAL 1,768 1,584 12 % 247 219 13 %

(1) Incluant le GPL non commercialisé sous marque en Europe et en Afrique pour 16 ‘000m3

(2) Incluant le GPL non commercialisé sous marque en Europe et en Afrique pour 1 M€.

Dans la continuité de la forte dynamique de 2025, le T1 2026 a été un nouveau trimestre de croissance des volumes, combinée à une hausse des marges sur l’ensemble des produits et des zones géographiques.

GPL : les volumes ont progressé au premier trimestre. Cette croissance a été portée par une demande soutenue et une dynamique commerciale globalement positive, malgré des tendances contrastées selon les zones géographiques. L’Europe a enregistré une performance stable, avec un retour à la croissance au Portugal partiellement compensé par une légère baisse en France et en Espagne, où les volumes ont été marginalement inférieurs sur la période, reflétant principalement un environnement du vrac plus faible. Le GPL-c est resté bien orienté.

Au Maroc, les volumes ont été affectés par des contraintes d’approvisionnement, des conditions météorologiques difficiles ayant temporairement perturbé les opérations maritimes et limité la disponibilité des produits pendant la première partie du trimestre. Ces effets se sont progressivement atténués vers la fin de la période mais ont pesé sur la performance des volumes en début d’année. L’Afrique du Sud a continué de contribuer positivement, poursuivant la forte dynamique observée en 2025.

La marge brute a progressé, portée par une meilleure contribution des marchés à plus forte marge et des conditions commerciales favorables, partiellement compensées par une pression sur les prix au Portugal.

S’agissant du carburant :

le retail (représentant 49 % des volumes de carburant et 49 % de la marge brute carburant au T1 2026) , les volumes ont progressé de + 9 % vs T1 2025. La marge brute a augmenté de + 2 %, portée par : une forte dynamique en Afrique de l’Est . La Zambie, l’Ouganda et le Rwanda ont enregistré une croissance significative des volumes, reflétant la poursuite de l’expansion du réseau, une contribution positive des Caraïbes dans un contexte EUR/USD moins favorable, avec un net rebond en Haïti, où les volumes du réseau ont augmenté significativement ;

(représentant 49 % des volumes de carburant et 49 % de la marge brute carburant au T1 2026) : le Commercial et Industriel (C&I, représentant 34 % des volumes de carburant et 30 % de la marge brute carburant au T1 2026) a progressé de + 21 % en volumes et de + 19 % en marge brute sur la période, portée par Haïti et le Kenya ;

(C&I, représentant 34 % des volumes de carburant et 30 % de la marge brute carburant au T1 2026) a progressé de + 21 % en volumes et de + 19 % en marge brute sur la période, portée par Haïti et le Kenya ; le segment aviation (représentant 17 % des volumes de carburant et 19 % de la marge brute carburant au T1 2026) a vu ses marges progresser au T1 2026 à + 12 % malgré une légère baisse des volumes de - 4 %. Au Kenya, ce segment a continué d’être sous pression, comme cela a été le cas tout au long de 2025. Cela a été plus que compensé par la performance dans la région des Caraïbes anglophones, où la demande est restée soutenue et l’environnement de prix était favorable.





Bitume : les volumes ont progressé de + 44 % sur un an, reflétant un bon démarrage en Europe et une hausse de + 18 % en Afrique.

En Afrique, la croissance des volumes a été principalement portée par l’Afrique du Sud, le Gabon et les pays nouvellement consolidés, l’Angola et la Libye. En Afrique du Sud, la croissance des volumes a été soutenue par l’amélioration de la logistique et l’augmentation de la capacité de stockage au dépôt de Durban. Les marges se sont améliorées au Nigéria, soutenues par un effet de normalisation par rapport à une base de comparaison faible ainsi que par le calendrier et le mix d’exécution des projets. Le Gabon a également apporté une forte contribution à la progression des marges au cours du trimestre, reflétant des volumes plus élevés et une meilleure exécution des projets, en ligne avec la montée en puissance de l’activité sur les trois premiers mois.

En Europe, le premier trimestre a marqué le démarrage des opérations bitume, avec des volumes reflétant la montée en puissance progressive prévue de la nouvelle plateforme européenne du Groupe.

2. DISTRIBUTION D’ÉNERGIES – SUPPORT & SERVICES





L’activité Support & Services a réalisé 249 M€ de chiffre d’affaires (- 7 % en glissement annuel) au T1 2026, reflétant une moindre disponibilité des navires pour le trading auprès de clients externes, en raison d’une utilisation plus importante de la flotte pour l’activité propre du Groupe, particulièrement en bitume.

La raffinerie SARA et les activités logistiques présentent des modèles économiques spécifiques avec un profil de résultats stable.

3. PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ RENOUVELABLE – PHOTOSOL





Données opérationnelles T1 2026 T1 2025 T1 2026

vs T1 2025 Actifs en exploitation (MWc) 666 535 + 24 % Production d’électricité (GWh) 116 102 + 14 % Chiffre d’affaires (en M€) 12 11 + 12 %

Au cours du T1 2026, Photosol a mis en service 35 MWc, portant ses actifs en exploitation à une croissance de + 24 % en glissement annuel à 666 MWc. Le portefeuille sécurisé a augmenté de + 22 % à 1,5 GWc avec 87 MWc de nouveaux projets sécurisés au cours du T1 2026. Le pipeline a atteint 5,4 GWc (- 5 % en glissement annuel). Le chiffre d’affaires du T1 2026 s’est élevé à 12 M€, en hausse de + 12 % vs T1 2025, bénéficiant de l’expansion du portefeuille.

PERSPECTIVES – OBJECTIFS 2026 CONFIRMÉS

Les hypothèses de travail utilisées pour établir les objectifs 2026 demeurent inchangées.

L’EBITDA du Groupe est attendu entre 740 M€ et 790 M€ en 2026 à taux de change EUR/USD constant (1,13) et en supposant un impact IAS 29 (hyperinflation) inchangé par rapport à 2025.

Rappel : ambitions Photosol 2027 :

Portefeuille sécurisé (1) au-delà de 2,5 GWc

au-delà de 2,5 GWc EBITDA consolidé (2) : 50-55 M€, dont environ 10 % de contribution EBITDA provenant d’initiatives de farm-down EBITDA Power (3 ) : 80-85 M€ EBITDA sécurisé (4 ) : 150-200 M€

: 50-55 M€, dont environ 10 % de contribution EBITDA provenant d’initiatives de

NOTATIONS EXTRA-FINANCIÈRES

MSCI : AA (confirmé en décembre 2025)

Sustainalytics : 32,2 (contre 29,2 précédemment)

ISS ESG : C+ (contre C précédemment)

CDP : A- (contre B précédemment)

Webcast pour les investisseurs et les analystes

Date : 5 mai 2026, 9h30

Lien d’inscription : https://rubis.engagestream.euronext.com/2026-05-05-q1/register

Participants Rubis :

Marc Jacquot, Gérant et Directeur Financier Groupe

Jean-Christian Bergeron, Gérant et Directeur Général de Rubis Énergie

Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations investisseurs





Prochains événements

Assemblée Générale : 10 juin 2026

Résultats T2 & S1 2026 : 8 septembre 2026

(1) Inclut les capacités ready-to-build, en construction et en exploitation.

(2) EBITDA publié dans les états financiers consolidés du groupe Rubis.

(3) EBITDA agrégé des centrales photovoltaïques en exploitation via la vente d’électricité.

(4) EBITDA illustratif provenant du portefeuille sécurisé.

Contact presse Contact analystes RUBIS – Communication RUBIS – Clémence Mignot-Dupeyrot, Directrice des Relations investisseurs Tel: +33 (0)1 44 17 95 95



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