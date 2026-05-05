Lleida.net enregistre une baisse de ses ventes de 11 % au premier trimestre et réduit sa dette financière nette de 434 000 €

Madrid, 5 mai.- La société de services technologiques Lleida.net (BME:LLN, EPA:ALLLN), cotée aux bourses de Madrid et de Paris, a enregistré un chiffre d'affaires de 4,715 millions d'euros au premier trimestre 2026, contre 5,290 millions d'euros sur la même période en 2025.

Ces résultats représentent une baisse de 11 % sur la période.

Comparaison annuelle (T1 2025 vs T1 2026)

Le résultat avant impôts s'établit à 333 000 euros, soit 48 % de moins que l'année précédente. L'EBITDA a reculé de 28 %, à 877 000 euros, et hors activations, il diminue de 33 %, à 653 000 euros.

La marge brute atteint 2,626 millions d'euros, en baisse de 12 %. Son pourcentage du chiffre d'affaires reste stable à 56 %, contre 57 % au T1 2025.

Le résultat d'exploitation diminue de 50 %, à 358 000 euros, après une dotation aux amortissements de 519 000 euros. Les différences de change apportent un effet positif de 7 000 euros, contre 32 000 euros négatifs l'année précédente.

Ces résultats sont la conséquence de la croissance historique de la société au cours du dernier trimestre de 2025.

La ligne de notification a progressé de 22 % et atteint 619 000 euros, soit 112 000 euros de plus qu'au premier trimestre 2025, et c'est celle qui croît le plus sur la période.

La ligne de contractualisation a enregistré une baisse de 23 %, à 813 000 euros, en phase avec la tendance de l'activité du marché.

La ligne Autres SaaS recule de 17 %, à 798 000 euros, tandis que celle du SMS Wholesale diminue de 16 %, s'établissant à 1,513 million d'euros.

La ligne SMS commerciale reste stable à 972 000 euros, pratiquement sans variation par rapport à l'année précédente, ce qui reflète sa stabilité dans le développement de l'entreprise.

Comparaison séquentielle (T4 2025 vs T1 2026)

En lecture intertrimestrielle, les revenus ont légèrement reculé de 2 % par rapport au quatrième trimestre 2025, lorsque le chiffre d'affaires avait atteint 4,79 millions d'euros.

L'EBITDA s'est néanmoins amélioré de 8 %, à 877 000 euros.

Le résultat avant impôts progresse de 64 %, passant de 203 000 à 333 000 euros. Le résultat d'exploitation avance de 31 %.

La marge brute s'améliore de 6 % en valeur absolue et de 4 points de pourcentage par rapport au chiffre d'affaires, passant de 52 % à 56 %.

Par lignes d'activité, Autres SaaS mène la croissance avec une progression de 26 %, soit 165 000 euros supplémentaires par rapport au T4 2025. La contractualisation progresse de 5 %. La notification recule de 8 % par rapport au trimestre précédent. SMS commercial a baissé de 12 % et SMS Wholesale a reculé de 6 %.

« Les résultats du premier trimestre reflètent une contraction dans la majorité des lignes d'activité, compensée en partie par la progression du secteur de la Notification et par la réduction de notre endettement », a déclaré Sisco Sapena, directeur général de Lleida.net.

Réduction de la dette

La dette totale se réduit de 10 % au cours du trimestre, passant de 6,976 millions d'euros à 6,336 millions d'euros au 31 mars 2026.

La dette à court terme diminue de 9 %, à 3,505 millions d'euros. La dette à long terme a été réduite de 11 %, à 2,831 millions.

La dette financière nette s'établit à 5,351 millions d'euros, en baisse de 8 % par rapport à la clôture de 2025, soit 434 000 euros de moins.

Le 16 avril dernier, le courrier électronique certifié de Lleida.net a été explicitement reconnu par cinq cours provinciales espagnoles comme moyen valide, suffisant et juridiquement probant pour accréditer l'exigence de recevabilité MASC, prévue par la Loi organique 1/2025 relative à l'efficacité du Service public de la Justice.

Fondée en 1995, Lleida.net est l'un des principaux fournisseurs européens de services de notification certifiée, de contractualisation électronique et de signature numérique. La société détient plus de 300 brevets dans plus de 60 pays et est cotée sur BME Growth (Madrid) et Euronext Growth (Paris), ainsi qu'à Francfort et Stuttgart.

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