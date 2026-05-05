Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 avril au 30 avril 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 27 avril au 30 avril 2026

Puteaux, le 5 mai 2026

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 avril 2026 au 30 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/04/2026 FR0012435121 15 421 26,1332 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/04/2026 FR0012435121 72 298 26,1303 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/04/2026 FR0012435121 14 914 26,1232 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 27/04/2026 FR0012435121 94 133 26,1271 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/04/2026 FR0012435121 14 694 26,1955 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/04/2026 FR0012435121 69 064 26,2120 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/04/2026 FR0012435121 13 992 26,1957 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 28/04/2026 FR0012435121 94 370 26,1890 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/04/2026 FR0012435121 15 439 26,0282 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/04/2026 FR0012435121 72 082 26,0324 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/04/2026 FR0012435121 15 026 26,0345 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 29/04/2026 FR0012435121 94 916 26,0254 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/04/2026 FR0012435121 15 232 26,0915 AQEU ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/04/2026 FR0012435121 71 543 26,0762 CCXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/04/2026 FR0012435121 14 773 26,0777 TQEX ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 30/04/2026 FR0012435121 93 418 26,0737 XPAR Total 781 315 26,1074

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

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