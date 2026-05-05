Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 27 avril au 30 avril 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 27 avril au 30 avril 2026

Puteaux, le 5 mai 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 27 avril 2026 au 30 avril 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/04/2026FR001243512115 42126,1332AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/04/2026FR001243512172 29826,1303CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/04/2026FR001243512114 91426,1232TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49227/04/2026FR001243512194 13326,1271XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/04/2026FR001243512114 69426,1955AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/04/2026FR001243512169 06426,2120CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/04/2026FR001243512113 99226,1957TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49228/04/2026FR001243512194 37026,1890XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/04/2026FR001243512115 43926,0282AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/04/2026FR001243512172 08226,0324CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/04/2026FR001243512115 02626,0345TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49229/04/2026FR001243512194 91626,0254XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/04/2026FR001243512115 23226,0915AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/04/2026FR001243512171 54326,0762CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/04/2026FR001243512114 77326,0777TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49230/04/2026FR001243512193 41826,0737XPAR
 Total781 31526,1074 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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