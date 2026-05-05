KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 5.5.2026 KELLO 9.00

Kalmarin osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2026: Vakaa myynnin kasvu Palvelut-segmentin haasteista huolimatta

Saadut tilaukset laskivat 451 (480) miljoonaan euroon, mikä johtui vahvasta vertailukaudesta

Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia 420 (398) miljoonaan euroon

Ekoratkaisujen 1 tuoteryhmän liikevaihto pysyi hyvällä tasolla, mutta täyssähköisten laitteiden saadut tilaukset jäivät maltillisiksi

tuoteryhmän liikevaihto pysyi hyvällä tasolla, mutta täyssähköisten laitteiden saadut tilaukset jäivät maltillisiksi Kysyntä pysyi kokonaisuudessaan vakaana epävakaan geopoliittisen tilanteen keskellä

Kannattavuus parani kokonaisuudessaan, mutta heikkeni Palvelut-segmentissä

Laitteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 12,6 (11,6) prosenttiin mutta Palvelut-segmentin laski 16,0 (19,0) prosenttiin

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämishankkeen menestyksekäs toteuttaminen jatkui

Hyvä liiketoiminnan rahavirta ja vahva tase

Tammi–maaliskuu 2026 lyhyesti:

Saadut tilaukset laskivat 6 prosenttia ja olivat 451 (480) miljoonaa euroa

Tilauskanta oli 1 010 miljoonaa euroa (31.12.2025: 977 miljoonaa euroa)

Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja oli 420 (398) miljoonaa euroa

Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto oli 45 (43) prosenttia konsernin liikevaihdosta, kasvoi 10 prosenttia ja oli 187 (170) miljoonaa euroa

Liikevoitto oli 51 (46) miljoonaa euroa eli 12,3 (11,5) prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto sisältää 0 (-2) miljoonaa euroa vertailtavuuteen vaikuttavia eriä.

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 52 (48) miljoonaa euroa eli 12,3 (12,0) prosenttia liikevaihdosta, kasvua oli 8 prosenttia

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 67 (85) miljoonaa euroa

Kauden tulos oli 39 (34) miljoonaa euroa

Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,61 (0,53) euroa

Korollinen nettovelka / EBITDA2 oli -0,1x (0,1x)

Vuoden 2026 ohjeistus ennallaan

Kalmar arvioi vertailukelpoisen liikevoittoprosenttinsa olevan yli 12,5 prosenttia vuonna 2026.

Toimitusjohtaja Sami Niiranen:

Kalmarin liikevaihto kasvoi ja kannattavuus kokonaisuudessaan parani, mutta Palvelut-segmenttimme toiminnassa oli haasteita. Vaikka olen ylpeä resilienssistämme, parannettavaa on selvästi vielä. Toimimme houkuttelevilla markkinoilla, ja vahvan taloudellisen asemamme turvin voimme menestyä arvaamattomassa maailmassa tinkimättä pitkän aikavälin tavoitteistamme.

Markkinoiden aktiivisuus ensimmäisellä neljänneksellä oli odotustemme mukaista. Kysyntä oli vakaata ja verrattavissa aiempiin neljänneksiin. Lisääntyneestä geopoliittisesta epävakaudesta huolimatta suuri kiinnostus kestäviin ratkaisuihimme jatkui ydinasiakassegmenteissämme ja -alueillamme. Kytkettyjen laitteidemme data kertoi myös vakaasta aktiivisuustasosta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tilauskertymämme oli edellisen neljänneksen tasolla, 451 (480) miljoonaa euroa. Tilauskertymä kasvoi Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella mutta laski EMEA-alueella. Laskua selittää pitkälti vahva vertailukausi, jolloin saatiin Laitteet-segmentissä satama- ja terminaaliasiakkailtamme muutama suurempi tilaus ja Palvelut-segmentissä muutama suuri palvelusopimus. Positiivista oli, että jakeluasiakasmarkkinat Yhdysvalloissa piristyivät asteittain ensimmäisellä neljänneksellä. Tilauskantamme pysyi käytännössä muuttumattomana.

Taloudellinen suorituskykymme pysyi vakaana. Liikevaihto kasvoi 5 prosenttia ja 10 prosenttia kiinteillä valuuttakursseilla 420 (398) miljoonaan euroon. Liikevaihto kasvoi molemmissa segmenteissä ja kaikilla markkina-alueilla. Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 8 prosenttia ja oli 52 (48) miljoonaa euroa eli 12,3 (12,0) prosenttia liikevaihdosta.

Laitteet-segmenttimme kannattavuus parani, mutta Palvelut-segmentin kannattavuutta painoivat edelleen tullit ja Pohjois-Amerikan varaosamyynnin haasteet, jotka johtuivat osittain alueen vaisusta markkina-aktiviteetista. Luotamme kuitenkin siihen, että pystymme parantamaan palveluliiketoimintamme kannattavuutta. Laaja asennettu 70 000 laitteen laitekantamme, noin 1 500 huoltoinsinööriä ja globaali huoltoverkosto lähellä asiakkaitamme ovat tärkeä voimavara ja kilpailuetu. Operatiivisen toiminnan tehostamiseksi optimoimme kustannuksiamme ja olemme proaktiivisesti aloittaneet kohdennetut myynnin kasvua tukevat ja strategiset hinnoittelutoimet.

Kalmarin taloudellinen tilanne on vahva. Maaliskuun lopussa nettokassamme oli positiivinen, ja sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 24,2 prosenttiin. Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja oli 67 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittämishankkeemme tuotti edelleen tuloksia. Maaliskuun loppuun mennessä olimme saavuttaneet noin 40 miljoonan euron vuotuiset bruttoparannukset tehokkuudessa.

Ekoratkaisujen tuoteryhmämme liikevaihto jatkoi kasvuaan. Tuoteryhmän osuus liikevaihdosta on jo 45 (43) prosenttia. Täyssähköisten laitteiden osuus kaikista Laitteet-segmentin tilauksista viimeisten 12 kuukauden aikana oli 9 (11) prosenttia, eli kasvuvauhti oli alle tavoitteidemme. Tulevien vuosineljännesten aikana laajennamme sähköistä tuoteportfoliotamme edelleen. Tämä parantaa kilpailukykyämme, ja tämän avulla vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin erilaisilla loppukäyttäjämarkkinoilla.

Kestävä kasvu perustuu omaan toimintaamme ja strategisten yhteistyösuhteiden ja kumppanuuksien syventämiseen johtavien toimijoiden ja laitosten kanssa. Maaliskuussa kerroimme lahjoittaneemme 100 000 euroa Tampereen yliopistolle sähköistämisen, automaation, tekoälyn ja digitalisaation kehittämisen vauhdittamiseksi.

Katse tulevaisuuteen. Pidämme koko vuoden ohjeistuksemme ja arvioimme vertailukelpoisen liikevoittomme vuonna 2026 olevan yli 12,5 prosenttia liikevaihdosta. Ennen kaikkea toteutamme strategiaamme pysymällä lähellä asiakkaidemme kehittyviä tarpeita, olipa geopoliittinen keli minkälainen tahansa.

Visio ja strategia

Kalmar on yksi markkinajohtajista raskaiden materiaalien käsittelylaitteissa. Kalmarin vankan perustan muodostavat asiakasläheisyys, houkuttelevat markkinat, kokeneet ja lahjakkaat ihmiset ja vahva taloudellinen profiili.

Kalmarin myynti- ja huoltoverkosto kattaa yli 120 maata tukien yhtiön maailmanlaajuisesti hajautettua asiakaskuntaa ja laajaa laitekantaa, joka koostuu yli 70 000 laitteesta ympäri maailman. Yhtiö toimii pääasiassa suoramyynnin ja vahvan maailmanlaajuisen jälleenmyyjäverkoston kautta. Kokoonpanopohjaisen valmistusmallin, neljän tehtaan ja kahden innovaatiokeskuksen avulla Kalmar priorisoi vahvojen ja kestävien suhteiden rakentamista materiaalitoimittajiensa kanssa ympäri maailmaa. Kalmarin henkilöstöön kuuluu noin 5 300 työntekijää, joista noin 1 500 on huoltoinsinöörejä. Yhtiö uskoo, että parhaiden osaajien houkutteleminen ja pitäminen on olennaista, jotta se voi olla arvostetuin liikekumppani asiakkailleen ja halutuin työnantaja nykyisille ja tuleville työntekijöilleen. Kalmar on sitoutunut vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja odottaa, että sen toimittajat ja liikekumppanit noudattavat samoja korkeita juridisia ja eettisiä standardeja.

Ala kohtaa useita megatrendejä, jotka ajavat uudistumista koko kentällä. Tämä luo Kalmarille mahdollisuuksia tarjota ratkaisuja ja vastata asiakkaiden kohtaamiin haasteisiin. Joitakin keskeisiä mahdollisuuksia, joihin Kalmar on valmis tarttumaan, ovat:

Turvallisuus

Tuottavuus

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja sähköistyminen

Muuttuva logistiikkaympäristö

Työvoiman saatavuus

Älykkäät toiminnot.

Vastatakseen näihin mahdollisuuksiin ja luodakseen lisäarvoa asiakkaille Kalmar keskittyy kolmeen strategiseen alueeseen:

Investoimalla vastuullisiin innovaatioihin hiilidioksidipäästöttömissä ja sähköisissä laitteissa, digitaalisissa ratkaisuissa ja automaatiossa

Palveluiden kasvattaminen ja jälkimarkkinoiden jalanjäljen laajentaminen keskittyen laajan asennetun kantamme hyödyntämiseen, varaosien markkinaosuuden kasvattamiseen, toistuvan liiketoiminnan osuuden kasvattamiseen palvelusopimusten avulla ja asiakkaan elinkaaren aikaisen arvon luomiseen älykkään palvelutarjonnan kautta

Liiketoiminnan suorituskyvyn kehittäminen kannattavuuden ja rahavirran tuottamisen parantamiseksi hankinnan ja prosessiparannuksien kautta voidakseen investoida lisää tutkimus- ja tuotekehitystyöhön, orgaaniseen kasvuun sekä voitonjakoon osakkeenomistajille.





Tavoitteet

Kalmarin hallitus on asettanut Kalmarille seuraavat tavoitteet vuodelle 2028:

Taloudelliset tavoitteet

Vuotuinen liikevaihdon kasvu 5 prosenttia syklin yli;

15 prosentin vertailukelpoinen liikevoittoprosentti;

Yli 25 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti;





Vuonna 2025 Kalmar saavutti 1 prosentin liikevaihdon kasvun, 12,8 prosentin vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin ja 23,0 prosentin tuoton sijoitetulle pääomalle.

Pääomarakenne ja kestävyyskehys

Velkaantuneisuus (nettovelan suhde käyttökatteeseen) alle 2;

30–50 prosentin vuotuinen osingonjakosuhde;

Yhdenmukaisuus SBTi-tavoitteiden kanssa 1,5 °C sitoumuksella.3





Kalmarin avainluvut

MEUR Q1/26 Q1/25 Muutos 2025 Saadut tilaukset 451 480 -6 % 1 817 Tilauskanta kauden lopussa 1 010 1 041 -3 % 977 Liikevaihto 420 398 5 % 1 741 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto 187 170 10 % 763 Ekoratkaisujen tuoteryhmän liikevaihto, % liikevaihdosta 45 % 43 % 44 % Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset 171 213 -20 % 789 Ekoratkaisujen tuoteryhmän saadut tilaukset, % kaikista tilauksista 38 % 44 % 43 % Liikevoitto 51,5 45,7 13 % 220,4 Liikevoitto, % 12,3 % 11,5 % 12,7 % Vertailukelpoinen liikevoitto 51,7 48,0 8 % 223,3 Vertailukelpoinen liikevoitto, % 12,3 % 12,0 % 12,8 % Tulos ennen veroja 50,1 43,4 15 % 211,2 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 67,0 85,4 -22 % 245,7 Kauden tulos 39,3 34,1 15 % 163,3 Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR 0,61 0,53 15 % 2,55 Korollinen nettovelka kauden lopussa -36 23 <-100 % 5 Nettovelkaantumisaste, % -5,2 % 3,8 % 0,7 % Korollinen nettovelka / EBITDA* -0,1 0,1 0,0 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), viimeiset 12 kk, % ** 24,2 % 18,4 % 23,0 % Oman pääoman tuotto (ROE), viimeiset 12 kk, % 25,9 % 17,4 % 24,1 % Henkilöstö kauden lopussa 5 290 5 201 2 % 5 300



* Viimeisten 12 kuukauden EBITDA

** Vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä oli -0,1 (-3,6) prosenttiyksikön vaikutus ROCEen ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Raportointisegmenttien avainluvut

Saadut tilaukset

MEUR Q1/26 Q1/25 Muutos 2025 Laitteet 302 322 -6 % 1 199 Palvelut 149 158 -6 % 618 Muut - - - Yhteensä 451 480 -6 % 1 817



Tilauskanta

MEUR 31.3.26 31.12.25 Muutos verrattuna 31.12.2025 Laitteet 873 840 4 % Palvelut 137 135 2 % Muut - 1 -100 % Yhteensä 1 010 977 3 %



Liikevaihto

MEUR Q1/26 Q1/25 Muutos 2025 Laitteet, ulkoinen liikevaihto 271 252 7 % 1 137 Laitteet, sisäinen liikevaihto 0 - 1 Palvelut 148 145 2 % 602 Muut ja sisäisen liikevaihdon eliminointi 1 1 9 % 2 Yhteensä 420 398 5 % 1 741



Kalmarin johto seuraa segmenttien ulkoista liikevaihtoa.

Liikevoitto

MEUR Q1/26 Q1/25 Muutos 2025 Laitteet 34,1 28,2 21 % 147,1 Palvelut 23,6 26,2 -10 % 105,3 Muut -6,2 -8,7 28 % -31,9 Yhteensä 51,5 45,7 13 % 220,4



Vertailukelpoinen liikevoitto

MEUR Q1/26 Q1/25 Muutos 2025 Laitteet 34,1 29,1 17 % 147,7 Palvelut 23,6 27,5 -14 % 105,9 Muut -6,1 -8,7 31 % -30,3 Yhteensä 51,7 48,0 8 % 223,3



Vertailukelpoinen liikevoitto, %

Q1/26 Q1/25 Muutos

%-yksikkö 2025 Laitteet 12,6 % 11,6 % 1,0 13,0 % Palvelut 16,0 % 19,0 % -3,0 17,6 % Muut n/a n/a n/a Yhteensä 12,3 % 12,0 % 0,3 12,8 %



1 Ekoratkaisujen tuoteryhmään sisältyvät laitteet ja palvelut, jotka täyttävät tai joiden odotetaan lähitulevaisuudessa täyttävän EU:n taksonomian vaatimukset.

2 Viimeisten 12 kuukauden EBITDA.

3 Suunnitelma Science Based Targets -aloitteen kriteerien mukaisesti.

