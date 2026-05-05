ALSTOM S.A : Alstom va moderniser le métro m2 de Lausanne avec un nouveau système CBTC et une mise à niveau de la flotte à mi-vie

Déploiement du système CBTC de nouvelle génération d'Alstom, à intelligence embarquée, adapté à la ligne de métro automatisée existante de Lausanne

Augmentation de la fréquence des circulations et de la capacité d'accueil de la ligne de métro m2, épine dorsale des transports publics de la région lausannoise

Modernisation complète de la flotte de trains dans le cadre d'une stratégie de service visant à garantir la performance opérationnelle à long terme

5 mai 2026 – Les Transports publics de la région lausannoise (tl) et Alstom ont signé un contrat d’une valeur de 295 millions d’euros1 pour moderniser la ligne de métro m2 de Lausanne. Le projet permettra d’augmenter la fréquence des circulations et la capacité de transport de passagers grâce au déploiement d’un nouveau système CBTC (contrôle des trains basé sur la communication), combiné à la modernisation à mi-vie de la flotte de trains existante.

Le métro m2 est l'épine dorsale des transports publics de la région lausannoise. Le nouveau pilote automatique permettra aux trains de circuler à des intervalles plus courts et avec une plus grande précision, ce qui augmentera le nombre de trains en service sur la ligne, réduira les temps d'attente et répondra à la demande croissante des passagers, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité.

La solution CBTC Urbalis Fluence sélectionnée pour le projet utilise une architecture centrée sur le train, avec davantage d’intelligence embarquée pour maximiser la capacité et la flexibilité opérationnelle tout en limitant les modifications d’infrastructure et les équipements supplémentaires au sol. Elle est parfaitement adaptée à la modernisation des lignes de métro existantes et entièrement automatisées, améliorant les performances tout en tirant le meilleur parti des actifs actuels et en permettant des mises à niveau progressives alignées sur les stratégies à long terme pour les réseaux.

Parallèlement à l’installation du niveau système de signalisation, la flotte du m2 fera l’objet d’une modernisation majeure à mi-vie sur le site Alstom de Villeneuve en Suisse, prolongeant ainsi la durée de vie des rames de métro. Le programme FlexCare Modernise consistera à renouveler les principaux systèmes embarqués, notamment le système de commande et de surveillance des trains (TCMS), qui sera entièrement intégré à la nouvelle signalisation CBTC. Il permettra également d’apporter des améliorations aux espaces intérieurs et de rafraîchir l’extérieur des trains. Ensemble, ces mises à niveau permettront d’augmenter la capacité, d’améliorer la fiabilité et d’offrir une expérience plus fluide aux passagers. Cela démontre la capacité d’Alstom à mener à bien des programmes complexes de modernisation à mi-vie entièrement intégrés à des systèmes de signalisation avancés.

Patricia Solioz Mathys, PDG de tl, souligne l’importance de la modernisation : « Seul réseau de métro de Suisse, le m2 est une véritable réussite. La nécessité de moderniser les systèmes d’automatisation et d’augmenter la capacité est cruciale pour l’ensemble du réseau de transport de l’agglomération lausannoise. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’expertise et le savoir-faire d’Alstom pour mener à bien ces opérations stratégiques. »

« Cette modernisation permettra d’offrir aux passagers des trajets plus fréquents et plus fiables, et aidera la ville à répondre à la demande croissante en réduisant les temps d’attente et en améliorant le confort de voyage. En associant notre système CBTC de nouvelle génération, à intelligence embarquée, à une modernisation de la flotte à mi-vie entièrement intégrée, nous augmentons la capacité tout en prolongeant les performances des trains existants pour les années à venir. Nous sommes très heureux de nous engager dans ce nouveau projet avec les tl et nous nous réjouissons à l’idée d’une collaboration durable et continue sur plusieurs années », a déclaré Marie Icardo, directrice générale d’Alstom Suisse.

L’accord comprend également des services d’assistance technique et de gestion de l’obsolescence, garantissant un fonctionnement fiable de la ligne m2 pendant la période de transition et au-delà.

Les travaux seront soigneusement échelonnés afin de minimiser les perturbations du service quotidien. La plupart des activités d’installation et d’essai seront réalisées pendant de courtes fenêtres horaires nocturnes, garantissant ainsi le maintien du service voyageurs tout au long du programme. Cela reflète la nature « brownfield » du projet, qui consiste à intégrer un système CBTC de nouvelle génération dans une ligne de métro pleinement opérationnelle.

À propos de tl

Les Transports publics de la région lausannoise (tl) conçoivent, organisent et exploitent des services de transport public quotidiens pour quelque 360 000 passagers. Chaque jour, plus de

2 000 collaborateurs contribuent au bon fonctionnement du réseau. Acteur clé de la région et partenaire reconnu des autorités locales, tl contribue au développement économique et social de la capitale olympique.

ALSTOM™, Urbalis Fluence™ et FlexCare Modernise™ sont des marques déposées du groupe Alstom.

À propos d'Alstom Alstom, leader mondial de l’industrie ferroviaire, fait du rail la clé de voûte de la mobilité durable. Nous concevons et nous produisons une gamme complète de solutions à la pointe de l’innovation : trains à grande vitesse et trains régionaux, métros, monorails, tramways, systèmes clés en main, services intégrés, infrastructures, signalisation et solutions numériques de dernière génération.



Avec 86 000 collaborateurs répartis dans 63 pays, nous allions ancrage local et expertise internationale afin d’offrir aux voyageurs des trajets plus connectés, plus agréables et plus respectueux de l’environnement.



Au plus proche de nos partenaires et de nos clients, nous révélons tout le potentiel du rail, contribuant à la transformation des territoires et à l’amélioration de la qualité de vie. Coté en France, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 18,5 milliards d’euros pour l’exercice clos le 31 mars 2025.



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1 Cette commande a été enregistrée au quatrième trimestre de l'exercice 2025/2026 d'Alstom. Il s'agit de la commande mentionnée dans la note aux investisseurs publiée le 8 avril 2026 (« Alstom remporte un nouveau contrat Signalisation en Europe »).

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