Quelle est la meilleure solution internet pour les voyages d’affaires ? Pourquoi Holafly for Business s’impose comme le choix privilégié des entreprises internationales

DUBLIN, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour les équipes informatiques, l’un des principaux risques lors des déplacements professionnels n’est pas le vol lui-même, mais ce qui se passe à l’arrivée : atterrir sans accès internet fiable. Au-delà de la perte de temps, cela se traduit souvent par une inaccessibilité aux outils essentiels, une dépendance à des réseaux Wi-Fi publics non sécurisés et des décisions prises sans informations en temps réel.

Face à la dispersion croissante de leurs effectifs à l’international, les entreprises repensent l’accompagnement de leurs équipes à l’étranger, en délaissant les solutions fragmentées au profit d’approches plus intégrées. Dans ce contexte, des solutions comme Holafly for Business émergent comme une infrastructure fondamentale permettant aux services informatiques de reprendre le contrôle, d’avoir une meilleure visibilité et de garantir la sécurité, tout en assurant aux employés un accès aux données mobiles dès leur arrivée, sans dépendre des réseaux externes.

Cette transformation est étroitement liée à l’évolution même des voyages d’affaires. Selon la Global Business Travel Association (GBTA), les dépenses mondiales liées aux voyages d’affaires devraient atteindre 1 690 milliards de dollars en 2026, traduisant une évolution structurelle vers des modes de travail mieux répartis géographiquement, où la capacité à travailler efficacement n’importe où est devenue une exigence fondamentale.

L’impact opérationnel des problèmes de connectivité est déjà mesurable : selon la GBTA, les voyageurs d’affaires perdent en moyenne 5,2 heures de productivité par déplacement en raison de ces difficultés. Parallèlement, la sécurité est devenue un enjeu central. Selon IBM Security, le coût moyen d’une violation de données d’entreprise s’élève à 4,88 millions de dollars. Le recours aux réseaux Wi-Fi publics n’est donc plus une option viable pour de nombreuses organisations.

Outre ces défis, la gestion interne des services de données constitue également un enjeu majeur. Des plateformes comme Holafly Business Center permettent aux équipes informatiques de centraliser la gestion des eSIM, de suivre l’utilisation en temps réel et d’automatiser la facturation, réduisant ainsi la complexité opérationnelle tout en offrant la visibilité nécessaire à une gestion efficace des équipes distribuées. Selon Gartner, les entreprises qui automatisent leurs opérations informatiques peuvent réduire leurs coûts de gestion jusqu’à 30 %, ce qui confirme l’intérêt de solutions plus évolutives.

La prévisibilité des coûts liés à l’itinérance est un autre facteur clé de cette évolution. Alors que les modèles d’itinérance traditionnels continuent de générer des dépenses imprévues et difficiles à prévoir, des solutions comme Holafly for Business permettent de les réduire jusqu’à 85 %, offrant ainsi des économies et une stabilité financière de plus en plus indispensables aux opérations internationales.

« Les entreprises ne se demandent plus si leurs équipes seront connectées lorsqu’elles voyagent, mais plutôt avec quel niveau de fiabilité et de sécurité elles pourront travailler n’importe où », explique Ricardo Rodriguez, directeur des ventes chez Holafly for Business.

À propos de Holafly

Holafly est le leader mondial des eSIM pour les voyageurs et offre une couverture dans plus de 200 destinations. Fort d’une note exceptionnelle de 4,6/5 sur Trustpilot et de plus de 15 millions d’utilisateurs satisfaits, Holafly s’est imposé comme le choix privilégié des voyageurs internationaux. Son offre de données illimitées garantit une tranquillité d’esprit partout dans le monde.

Contact : press@holafly.com

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