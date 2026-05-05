Poil-itiquement é-patte-tant : Le vote est ouvert pour le quatrième concours annuel « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement »

OTTAWA, Ontario, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut canadien de la santé animale (ICSA) est ravi d’annoncer que le public peut désormais voter pour le quatrième concours annuel de photographie « Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement ». Ce concours, plus important, plus spectaculaire et plus poil-itique que jamais, mettra en vedette les compagnons à quatre pattes les plus adorables de la Colline Parlementaire.

L’édition de cette année fracasse les records antérieurs avec 142 candidats adorables proposés par les parlementaires, leurs collaborateurs, les membres de la Tribune de la presse et d’autres personnes liées directement à la Colline, provenant de partout au Canada. Avec un tel nombre de participants irrésistibles, les juges ont été confrontés à des décisions particulièrement difficiles pour départager les candidats.

La compétition était tellement serrée que les juges ont dû augmenter le nombre de finalistes. Ils sont passés de 10 à 15 dans les catégories des chats et des chiens, permettant à un plus grand nombre de candidats de valeur de vivre leur moment de gloire dans la campagne.

Chaque année, les trois catégories suivantes sont créées : le chien le plus mignon, le chat le plus mignon et l’animal de compagnie autre que le chien ou le chat le plus mignon. Cette année, l’ICSA introduit une nouvelle catégorie amusante : « L’animal de compagnie le plus élégant », qui met en évidence la créativité, la personnalité et le charme indéniable des animaux de compagnie vêtus pour plaire.

« Le concours Les animaux de compagnie les plus mignons sur la Colline du Parlement est véritablement devenu un événement annuel très attendu et incontournable pour nous, souligne la docteure Catherine Filejski, présidente et directrice générale de l’ICSA. Il permet de célébrer l’exceptionnel lien qui unit les gens et leurs animaux de compagnie et de créer une atmosphère ludique et apaisante sur la Colline du Parlement, qui dépasse largement les frontières d’Ottawa. »

Un jury dévoué a examiné un nombre record de candidatures, chacune exprimant la personnalité de l’animal concerné. Le jury de cette année était composé des lauréats 2025 des animaux les plus mignons sur la Colline du Parlement et de leurs propriétaires : Louis et Kody Blois, député, Göçebe et Annie Vincent, et Alice Mazereeuw, en l’honneur de Hiccup, ainsi que de Michel Picard de UniqueFM radio, et les juges vedettes Storm the Weather Dog et son propriétaire, Anthony Farnell.

« Storm et moi avons pris beaucoup de plaisir à évaluer les candidatures de cette année, même si je crois qu’il aurait aimé qu’il y ait plus de pauses-collation, a indiqué Anthony Farnell, météorologue en chef chez Global News. Le niveau de créativité de toutes les candidatures a rendu le choix incroyablement difficile. »

Au-delà du côté ludique, le concours annuel de l’ICSA met en lumière le rôle essentiel que jouent les animaux de compagnie dans la vie des Canadiens. Il souligne l’importance de l’accès aux médicaments vétérinaires qui leur permettent de rester en bonne santé.

Les Canadiens peuvent maintenant voter pour leurs animaux préférés en visitant le site Web suivant : https://cahi-icsa.ca/fr/cutest-pets-parliament-hill

Les lauréats seront couronnés lors du « Gala » officiel, qui se tiendra le 2 juin à la Metropolitain Brasserie, à Ottawa.

Qui va remporter la victoire? Votez dès maintenant et aidez votre candidat préféré, qu’il soit à fourrure, à plumes ou à écailles, à remporter le titre.

À propos de l’ICSA

Fondé en 1968, l’ICSA est le porte-parole scientifique de confiance du secteur de la santé animale au Canada. Nos membres offrent aux vétérinaires et aux propriétaires d’animaux canadiens les produits de santé animale et les outils nécessaires au maintien de la santé de nos animaux de compagnie et de ceux destinés à l’alimentation. Des animaux en bonne santé pour un Canada en meilleure santé. www.cahi-icsa.ca.

Personne-ressource : Eleanor Hawthorn, directrice des communications, ehawthorn@cahi-icsa.ca