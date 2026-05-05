Corporation de mineraux strategiques du Maroc clôture un placement privé pour un montant total de 7,5 M$

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MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de minéraux stratégiques du Maroc (TSXV: MCC) (« MCC » ou la « société ») a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement privé sans courtier précédemment annoncé, ayant généré un produit brut total de 7 516 935 $ grâce à l’émission de 50 112 900 unités de la société (les « unités ») au prix de 0,15 $ l’unité (le « placement privé »).

Chaque unité comprend (i) une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et (ii) un demi bon de souscription d'action ordinaire (chaque bon entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription donne à son détenteur le droit d'acquérir une action ordinaire supplémentaire (une « action de bon de souscription ») à un prix de 0,25 $ par bon de souscription jusqu’au 4 mai 2028.

Tous les titres émis dans le cadre du placement privé sont assujettis à une période de détention réglementaire obligatoire expirant le 5 septembre 2026. Le placement privé demeure assujetti à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »).

Dans le cadre de la réalisation du placement privé, la société a versé des honoraires d’intermédiation totalisant 234 312,74 $ et a émis un total de 1 292 584 bons de souscription à des tiers indépendants, en contrepartie des services rendus relativement au placement privé.

La société a l'intention d'utiliser le produit net du placement privé pour financer l'acquisition et le développement d'actifs miniers au Maroc, ainsi que pour les besoins généraux de la société et pour son fonds de roulement.

Des initiés ont participé au placement privé et se sont vu émettre un total de 1 243 332 unités, pour un produit brut total de 186 500 $. Cette participation au placement privé constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 »). MCC s’est prévalue des dispenses des exigences relatives à l’évaluation officielle et à l’approbation des porteurs minoritaires prévues au Règlement 61-101, prévues aux articles 5.5a) et 5.7(1)a) du Règlement 61-101, puisque ni la juste valeur marchande des titres émis aux initiés ni la contrepartie versée par ceux-ci n’excèdent 25 % de la capitalisation boursière de MCC. MCC n’a pas déposé de rapport de changement important relativement à l’opération au moins 21 jours avant la clôture prévue du placement privé, étant donné que les détails de l’opération n’étaient pas connus à ce moment.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura aucune vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, y compris aucun des titres aux États-Unis. Les titres n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la U.S. Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi de 1933 ») ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à, ou pour le compte ou le bénéfice de, personnes américaines (telles que définies dans le Règlement S en vertu de la Loi de 1933) à moins d'être enregistrés en vertu de la Loi de 1933 et des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables, ou qu'une dispense des exigences d'enregistrement ne soit disponible.

À propos de Corporation de minéraux stratégiques du Maroc

Corporation de minéraux stratégiques du Maroc est une société canadienne d’exploration minière qui se concentre sur l’acquisition, l’exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Pour plus d’informations

Téléphone : 579-476-7000

Courriel : info@ moroccosm.com

Pierre-Olivier Goulet

Vice-président du développement de l’entreprise

Guy Goulet

Président et chef de la direction

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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.