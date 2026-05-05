Troilus porte son mandat de financement par dette jusqu’à 1,2 G$ US

MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a de nouveau augmenté son mandat de financement par dette précédemment annoncé, le faisant passer d’un maximum de 1,0 G$ US à un maximum de 1,2 G$ US. Cette augmentation reflète l’appui soutenu des prêteurs ainsi que les progrès réalisés vers la mise en place d’un montage financier entièrement engagé pour la construction du projet cuivre-or Troilus (le « Projet »), situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.
Le financement est dirigé par un syndicat d’institutions financières internationales de premier plan, incluant Société Générale, KfW IPEX-Bank et Exportation et développement Canada (« EDC ») (collectivement, les arrangeurs principaux mandatés ou « APM »), et devrait constituer la pierre angulaire de la structure de financement globale du Projet.
L’augmentation du mandat souligne le fort alignement entre Troilus et ses partenaires prêteurs, soutenu par l’envergure du Projet, sa longue durée de vie prévue et son importance stratégique croissante en tant que l’une des prochaines grandes mines de cuivre-or en Amérique du Nord. La structure de la facilité devrait offrir une source de capital flexible et compétitive, avec un appui significatif des partenaires issus des agences de crédit à l’exportation.
Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : «L’augmentation du mandat jusqu’à 1,2 G$ US marque une étape importante alors que nous faisons progresser le financement par dette, en parallèle avec les autres composantes du montage financier du Projet, afin de positionner Troilus vers une décision de construction entièrement financée. Cet élargissement reflète les progrès significatifs réalisés par la Société, de l’ingénierie de base à l’ingénierie détaillée, ce qui a renforcé la confiance du syndicat de prêteurs à mesure que notre plan d’exécution se précise. Troilus est également un actif particulièrement flexible. Nous produirons des lingots d’or sur site, tout en expédiant un concentré de cuivre riche en métaux précieux vers les marchés internationaux et domestiques. Ce niveau d’optionnalité constitue un atout important pour le Projet alors que nous franchissons les dernières étapes clés requises pour l’avancement vers la construction. »
La vérification diligente technique, financière ainsi qu’environnementale et sociale réalisée avec les APM est bien avancée et progresse vers son achèvement. La finalisation du financement par dette demeure assujettie aux approbations de crédit, à la signature de la documentation définitive ainsi qu’à la satisfaction des conditions préalables qui y sont associées.
Auramet International Inc. continue d’agir à titre de conseiller en financement de projet, soutenant la Société dans la structuration et la mise en œuvre d’une solution de financement complète afin de faire progresser le Projet vers la construction.
À propos de Corporation minière Troilus
Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.
Pour plus de renseignements :
Caroline Arsenault
Vice-présidente, communications d’entreprise
+1 (647) 276-0050
info@troilusmining.com
Mise en garde relative aux énoncés prospectifs et à l’information prospective
Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant l’incidence de l’augmentation du mandat sur la Société; la probabilité que des engagements de financement fermes soient obtenus selon l’échéancier projeté, ou qu’ils se concrétisent tout court; la probabilité que des agences de crédit à l’exportation (« ECA ») fournissent du financement et des garanties; la progression vers la mise en place d’un montage financier entièrement engagé et vers une décision de construction; les plans de développement visant à faire progresser le projet de cuivre-or Troilus vers la construction; l’incidence de la vérification diligente sur la structuration d’un financement par emprunt définitif pour le projet; la probabilité de structurer un tel financement avec une clôture financière selon l’échéancier indiqué, ou qu’elle se réalise; ainsi que la structuration, l’identification et la mobilisation de participants potentiels au financement, les plans de développement, la possibilité d’accroître l’envergure du projet, le positionnement du projet comme une mine d’importance stratégique en Amérique du Nord, de même que le potentiel de développement et l’échéancier du projet. De façon générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’utilisation de termes comme « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas à », « est prévu », « budget », « prévu à l’horaire », « estime », « projette », « entend », « continue », « anticipe » ou « n’anticipe pas », ou encore « croit », ainsi qu’à l’emploi de formulations indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient », « devraient », « seront », « pourraient être pris », « surviendront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sur d’autres faits importants qui, s’ils s’avéraient inexacts, pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent considérablement des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Ces déclarations et informations reposent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures, ainsi que sur le contexte dans lequel Troilus exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants pouvant faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations diffèrent de façon significative de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent notamment : les fluctuations des devises, la conjoncture économique mondiale, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, notamment, sans s’y limiter : les risques liés à la négociation et à la structuration d’un financement par emprunt définitif et des autres composantes du financement du projet selon l’échéancier indiqué, ou à la possibilité qu’ils se concrétisent; les incertitudes quant au fait que les ECA fourniront du financement et des garanties en soutien aux entreprises situées dans leurs juridictions respectives; les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources et des réserves minérales; le fort degré d’incertitude associé aux études de faisabilité et autres études minières ou économiques, lesquelles reposent en grande partie sur diverses hypothèses au moment de leur publication; l’augmentation des coûts de construction et d’exploitation du Projet; les variations du prix de l’or et d’autres métaux; les fluctuations des taux de change; les variations du coût des fournitures et de la main-d’œuvre; l’obtention des approbations nécessaires; les incertitudes et les risques liés au développement de projets miniers; les pressions inflationnistes; les incertitudes liées aux événements mondiaux, y compris le conflit au Moyen-Orient et leurs répercussions sur le coût des intrants et des matières premières; les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social; les prix futurs de l’or et d’autres métaux; les accidents, conflits de travail et pénuries; les risques environnementaux et autres risques liés à l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, ceux décrits dans le plus récent formulaire d’information annuel de la Société, dans ses rapports techniques et dans ses autres documents d’information continue disponibles sous le profil de la Société sur www.sedarplus.ca. Même si Troilus a tenté de cerner les facteurs importants pouvant entraîner un écart notable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Rien ne garantit que ces énoncés s’avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux prévus. En conséquence, les lecteurs sont priés de ne pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage aucunement à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.