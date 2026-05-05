Troilus porte son mandat de financement par dette jusqu’à 1,2 G$ US

MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation minière Troilus (TSX : TLG; OTCQX : CHXMF; FSE : CM5) (« Troilus » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer qu’elle a de nouveau augmenté son mandat de financement par dette précédemment annoncé, le faisant passer d’un maximum de 1,0 G$ US à un maximum de 1,2 G$ US. Cette augmentation reflète l’appui soutenu des prêteurs ainsi que les progrès réalisés vers la mise en place d’un montage financier entièrement engagé pour la construction du projet cuivre-or Troilus (le « Projet »), situé dans le centre-nord du Québec, au Canada.

Le financement est dirigé par un syndicat d’institutions financières internationales de premier plan, incluant Société Générale, KfW IPEX-Bank et Exportation et développement Canada (« EDC ») (collectivement, les arrangeurs principaux mandatés ou « APM »), et devrait constituer la pierre angulaire de la structure de financement globale du Projet.

L’augmentation du mandat souligne le fort alignement entre Troilus et ses partenaires prêteurs, soutenu par l’envergure du Projet, sa longue durée de vie prévue et son importance stratégique croissante en tant que l’une des prochaines grandes mines de cuivre-or en Amérique du Nord. La structure de la facilité devrait offrir une source de capital flexible et compétitive, avec un appui significatif des partenaires issus des agences de crédit à l’exportation.

Justin Reid, chef de la direction de Troilus, a commenté : «L’augmentation du mandat jusqu’à 1,2 G$ US marque une étape importante alors que nous faisons progresser le financement par dette, en parallèle avec les autres composantes du montage financier du Projet, afin de positionner Troilus vers une décision de construction entièrement financée. Cet élargissement reflète les progrès significatifs réalisés par la Société, de l’ingénierie de base à l’ingénierie détaillée, ce qui a renforcé la confiance du syndicat de prêteurs à mesure que notre plan d’exécution se précise. Troilus est également un actif particulièrement flexible. Nous produirons des lingots d’or sur site, tout en expédiant un concentré de cuivre riche en métaux précieux vers les marchés internationaux et domestiques. Ce niveau d’optionnalité constitue un atout important pour le Projet alors que nous franchissons les dernières étapes clés requises pour l’avancement vers la construction. »

La vérification diligente technique, financière ainsi qu’environnementale et sociale réalisée avec les APM est bien avancée et progresse vers son achèvement. La finalisation du financement par dette demeure assujettie aux approbations de crédit, à la signature de la documentation définitive ainsi qu’à la satisfaction des conditions préalables qui y sont associées.

Auramet International Inc. continue d’agir à titre de conseiller en financement de projet, soutenant la Société dans la structuration et la mise en œuvre d’une solution de financement complète afin de faire progresser le Projet vers la construction.

À propos de Corporation minière Troilus

Corporation minière Troilus est une société minière canadienne en phase de développement qui se concentre sur l’avancement systématique de l’ancienne mine d’or et de cuivre Troilus vers la production. Troilus se situe dans les territoires miniers de premier rang du Québec, au Canada, où elle possède un vaste territoire de 435 km² dans la ceinture de roches vertes de Frotet-Evans. Une étude de faisabilité terminée en mai 2024 appuie une exploitation minière à ciel ouvert de grande envergure, d’une durée de 22 ans et d’une capacité de 50 000 tpj, positionnant ainsi Troilus comme un projet phare en Amérique du Nord.

Pour plus de renseignements :

Caroline Arsenault

Vice-présidente, communications d’entreprise

+1 (647) 276-0050

info@troilusmining.com

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