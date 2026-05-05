EarthDaily startet sechs Satelliten zur täglichen globalen Erfassung von Erdveränderungen

MAPLE GROVE, Minnesota, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- EarthDaily Analytics (EarthDaily) gab heute den erfolgreichen Start von sechs Satelliten der EarthDaily Constellation an Bord einer SpaceX Falcon 9-Rideshare-Mission bekannt und bestätigte den ersten Kontakt zu den Satelliten EDC-02 bis EDC-07. Dieser Meilenstein bringt das Unternehmen seinem Ziel entscheidend näher, planetarische Veränderungen auf globaler Ebene konsistent im großen Maßstab zu erfassen.

Der Start erfolgte am 3. Mai 2026 und brachte alle sechs Satelliten in die erdnahe Umlaufbahn. Die Telemetriedaten bestätigen die erfolgreiche Ausbringung, eine stabile Systemleistung, das Ausfahren der Solarmodulen sowie einen positiven Energiehaushalt. Jeder Satellit hat seine vorgesehene Betriebskonfiguration erreicht und setzt damit den strukturierten Validierungsprozess im Orbit fort, der erstmals mit EDC-01 erfolgreich demonstriert wurde.

Dieser zweite Start knüpft an die erfolgreiche Inbetriebnahme des ersten Satelliten von EarthDaily an und untermauert die Fähigkeit des Unternehmens, ein kalibriertes, KI-fähiges Erdbeobachtungssystem zu errichten und zu betreiben. Mit weiteren Satelliten im Orbit tritt die EarthDaily Constellation noch in diesem Spätsommer in den kommerziellen Betrieb ein. Dadurch wird das bestehende Portfolio an Daten- und Analyseprodukten weiter ausgebaut, das bereits heute Regierungen und Unternehmen in Landwirtschaft, Bergbau, Versicherungen und Verteidigung unterstützt.

Mit dem Ausbau der Konstellation werden diese Angebote durch einen kontinuierlichen, täglich aktualisierten Strom kalibrierter Messdaten erweitert. Dadurch lassen sich Prozesse stärker skalieren, präzisieren und zunehmend automatisieren. Diese Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit den Investitionen von EarthDaily in KI und sogenannten Foundation Models, die darauf abzielen, aus fortlaufenden globalen Messreihen prädiktive Erkenntnisse zu gewinnen. Diese Modelle, trainiert auf einem einheitlichen, qualitativ hochwertigen Zeitreihendatensatz, ermöglichen schnellere Erkenntnisse, höhere Zuverlässigkeit und präzisere Entscheidungen in geschäftskritischen Anwendungen.

Diese Fähigkeit beruht auf der Konzeption der EarthDaily Constellation, die speziell für die flächendeckende Erkennung von Veränderungen entwickelt wurde. Durch die Kombination aus hoher Wiederholrate, großflächiger Abdeckung und konsistenter Messung fungiert jeder Satellit, ausgestattet mit 16 Bildgebungssystemen über 22 Spektralbänder, als Teil einer einheitlichen, koordinierten Messplattform.

„Die meisten Erdbeobachtungssysteme wurden entwickelt, um Bilder aufzunehmen“, sagte Don Osborne, Chief Executive Officer von EarthDaily. „Wir haben EarthDaily entwickelt, um Veränderungen zu messen. Mit diesem zweiten Start und dem erfolgreichen Kontakt zu mehreren Satelliten rücken wir unserem Ziel näher, eine konsistente tägliche Erdbeobachtung bereitzustellen, auf die sich Kunden für fundierte Entscheidungen verlassen können.“

Kunden sollen damit künftig von fragmentierten Datensätzen zu einer einheitlichen, KI-fähigen Datenquelle wechseln, in der präzise Messdaten als Basis für prädiktive Analysen dienen. Regierungen erhalten dadurch eine belastbare, stets aktuelle Lageerfassung und können kritische Datensätze kontinuierlich aktualisieren. Kommerzielle Anwender wiederum können Risiken besser modellieren, Entwicklungen vorhersagen und ihre Prozesse deutlich effizienter steuern.

„Die Welt braucht nicht mehr Bilder, sondern verlässliche, konsistente Messdaten“, fügte Osborne hinzu. „Mit jedem Satelliten, den wir in Betrieb nehmen, schließen wir die Lücke zwischen Datenerfassung und Entscheidungsfindung und schaffen damit die Grundlage für KI-gestützte Geodatenanalyse im großen Maßstab.“

Mit dem Start eines achten Satelliten, der noch in diesem Sommer erfolgen soll, tritt EarthDaily zügig in die nächste Phase ein: die Etablierung eines neuen Standards für die Vermessung unseres Planeten.

Über EarthDaily

EarthDaily ist ein weltweit tätiges Erdbeobachtungsunternehmen, das sich auf die Bereitstellung wissenschaftlicher Daten und Analysen zur Erfassung von Veränderungen über große Gebiete hinweg sowie auf entscheidungsrelevante Informationen spezialisiert hat. Mit der EarthDaily Constellation schafft das Unternehmen die Grundlage für tägliche, weltweit einheitliche Erdbeobachtungsdaten, um Regierungen und Unternehmen zu unterstützen, die in komplexen, kritischen Umgebungen tätig sind.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte earthdaily.com und folgen Sie EarthDaily auf LinkedIn (@EarthDaily) und X (@EarthDailyA).

Ansprechpartner

Tanya Cross

Vice President, Global Marketing and Communications

EarthDaily

tanya.cross@earthdaily.com

Alliance Advisors IR

EarthDailyPR@allianceadvisors.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63895f31-922c-451d-894e-110f2f640ad9