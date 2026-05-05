La majorité des Canadiens ne sont pas prêts en cas de catastrophe - seulement 1 sur 4 a une trousse d’urgence

MISSISSAUGA, Ontario, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les feux de forêt, les inondations et les tempêtes extrêmes s’intensifient partout au Canada, un nouveau sondage de First Onsite Restauration Après Sinistre révèle que la plupart des Canadiens n’y sont pas préparés. Un peu plus d’un Canadien sur quatre (28 %) dispose d’une trousse d’urgence, même si la sensibilisation aux risques liés au climat n’a jamais été aussi élevée.

Publié dans le cadre de la Semaine de la sécurité civile (du 3 au 9 mai), ce sondage paraît alors que Sécurité publique Canada et ses partenaires invitent les Canadiens à « se préparer et connaître leurs risques ».

Les résultats mettent en évidence un décalage marqué entre la sensibilisation et l’action. Les trois quarts des Canadiens (75 %) affirment savoir où trouver de l’information officielle et des alertes météorologiques d’urgence. Pourtant, seulement 38 % se sentent prêts à faire face à une situation d’urgence liée aux conditions météorologiques.

L’écart est particulièrement évident en ce qui concerne les bases de la préparation. À peine 36 % des Canadiens - particuliers comme entreprises - connaissent les itinéraires d’évacuation de leur région. Ce constat est frappant dans un pays qui a vu, ces dernières années, des feux de forêt, des inondations et des tempêtes majeures transformer des communautés entières. Par ailleurs, les deux tiers des Canadiens (67 %) estiment que les gouvernements pourraient en faire davantage en matière de préparation aux catastrophes, tandis que seulement 44 % se disent confiants quant à la capacité de réponse de leurs autorités locales.

« Les mesures prises avant un événement catastrophique déterminent souvent la qualité du rétablissement. Avoir une trousse d’urgence, un plan et connaître son itinéraire d’évacuation - ce ne sont pas des mesures spectaculaires, mais elles font toute la différence entre la préparation et la panique », a déclaré Jim Mandeville, vice-président principal chez First Onsite Restauration Après Sinistre.

Animaux, téléphones et argent : ce que les Canadiens emporteraient

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils emporteraient en cas d’évacuation, les réponses des Canadiens et des propriétaires d’entreprise révèlent leurs priorités réelles. Les animaux arrivent en tête (51 %), suivis des téléphones et ordinateurs portables (50 %), de l’argent et des cartes de crédit (47 %), puis des documents importants et des médicaments (42 % chacun). Après ces cinq éléments, les résultats chutent nettement : les trousses d’urgence, la nourriture et les fournitures de premiers soins se classent bien en dessous des réflexes d’emporter ses animaux, ses appareils et son portefeuille.

L’importance accordée aux téléphones reflète le rôle central de la connectivité dans la gestion moderne des urgences. Un appareil chargé n’est plus un simple outil pratique - c’est une véritable bouée de sauvetage. Toutefois, cette dépendance est beaucoup plus efficace lorsque les personnes disposent déjà d’un plan.

« Identifiez vos contacts clés avant qu’une catastrophe ne survienne - services d’urgence locaux, assureur ou courtier, fournisseurs de services publics et partenaire en restauration. Dans le chaos d’un événement météorologique majeur, chercher ces informations devrait être la dernière de vos préoccupations », a ajouté M. Mandeville.

La préparation en chiffres : résultats complets du sondage par province

Mesures de préparation et

expériences Canada C.-B. AB MB/SK ON QC ATL Se disent préparés à une situation

d’urgence liée aux conditions

météorologiques 38 % 36 % 46 % 52 % 37 % 31 % 53 % Savent qui contacter en cas

d’urgence liée à un sinistre ou aux

conditions météorologiques 60 % 58 % 65 % 74 % 59 % 56 % 66 % Savent où trouver les informations

et alertes météorologiques

officielles 75 % 70 % 81 % 89 % 79 % 62 % 85 % Connaissent les itinéraires

d’évacuation dans leur région 36 % 43 % 49 % 42 % 33 % 24 % 53 % Ont une trousse d’urgence prête 28 % 35 % 31 % 36 % 28 % 19 % 30 % Estiment que les gouvernements

pourraient mieux se préparer aux

inondations, feux et tempêtes 67 % 68 % 64 % 62 % 65 % 71 % 72 % Ont confiance dans la capacité de

réponse des autorités locales en

cas de catastrophe 44 % 41 % 46 % 51 % 42 % 43 % 59 %



Source : Sondage First Onsite sur la météo et les sinistres, Forum Angus Reid, 2026. n = 1 505.

Priorités en cas d’évacuation : ce que les Canadiens emporteraient en premier

Principaux articles que les

Canadiens emporteraient lors

d’une évacuation Canada C.-B. AB MB/SK ON QC ATL 1. Animaux de compagnie 51 % 51 % 50 % 48 % 52 % 52 % 47 % 2. Appareils de communication

personnels

(téléphones/ordinateurs

portables) 50 % 49 % 53 % 59 % 50 % 51 % 39 % 3. Argent comptant / cartes de

crédit 47 % 42 % 44 % 49 % 47 % 47 % 52 % 4. Documents importants 42 % 43 % 48 % 43 % 40 % 41 % 49 % 5. Médicaments 42 % 37 % 42 % 40 % 43 % 42 % 47 %



Source: First Onsite Weather and Property Survey, Angus Reid Forum, 2026. n=1,505.

Outils de preparation

La Semaine de la sécurité civile rappelle que la résilience se construit avant une crise, et non pendant. Pour aider les Canadiens et les entreprises à combler l’écart entre la sensibilisation et l’action, First Onsite met à disposition des ressources gratuites, notamment :

Liste de vérification pour une trousse d’urgence : comprend les éléments essentiels tels que nourriture, eau, médicaments, fournitures de premiers soins, documents importants et articles pour besoins particuliers.

: comprend les éléments essentiels tels que nourriture, eau, médicaments, fournitures de premiers soins, documents importants et articles pour besoins particuliers. Liste de vérification pour la reprise des activités des petites entreprises : couvre des aspects clés comme la sauvegarde des données, les communications et les protocoles de sécurité des employés.





À propos du sondage First Onsite sur la météo et les propriétés

Ces résultats proviennent d’un sondage mené par First Onsite Property Restoration du 20 au 23 février 2026 auprès d’un échantillon représentatif de 1 505 adultes canadiens en ligne, membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été réalisé en anglais et en français. À titre comparatif seulement, un échantillon probabiliste de cette taille comporterait une marge d’erreur de ± 2,53 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de First Onsite : Le leader nord-américain de confiance pour la restauration de biens

First Onsite Restauration Après Sinistre est l'un des plus importants fournisseurs de services de planification d'intervention d'urgence, d'atténuation et de reconstruction, et l'un de ceux connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord. L'entreprise emploie plus de 2 500 membres d'équipe et exerce ses activités à partir de plus de 100 emplacements au Canada et aux États-Unis. Grâce à une culture axée sur la valorisation du potentiel humain et à un engagement à agir avec intégrité, l’équipe de First Onsite aide ses clients à restaurer, reconstruire et se relever après un sinistre. First Onsite est une filiale de FirstService Corporation. Pour plus d’informations, consultez le site firstonsite.ca ou suivez First Onsite sur LinkedIn.

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS :

Sierra LeBlanc

MAVERICK Relations publiques

647-405-2196

sierra@wearemaverick.com