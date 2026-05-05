NanoXplore annonce le lancement de xGnP™ D500-HP, un graphène de haute pureté pour remplacement d’additifs conducteurs traditionnels

MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) a annoncé aujourd’hui le lancement de xGnP™ D500-HP, un graphène de haute pureté conçue pour des applications hautement conductrices, notamment le stockage d’énergie, les composites conducteurs et l’électronique avancée. D500-HP est la plus récente démonstration de la capacité de la Société à développer des matériaux de graphène répondant à des besoins spécifiques d’usage final.

D500-HP est produit grâce à la plateforme de fabrication exclusive par procédé à sec de NanoXplore, avec une pureté vérifiée de 99,8% à pleine échelle commerciale. Avec une surface spécifique de 500 m²/g, parmi les plus élevées pour les poudres de graphène à l’échelle commerciale, D500-HP offre une conductivité électrique et des performances de dissipation électrostatique (ESD) comparables à celles des meilleurs noirs de carbone conducteurs, tout en procurant plus du double de la résistance en flexion et de la rigidité. Résultat, les clients n’ont plus à choisir entre résistance et conductivité.

D500-HP sera offert à un prix concurrentiel par rapport aux noirs de carbone conducteurs, donnant aux clients une performance de niveau graphène sans prime de prix de niveau graphène.

Les premiers clients ont validé les données de performance de D500-HP, et des programmes de qualification plus larges sont en cours auprès de clients cibles. La Société prévoit que les premières livraisons commerciales débuteront au cours de l’exercice financier 2027.

« Pendant des années, les additifs conducteurs ont forcé les clients à choisir entre résistance et conductivité, et les alternatives au graphène ont été hors de portée pour un usage courant. D500-HP élimine ces deux contraintes », a déclaré Rocco Marinaccio, président et chef de la direction de NanoXplore.

Mise à jour de la ligne de production par procédé à sec

NanoXplore a également fait état de progrès continus dans la montée en puissance de sa ligne de production par procédé à sec. L’installation du premier module de production, incluant les travaux mécaniques et électriques, a été achevée selon l’échéancier et à l’intérieur du budget. Selon le grade du produit, la ligne est conçue pour offrir une capacité annuelle de 500 à 1 000 tonnes, appuyant un approvisionnement à l’échelle industrielle de D500-HP et des futures qualités de la série xGnP™ Série-D.

La plateforme par procédé à sec permet une gamme plus large de grades de graphène adaptés à des applications précises, conçus pour répondre aux exigences de performance d’usages finaux spécifiques. Cela élargit considérablement la possibilité pour la Société de gagner des parts de marché sur les noirs de carbone spécialisés et conducteurs — un segment de plusieurs milliards de dollars en forte croissance dans l’industrie du noir de carbone — ainsi que sur les additifs en place dans des marchés de performance adjacentes.

À Propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

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