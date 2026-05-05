Air Canada annonce l’élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Air Canada (TSX : AC) a annoncé aujourd’hui que les 13 candidats présentés dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction 2026 ont été élus administrateurs à l’assemblée annuelle des actionnaires, tenue le 1er mai 2026. Les précisions sur les résultats du vote portant sur l’élection des administrateurs se trouvent plus bas.

Tous les candidats siégeaient au Conseil d’administration d’Air Canada, à l’exception de Mme Rachel Notley et de M. Eric La Flèche, qui étaient candidats à l’élection pour la première fois. « C’est avec grand plaisir que nous accueillons Rachel et Eric au sein de notre Conseil. Leur arrivée reflète notre engagement à l’égard du renouvellement du Conseil en plus de renforcer nos atouts existants, a commenté Vagn Sørensen, président du Conseil d’administration d’Air Canada. Nous avons hâte de pouvoir compter sur leur expérience et leur expertise. »

Voici les résultats du vote, présentés en pourcentages des votes exprimés :

Candidat % en faveur

% contre Candidat

% en faveur % contre

Amee Chande 98,60 % 1,40 % Christie J.B. Clark 95,00 % 5,00 % Rob Fyfe 98,29 % 1,71 % Michael M. Green 95,28 % 4,72 % Jean Marc Huot 93,01 % 6,99 % Eric La Flèche 90,71 % 9,29 % Claudette McGowan 96,71 % 3,29 % Rachel Notley 98,35 % 1,65 % Madeleine Paquin 96,77 % 3,23 % Michael Rousseau 93,60 % 6,40 % Vagn Sørensen 90,18 % 9,82 % Kathleen Taylor 95,00 % 5,00 % Annette Verschuren 94,75 % 5,25 %



Les notes biographiques de nos administrateurs sont publiées à aircanada.com. Des renseignements sur toutes les questions soumises à un vote lors de l’assemblée annuelle d’Air Canada se trouvent dans notre circulaire de sollicitation de procurations datée du 19 mars 2026, publiés sur notre site Web et sur SEDAR+. Les résultats finaux des votes sur toutes les questions votées lors de l’assemblée annuelle des actionnaires seront accessibles sur SEDAR+.

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

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