Nu-Tek BioSciences präsentiert auf der ESACT 2026 einen datengestützten Ansatz zur Optimierung der tierischen Zellkultur

MINNEAPOLIS, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, ein führender Anbieter von hochleistungsfähigen, tierfreien Peptonen und Zellkultur-Nährstoffen für Bioprozessanwendungen, hat heute seine Teilnahme als Aussteller an der ESACT 2026 bekanntgegeben, der weltweit führenden Fachmesse für Technologien im Bereich der tierischen Zellkultur. Nu-Tek wird während der gesamten Konferenz am Stand Nr. 23 vertreten sein und im Rahmen der Veranstaltung ein Poster präsentieren.

Das Poster präsentiert Daten aus dem branchenführenden Programm zur Verringerung der Variabilität von Nu-Tek und verdeutlicht dessen Nutzen bei der Unterstützung pharmazeutischer Kunden hinsichtlich der Optimierung der Kulturleistung, der Verringerung der Chargenvariabilität sowie der Kostenkontrolle in der nachgelagerten Produktion von Zellkulturmedien.

„Die Präsentation dieses Posters auf der ESACT 2026 bietet eine hervorragende Plattform, um praxisnahe Daten darüber zu teilen, wie sich unser kooperativer, datengestützter Ansatz unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit von Zellkulturen auswirken kann“, so Dr. Joy Aho, Director of Technical Program Management bei Nu-Tek BioSciences. „Unser Programm zur Verringerung der Variabilität basiert auf einer engen Zusammenarbeit mit unseren Kunden, und diese Präsentation verdeutlicht, wie wir führenden Pharma- und Biotech-Unternehmen dabei helfen, zuverlässigere Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig die Kosten zu kontrollieren.“

Titel des Posters: „Reduzierung von Schwankungen: Leistungssteigerung und Kostenkontrolle durch datengestützte Zusammenarbeit.“

Posterpräsentationen: Dienstag, 9. Juni (12:30–15:30 Uhr), und Mittwoch, 10. Juni (12:20–14:15 Uhr)

Die Sojapeptone und anderen tierfreien Nährstoffe von Nu-Tek werden häufig eingesetzt, um Zellkulturmedien mit konsistenten, behördlich zugelassenen Inhaltsstoffen anzureichern oder neu zu formulieren. Der Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf Leistungsfähigkeit, Reproduzierbarkeit und die Zuverlässigkeit der Lieferkette sowohl in der Entwicklung als auch in der biotechnologischen Produktion im kommerziellen Maßstab.

Führende Vertreter aus Industrie und Wissenschaft, die an der Weiterentwicklung von Technologien zur tierischen Zellkultur interessiert sind, sind herzlich eingeladen, einen Termin mit dem Nu-Tek-Team am Stand 23 zu vereinbaren und das Poster des Unternehmens während der dafür vorgesehenen Zeiten zu besuchen.

Über Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences ist Marktführer in der Entwicklung und Herstellung von hochwertigen Peptonen und Proteinhydrolysaten, die zu 100 % ohne tierischen Ursprung (AOF) sind. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota, betreibt eine hochmoderne, zweckgebundene Produktionsstätte, die auf die Herstellung erstklassiger Rohstoffe für die biopharmazeutische Industrie spezialisiert ist. Die innovativen Lösungen von Nu-Tek sind unverzichtbar für Zellkulturen und mikrobielle Fermentation und unterstützen die Produktion von Impfstoffen, Therapeutika und anderen lebenswichtigen biologischen Wirkstoffen. Weitere Produktinformationen finden Sie unter http://www.nu-tekbiosciences.com.

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Courtney Jones

Director of Commercial Development

cjones@nu-tekbioscience.com

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