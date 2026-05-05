Nu-Tek BioSciences présente une approche fondée sur les données pour l’optimisation de la culture de cellules animales lors de l’ESACT 2026

MINNEAPOLIS, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nu-Tek BioSciences, l’un des principaux fournisseurs de peptones haute performance sans origine animale et de nutriments pour la culture cellulaire destinés aux applications de bioprocédés, a annoncé aujourd’hui sa participation en tant qu’exposant à l’ESACT 2026, le principal événement mondial consacré aux technologies de culture de cellules animales. Nu-Tek occupera le stand n° 23 lors de la conférence et y présentera un poster.

Ce poster présente les données issues du programme de réduction de la variabilité de Nu-Tek, leader du secteur, et met en avant son intérêt à faciliter l’optimisation des performances de culture pour les clients du secteur pharmaceutique, la réduction de la variabilité d’un lot à l’autre et la maîtrise des coûts en aval dans le domaine des milieux de culture cellulaire.

« La présentation de ce poster à l’ESACT 2026 offre une formidable occasion de partager des données concrètes sur l’impact direct que notre approche collaborative et fondée sur les données peut avoir sur les performances de la culture cellulaire », a déclaré Joy Aho, PhD, directrice de la gestion des programmes techniques chez Nu-Tek BioSciences. « Notre programme de réduction de la variabilité repose sur une collaboration étroite avec nos clients, et cette présentation met en évidence la manière dont nous aidons les principaux leaders des secteurs pharmaceutique et biotechnologique à obtenir des résultats plus fiables tout en maîtrisant les coûts. »

Titre du poster : « Réduction de la variabilité : amélioration des performances et maîtrise des coûts grâce à une collaboration fondée sur les données. »

Séances de posters : mardi 9 juin (12 h 30 à 15 h 30) et mercredi 10 juin (12 h 20 à 14 h 15)

Les peptones de soja et autres nutriments sans origine animale de Nu-Tek sont largement utilisés pour enrichir ou reformuler les milieux de culture cellulaire à l’aide d’ingrédients homogènes et conformes aux exigences réglementaires. L’approche de l’entreprise met l’accent sur la performance, la reproductibilité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement, tant dans le développement que dans les bioprocédés à l’échelle commerciale.

Les responsables du secteur pharmaceutique et du monde universitaire qui cherchent à faire progresser les technologies de culture de cellules animales sont invités à prendre rendez-vous avec l’équipe de Nu-Tek au stand 23 et à consulter son poster pendant les séances prévues.

À propos de Nu-Tek BioSciences

Nu-Tek BioSciences est le leader du marché dans le développement et la fabrication de peptones et d’hydrolysats de protéines de haute qualité, 100 % sans origine animale (AOF). Basée à Minnetonka, dans le Minnesota, la société exploite une usine de fabrication ultramoderne, spécialement conçue pour produire des matières premières de qualité supérieure destinées à l’industrie biopharmaceutique. Les solutions innovantes de Nu-Tek sont essentielles à la culture cellulaire et à la fermentation microbienne, soutenant la production de vaccins, de produits thérapeutiques et d’autres produits biologiques vitaux. Plus d’informations sur les produits sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.nu-tekbiosciences.com.

Contact média :

Courtney Jones

Directrice du développement commercial

cjones@nu-tekbioscience.com

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