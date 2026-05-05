Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

CHRISTIAN DIOR
Société Européenne au capital de € 361 015 032 - 582 110 987 R.C.S Paris
30 avenue Montaigne - 75008 Paris
Code ISIN : FR0000130403
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|30 avril 2026
|180 507 516
|Total brut de droits de vote : 356 945 620
|Total net* de droits de vote : 356 848 684
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.
Fait à Paris, le 5 mai 2026
Pièce jointe