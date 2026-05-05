Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

 | Source: Christian Dior SE Christian Dior SE

CHRISTIAN DIOR
Société Européenne au capital de € 361 015 032 - 582 110 987 R.C.S Paris
30 avenue Montaigne - 75008 Paris

Code ISIN : FR0000130403

DateNombre total d’actions composant le capital socialNombre total de droits de vote
30 avril 2026180 507 516Total brut de droits de vote : 356 945 620
Total net* de droits de vote : 356 848 684

 

*         Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

  

Fait à Paris, le 5 mai 2026

Pièce jointe


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Declaration_AMF_C_DIOR_ au 30 avril 2026
GlobeNewswire

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