Le potentiel de la minéralisation aurifère s’étend au-delà de 2000 m vertical sur les titres de la redevance Kewagama de Globex

TORONTO, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, LS Exchange, TTMzero, Düsseldorf, Quotrix Düsseldorf et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse de faire le point sur les titres de la redevance de Kewagama, localisés sur la partie Mine d’or Kewagama du projet aurifère O’Brien appartenant à Radisson Mining Resources Inc. Globex conserve une redevance nette de fonderie (NSR) de 2 % sur la propriété de la mine d’or Kewagama.

Le 30 avril 2026, Radisson a publié, entre autres, les résultats du forage OB-26-384. Ce forage a recoupé « des intersections significatives d'or à haute teneur à une profondeur verticale de 1,9 kilomètres, ce qui en fait le forage le plus profond jamais réalisé dans le cadre du projet ». Le forage OB-26-384 a recoupé 4,54 g/t d'or sur 12,0 m (longueur de la carotte), dont 16,85 g/t d'or sur 1,0 m et 12,87 g/t d'or sur 1,0 m, ainsi que 7,21 g/t d'or sur 2 m, dont 9,91 g/t d'or sur 1 m. Pour plus de détails, voir communiqué de Radisson.

L'intersection se situe dans le « vecteur 1 » (voir figure 1), près de la limite ouest des titres de la redevance Kewagama de Globex. Le « vecteur 1 » plonge abruptement vers l'est en direction des titres de la redevance Kewagama de Globex, ce qui laisse entrevoir la possibilité que ce « vecteur 1 » aurifère s'étende sur ces titres. Il convient également de noter que le « vecteur aurifère 2 » traverse les titres de la redevance Kewagama de Globex à une profondeur comprise entre 1 250 m et 1 500 m, et que les « vecteurs 3 et 4 » se trouvent entièrement sur les titres de la redevance Kewagama de Globex. Les « vecteurs 3 et 4 » n’ont fait l’objet de forages qu’à une profondeur comprise entre 500 et 650 m et restent ouverts en profondeur sur les titres de la redevances Kewagama de Globex. À l’est du « vecteur 4 », très peu de forages ont été réalisés à l’endroit où les titres de la redevance Kewagama jouxtent la propriété des Mines aurifères Wood / Central Cadillac détenue à 100 % par Globex.

Globex estime que les titres de la redevance de Kewagama prendront une valeur considérable à mesure que Radisson poursuivra ses forages sur la propriété. Dans son évaluation économique préliminaire (EEP) du 9 juillet 2025, Radisson a indiqué que 22 % de la production prévue des 740 000 onces d'or étaient attribuables à la propriété de Kewagama. Par la suite, Radisson a informé Globex que 20,6 % de la mise à jour des ressources du 2 mars 2026, qui totalisait 2,32 millions d'onces d'or, provenaient des titres de la redevance Kewagama de Globex.

Il convient de noter que Globex détient également une redevance nette de fonderie (NSR) de 1 % sur la partie est du projet aurifère O’Brien, à savoir la mine d’or Thompson Cadillac (New Alger), qui n’a été explorée qu’à une profondeur d’environ 500 mètres.

Figure 1. Longitudinale du forage réalisé dans le cadre du projet O’Brien de Ressources minières Radisson Inc.





Jack Stoch, géologue (géo.), président exécutif et directeur général de Globex, a, en sa qualité de personne qualifiée (Q.P.) au sens de la norme canadienne 43-101, préparé les informations sur lesquelles se fonde la présente communication écrite.

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