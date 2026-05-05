Fynske Bank udsteder Senior Non-Preferred obligationer 75 mio. kr.

Selskabsmeddelelse nr. 2026/09





Fynske Bank A/S har indgået aftale om udstedelse af ikke-foranstillet seniorgæld (Senior Non-preferred) beløbende til DKK 75 mio. (ISIN DK0030575428). Obligationerne har en løbetid på 7 år med mulighed for førtidig indfrielse efter 4 år, betinget af Finanstilsynets tilladelse hertil.

Obligationerne forrentes med en variabel kuponrente på CIBOR6 med tillæg af et kreditspænd på 230 bps. Obligationerne udstedes med valør den 12. maj 2026. Nykredit Bank A/S har været arrangør og lead manager af udstedelsen.

Nævnte transaktioner sker i overensstemmelse med bankens kapitalplaner, og som led i bankens vækststrategi samt løbende optimering af sammensætningen af bankens nedskrivningsegnede passiver.





Henning Dam, administrerende direktør: 2343 7425.





