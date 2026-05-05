Communiqué de presse

Atos et CNA renforcent leur collaboration stratégique de long terme en scellant un nouvel accord pluriannuel portant sur des services d'infrastructures

Irving, Texas, Etats-Unis – 5 mai 2026 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd'hui l'extension et l’élargissement de son partenariat stratégique historique avec CNA, l'un des plus grands assureurs américains couvrant les biens et la responsabilité civile des entreprises, pour la fourniture de services de gestion des infrastructures et de cybersécurité. La valeur totale attendue de ce contrat est d’environ 500 millions de dollars sur la durée de l'accord principal et inclut d'éventuelles futures extensions et services supplémentaires.

Cet accord marque une étape majeure dans la relation entre CNA et Atos, renforçant près d'une décennie de collaboration fondée sur la confiance, une qualité de service d’excellence et un engagement commun en faveur de la résilience opérationnelle et de l'innovation.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Atos continuera de fournir, sur l’ensemble du système d’information de CNA, des services d’infrastructure critiques qui incluront les services mainframe, les opérations réseau et middleware, l’environnement numérique de travail, le support aux utilisateurs, la gestion des identités et des accès, la gestion des incidents majeurs et la cybersécurité.

Ce renouvellement témoigne de la confiance renouvelée de CNA envers Atos en tant que partenaire stratégique de confiance, accompagnant les opérations critiques au sein de l'un des environnements informatiques les plus complexes du secteur de l'assurance.

« La décision de CNA de prolonger ce partenariat reflète la solidité de la relation de confiance que nous avons construite ensemble au fil des années », a déclaré Michael Grunberg, directeur général, Amérique du Nord, Atos. « Nos équipes ont travaillé main dans la main pour apporter des améliorations de services mesurables, moderniser les infrastructures critiques et soutenir les objectifs stratégiques de long terme de CNA. Cet accord souligne l’importance d'une collaboration étroite, de la transparence et d’une responsabilité partagée pour générer des résultats commerciaux probants. »

Le nouveau contrat inclut une durée de base initiale de 67 mois, assortie d’options de prolongation et d’élargissements du périmètre, et illustre à la fois la nature de ce partenariat de longue date et l'engagement sur le long terme de CNA envers Atos, considéré comme un partenaire stratégique clé.

La capacité d'Atos à collaborer étroitement avec l’ensemble de l’écosystème de partenaires informatiques de CNA pour obtenir des résultats dans le meilleur intérêt du client, en réduisant les points de blocages, en accélérant le traitement des incidents et en améliorant la performance globale des services, est l’un des principaux facteurs de différenciation de la relation entre Atos et CNA.

« Atos est devenu bien plus qu'un simple prestataire de services pour CNA. C’est un partenaire de confiance », a déclaré Jane Possell, vice-présidente exécutive et directrice des systèmes d'information de CNA. « Son engagement en matière de qualité de service et de transparence dans un esprit de partenariat a joué un rôle déterminant dans l’accompagnement de notre transformation technologique et l’anticipation de nos enjeux futurs. »

La prochaine étape est pour les deux organisations de poursuivre leur réflexion sur l’accélération de l’innovation dans les services grâce à l'IA et sur la modernisation des infrastructures afin de renforcer encore davantage l'efficacité opérationnelle, la résilience et la valeur apportée au plan commercial, dans la durée.

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A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Leonard Herbeck | leonard.herbeck@atos.net | 1-210-264-2247

A propos de CNA

CNA est l’une des plus grandes compagnies américaines d’assurance de biens et de responsabilité civile pour les entreprises. Fort de plus de 125 ans d’expérience, CNA propose une large gamme de produits et de services d’assurance, standards et spécialisés, destinés aux entreprises et aux professionnels aux Etats-Unis, au Canada et en Europe. Plus d’informations sur cna.com.

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Kelly Messina | kelly.messina@cna.com

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