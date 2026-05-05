FirstLight étend son partenariat avec ISN® à de nouveaux sites

DALLAS, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- ISN, leader mondial des services de gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, a annoncé que FirstLight , un producteur d'électricité indépendant, avait étendu son utilisation d'ISNetworld à ses activités au Québec et en Ontario. ISN continuera d'aider FirstLight à rationaliser la gestion de ses entrepreneurs et à communiquer clairement ses attentes en matière de sécurité à travers l'Amérique du Nord.

« En nous associant à ISN, nous pouvons gérer de manière plus cohérente la conformité aux diverses réglementations locales et fédérales tout en maintenant des normes de sécurité à travers l’Amérique du Nord », a déclaré Patty Goclowski, directrice Santé, Sécurité et Environnement (HSE) chez FirstLight. « La mise en œuvre d’ISNetworld sur d’autres sites de FirstLight au Canada permet au personnel de se concentrer sur les activités sur site tout en s’assurant que les entrepreneurs respectent à la fois les exigences réglementaires et d’assurance avant leur arrivée, garantissant ainsi le respect d’exigences de sécurité rigoureuses. »

Basée à Burlington, dans le Massachusetts, et disposant de bureaux à Montréal, au Québec, et à Oshawa, en Ontario, FirstLight exploite des actifs dans le domaine des énergies renouvelables, notamment l’hydroélectricité, l’énergie solaire et le stockage d’énergie par batterie. ISN contribue à soutenir l’objectif de FirstLight de maintenir des normes de sécurité cohérentes grâce à l’utilisation des outils et services ISNetworld. Avec l’extension à de nouveaux sites, l’entreprise tirera parti de l’outil de formation en ligne d’ISNetworld pour s’assurer que les entrepreneurs remplissent les exigences d’orientation avant leur arrivée sur site, ainsi que de RAVS 360™ pour mieux comprendre la mise en œuvre du programme HSE et la culture de sécurité des entrepreneurs, ce qui contribuera à améliorer la visibilité sur les performances des entrepreneurs, à rationaliser l’intégration et à s’aligner sur les cadres réglementaires en constante évolution aux niveaux local et fédéral.

« ISN est fière de soutenir FirstLight alors que cette entreprise continue de développer son empreinte dans le domaine des énergies renouvelables au Canada », a déclaré Kim Ritchie, vice-présidente principale des opérations canadiennes chez ISN. « En utilisant ISNetworld pour renforcer la cohérence des pratiques de conformité de ses entrepreneurs, FirstLight fait preuve d’un engagement proactif en faveur de la sécurité, de l’efficacité opérationnelle et de la gestion responsable de l’environnement dans l’ensemble de son portefeuille. »

Pour plus d’informations sur les logiciels et services de pointe d’ISN, rendez-vous sur isn.com .

À propos d'ISN

ISN est le leader mondial de la gestion des informations sur les entrepreneurs et les fournisseurs, avec plus de 25 ans d’expérience dans la mise en relation de 900 clients donneurs d’ordre issus de secteurs à forte intensité capitalistique avec 90 000 entrepreneurs et fournisseurs actifs, afin de promouvoir la sécurité, la santé et la durabilité sur le lieu de travail. Les marques d’ISN comprennent ISNetworld ® , une plateforme mondiale en ligne de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, Transparency-One ® , une plateforme d’approvisionnement responsable conçue pour apporter de la transparence à la gestion de la chaîne d’approvisionnement, et Empower ® , une application destinée aux travailleurs et conçue pour les aider à progresser.

ISN dispose de 12 bureaux à travers le monde qui fournissent un soutien et des formations primés à ses clients dans plus de 85 pays. ISN est fière de mener des efforts mondiaux visant à améliorer l'efficacité et l'efficience des systèmes de gestion des entrepreneurs et des fournisseurs, et de servir de forum de classe mondiale pour le partage des meilleures pratiques du secteur, l'analyse comparative des performances, la mise à disposition d'informations issues des données parmi ses membres, et l'aide aux décideurs, y compris les membres des conseils d'administration, pour garantir que les risques liés aux entrepreneurs et aux fournisseurs soient évalués et surveillés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur isn.com .

À propos de FirstLight

FirstLight est l'un des principaux producteurs d'énergie propre, développeurs et entreprises de stockage d'énergie desservant l'Amérique du Nord. Avec un portefeuille diversifié comprenant plus de 1,6 GW de technologies d'énergie renouvelable et de stockage d'énergie en exploitation, ainsi qu'un pipeline de développement de plus de 4 GW de projets solaires, de batteries, d'hydroélectricité et d'éolien terrestre et offshore, FirstLight se spécialise dans les solutions hybrides associant l'hydroélectricité, le stockage par pompage, le solaire à grande échelle, les batteries à grande échelle et les actifs éoliens. La mission de l’entreprise est d’accélérer la décarbonisation du réseau électrique en soutenant le développement, l’exploitation et l’intégration des énergies renouvelables et du stockage afin de répondre aux besoins mondiaux croissants en énergie propre et de fournir un système électrique qui soit propre, fiable, abordable et équitable. Basée à Burlington, dans le Massachusetts, et disposant de bureaux opérationnels à Northfield (Massachusetts), New Milford (Connecticut), Adrian (Pennsylvanie), Oshawa (Ontario) et Montréal (Québec), FirstLight gère plus de 5 600 hectares et des centaines de kilomètres de rivages le long de certains des plus beaux fleuves et lacs d’Amérique du Nord. Pour en savoir plus, rendez-vous sur firstlight.energy.

Contact presse

Alyssa Bruce

Walker Sands pour ISN

isnpr@walkersands.com