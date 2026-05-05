Visa Canada et Wealthsimple lancent un projet pilote de règlement en cryptomonnaies stables au Canada

TORONTO, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa Canada et Wealthsimple ont annoncé aujourd’hui une collaboration visant à introduire le règlement en cryptomonnaies stables sur le marché canadien, dans le cadre d’un programme pilote de Visa. Cette initiative constitue une étape importante dans la stratégie mondiale de Visa en matière de cryptomonnaies stables. Elle témoigne également de l’engagement des deux sociétés à moderniser l’infrastructure de paiement qui sous-tend le commerce canadien. Ainsi, Wealthsimple peut désormais s’acquitter de ses obligations de règlement auprès de Visa Canada en USD Coin (USDC), une première au pays.

Cette annonce s’inscrit dans l’élan mondial croissant de Visa en matière de cryptomonnaies stables. En effet, son volume mondial de règlements a récemment dépassé les 7 milliards $1 en rythme annualisé. Avec le lancement de ce projet, Visa introduit pour la première fois en sol canadien cette solution éprouvée à l’échelle internationale, procurant ainsi expertise et envergure mondiales au marché.

« Visa a été l'un des premiers grands réseaux de paiement au monde à effectuer des règlements en cryptomonnaies stables. La société a depuis transformé la fonctionnalité en un programme pilote mondial éprouvé, qui traite aujourd'hui des milliards de dollars en volume de règlements. Le Canada est un cadre idéal pour la suite. », a déclaré Michiel Wielhouwer, président et directeur national de Visa Canada. « En lançant avec Wealthsimple le règlement en cryptomonnaies stables, nous bâtissons l’infrastructure qui permettra aux meilleures idées, en matière de mouvements de fonds, de se concrétiser à grande échelle. Le Canada doit bénéficier d’infrastructures de pointe pour stimuler son innovation, et c’est précisément ce que nous offrons. »

Une nouvelle façon de faire

Pour les membres Visa participants, ce projet pilote constitue une étape fondamentale vers un système de règlement canadien modernisé. En autorisant le paiement en USDC, il illustre la capacité des cryptomonnaies stables à s’intégrer aux systèmes de paiement existants et à soutenir des transactions de règlement d’envergure institutionnelle. Par ailleurs, en renforçant les systèmes actuels grâce à une rapidité, une souplesse et une fiabilité accrues, cette nouveauté permet aux organisations de transcender les contraintes des systèmes de paiement traditionnels et d’explorer de nouvelles fonctionnalités à mesure que l’adoption se déploie.

Un projet aux avantages significatifs :

Règlement sur sept jours : permet une transaction plus fluide avec Visa, au-delà du cycle traditionnel de cinq jours.

permet une transaction plus fluide avec Visa, au-delà du cycle traditionnel de cinq jours. Fondement d’une gestion de la liquidité de nouvelle génération : favorise l’automatisation future, l’optimisation des liquidités et une gestion plus flexible des capitaux.

favorise l’automatisation future, l’optimisation des liquidités et une gestion plus flexible des capitaux. Interopérabilité avec les infrastructures de paiement existantes : combine le règlement fondé sur les chaînes de blocs aux normes mondiales de Visa en matière de sécurité, de fiabilité et de conformité.





Avec Wealthsimple comme premier partenaire au Canada, ce projet démontre comment les cryptomonnaies stables peuvent aujourd’hui stimuler concrètement le flux des transactions monétaires au pays. Il jette également les bases de capacités accrues à mesure que la réglementation, les technologies et la demande du marché continuent d’évoluer.

« Les cryptomonnaies stables incarnent une évolution majeure dans la manière dont les fonds circulent : elles accélèrent les transactions, les rendent plus intelligentes, et éliminent les limites des systèmes conventionnels. Wealthsimple est fière d’être la première institution financière canadienne à concrétiser cette solution en collaborant avec Visa », a déclaré Hanna Zaidi, vice-présidente de la stratégie des paiements et chef de la conformité chez Wealthsimple. « Nous considérons ce projet pilote comme une première occasion pour le Canada de s’engager vers un système de paiement plus dynamique et plus efficient. »

L’expansion au Canada vient s’ajouter aux projets pilotes actifs de Visa en matière de règlement en cryptomonnaies stables, qui couvrent plusieurs marchés en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Europe, en Asie-Pacifique ainsi qu’en Europe centrale, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Canada s’engage dans cette démarche alors que Visa intensifie ses efforts pour allier la puissance des chaînes de blocs à la fiabilité et à la portée de l’un des principaux réseaux de paiement au monde.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons en des économies qui incluent et élèvent tout le monde en tout lieu, et nous considérons l’accès comme un élément fondamental de l’avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, visitez visa.ca/fr_CA.

À propos de Wealthsimple

Wealthsimple est la référence canadienne en innovation pour les services financiers en ligne. L’entreprise offre une gamme complète de produits financiers : placements gérés et autogérés, cryptomonnaie, déclarations de revenus, services bancaires et d’épargne, tous conçus pour être accessibles et performants. Aujourd’hui, l’entreprise, fondée en 2014 par une équipe de spécialistes en finance et d’entrepreneurs dans le domaine de la technologie, accompagne plus de 3 millions de personnes au pays et administre 100 milliards de dollars d’actifs. Son siège social se situe à Toronto, au Canada. Pour plus de renseignements, consultez wealthsimple.com/fr-ca.

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Tracy Truong

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1 Mars 2026