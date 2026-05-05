TORONTO, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visa a annoncé aujourd’hui l’expansion au Canada de son programme mondial Visa Agentic Ready. Ce programme vise à aider l’écosystème canadien des paiements à se préparer à la prochaine évolution du commerce, dans laquelle des agents d’intelligence artificielle (IA) pourraient agir au nom des consommateurs afin d’initier et de réaliser des transactions de façon sécuritaire et à grande échelle. Adapté afin de refléter les priorités et les fondements du marché canadien, il s’inscrit également dans le prolongement de Visa Intelligent Commerce, une initiative novatrice permettant d’effectuer à grande échelle des expériences sécurisées de commerce enrichi par l’IA.

Alors que la prochaine génération du commerce prend forme, les agents IA ne se contentent plus de répondre à des questions : ils agissent, recherchent, décident et, ultimement, effectuent des paiements au nom des consommateurs et des entreprises. Cette évolution a des implications significatives pour l'écosystème mondial des paiements, de la manière dont les transactions sont autorisées à la manière dont la confiance, la sécurité et le contrôle sont maintenus in extenso.

Une voie structurée vers des paiements adaptés à l’IA

Le programme Visa Agentic Ready est conçu pour aider les banques émettrices et les partenaires de paiement à se préparer au commerce initié par des agents IA. Il permet aux participants de :

Tester le traitement de paiements initiés par des agents IA dans un environnement contrôlé, mais en conditions réelles, à l’aide de cartes actives et auprès de vrais commerçants;

Valider les principaux flux de paiement, notamment l’inscription de cartes, la jetonisation (tokenization), l’authentification biométrique et l’autorisation des transactions;

Évaluer les mécanismes de confiance, de sécurité et de contrôle lorsque des agents IA agissent au nom des consommateurs et des entreprises;

Vérifier l’état de marche et cerner les écarts opérationnels avant le déploiement à grande échelle des transactions initiées par l’IA;

Collaborer avec Visa et des commerçants sélectionnés afin de comprendre comment les transactions initiées par des agents IA se déroulent concrètement;

Se préparer à un déploiement mondial, alors que le commerce enrichi par l’IA se développe dans les différents marchés.

« Visa Agentic Ready offre aux émetteurs canadiens une longueur d’avance significative dans la préparation au commerce agentique. », a déclaré Michiel Wielhouwer, président et directeur national de Visa Canada. « Il propose un environnement contrôlé permettant de tester et de valider la manière dont les paiements initiés par des agents peuvent être effectués de manière responsable au Canada. Et ce, tout en instaurant la confiance nécessaire pour faire passer ces expériences du concept à la réalité, via les infrastructures de paiement sécurisées sur lesquelles la population compte au quotidien. »

Conçu pour le Canada, fondé sur des bases mondiales

Le programme Visa Agentic Ready repose sur la solide infrastructure de Visa, qui combine jetonisation, identité, authentification, gestion de risques et mécanismes de contrôle afin de soutenir les paiements initiés par l’IA. Dans le cadre du vaste engagement de Visa visant l’atteinte d’une entière jetonisation des paiements en ligne, ces fonctionnalités sont largement adoptées à travers le Canada afin de garantir que les transactions initiées par des agents IA demeurent clairement associées à une personne réelle, et ce, dans le respect de la transparence, du consentement et du contrôle à chaque étape cruciale.

Avec l’intégration croissante des agents IA dans les transactions et les habitudes de consommation, le programme aide les émetteurs canadiens à étendre les protections attendues par les consommateurs aux nouvelles expériences commerciales enrichies par l'IA.

Ancré dans les partenariats canadiens

Visa travaille en étroite collaboration avec les institutions financières de l'ensemble de l'écosystème des paiements canadien, afin de veiller à ce que le commerce agentique évolue en harmonie avec les priorités locales et les attentes des consommateurs.

Parmi les premiers émetteurs participant au programme canadien figurent BMO, CIBC, RBC, la Banque Scotia et TD. D'autres institutions émettrices canadiennes devraient se joindre au programme à mesure que celui-ci se développe.

Déjà actif en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique, Visa Agentic Ready continuera d’être déployé dans d’autres marchés au cours de l’année. Ce programme s’inscrit dans le prolongement de Visa Intelligent Commerce , un portefeuille d’initiatives permettant d’effectuer à grande échelle des expériences de commerce sécurisées et enrichies par l’IA. Il a par ailleurs déjà été lancé aux États-Unis auprès d'un large éventail d'agents et de partenaires, et fait aujourd'hui l'objet de transactions réelles.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est un chef de file mondial dans le domaine des paiements numériques, facilitant les transactions entre consommateurs, commerçants, institutions financières et entités gouvernementales dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de connecter le monde grâce au réseau de paiements le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé, afin de permettre aux individus, aux entreprises et aux économies de prospérer. Nous croyons en des économies qui incluent et élèvent tout le monde en tout lieu, et nous considérons l’accès comme un élément fondamental de l’avenir du mouvement monétaire. Pour en savoir plus, visitez https://www.visa.ca/fr_CA

Relation avec les médias

Tracy Truong

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