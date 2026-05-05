Skills/Compétences Canada remercie les commanditaires présentateurs des OCMT 2026

OTTAWA, Ontario, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Skills/Compétences Canada (SCC) remercie avec fierté A.U. Canada, Cenovus, Air Canada, le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada pour leur engagement en tant que commanditaires présentateurs des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT). Grâce à leur généreux soutien, ils permettent à SCC d’organiser cet événement à l’Enercare Centre, à l’Exhibition Place, à Toronto du 27 au 30 mai et de faire découvrir à des milliers de jeunes Canadiens des possibilités de carrière dans les métiers spécialisés et les technologies.

« Le soutien de nos commanditaires présentateurs est essentiel au succès de cet événement. A.U.Canada, Cenovus, Air Canada et les gouvernements de l’Ontario et du Canada réalisent des investissements significatifs dans la future main-d’œuvre du Canada. Nous sommes fiers de les accueillir en tant que partenaires des OCMT 2026, à Toronto », a déclaré Shaun Thorson, chef de la direction, Skills/Compétences Canada.

Grâce au soutien de ces partenaires, les OCMT 2026 réuniront plus de 500 jeunes concurrents et concurrentes parmi les plus qualifiés au Canada, qui mettront en valeur leurs compétences dans plus de 40 domaines de compétition. Des groupes syndicaux, des partenaires de l’industrie, des représentants gouvernementaux, des enseignants et le public en général convergeront à l’Enercare Centre pour encourager les concurrents et concurrentes et participer à un éventail d’activités, notamment les activités Essaie un métier et une technologie.

Chaque commanditaire présentateur sera présent sur place aux OCMT. Ses représentants s’entretiendront avec les élèves visiteurs, les concurrents et les concurrentes tout au long de l’événement. Les commanditaires participeront également à la diffusion en direct de SCC et remettront des médailles aux concurrents et aux concurrentes durant la cérémonie de clôture.

Au Canada, la demande de travailleurs qualifiés dans les métiers spécialisés ne cesse d’augmenter. Selon les prévisions 2025-2034 de ConstruForce Canada, le secteur de la construction à lui seul devra embaucher plus de 380 500 travailleurs d’ici 2034 pour répondre à la demande et remplacer ceux qui partent à la retraite. Selon le gouvernement du Canada, le secteur pourrait compter plus de 410 000 postes à pourvoir d’ici 2033. Des événements comme les OCMT jouent un rôle essentiel pour encourager les jeunes Canadiens à explorer les carrières des métiers spécialisés et des technologies, contribuant ainsi à la formation de la prochaine génération d’une main-d’œuvre forte et qualifiée.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est une organisation nationale sans but lucratif comptant des organismes partenaires dans chaque province et territoire, qui travaillent avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières des métiers spécialisés et des technologies auprès des jeunes Canadiens. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, SCC s’emploie à répondre aux futurs besoins en main-d’œuvre qualifiée du Canada, tout en faisant découvrir des carrières gratifiantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens dans le cadre d’évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social est situé à Ottawa (Ontario), est l’organisation canadienne membre de WorldSkills.

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Relations avec les médias : Michèle Rogerson, Skills/Compétences Canada, micheler@skillscanada.com, tél. : 613-266-4771.

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