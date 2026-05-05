Kuntarahoitus Oyj

Pörssitiedote

5.5.2026 kello 18.00

S&P Global Ratings muutti Kuntarahoituksen luottoluokituksen näkymät negatiivisiksi

Luottoluokituslaitos S&P Global Ratings muutti 5.5.2026 Kuntarahoitus Oyj:n ja Kuntien takauskeskuksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen näkymät vakaista negatiivisiksi. Yhtiön luottoluokitus on yhä AA+. Muutos koskee myös Kuntien takauskeskusta, joka takaa Kuntarahoituksen varainhankinnan.

Kuntarahoituksen luottoluokituksen näkymien muutos on seurausta Suomen valtion luottoluokituksen näkymien vastaavasta muutoksesta 24.4.2026. Negatiiviset näkymät heijastavat S&P Global Ratingsin mukaan Suomen julkiseen talouteen liittyviä riskejä, jotka johtuvat matalasta talouskasvusta, ikääntyvästä väestöstä ja nousevista puolustus- ja korkomenoista.

Standard & Poor’sin luottoluokitus Kuntarahoituksen lyhytaikaiselle varainhankinnalle on edelleen paras mahdollinen eli A-1+.

Lisätietoja:



Esa Kallio

toimitusjohtaja

puh. 050 337 7953



Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Konsernin tase on yli 55 miljardia euroa.

Kuntarahoituksen asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, hyvinvointialueet, hyvinvointiyhtymät, näiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä valtion tukema asuntotuotanto. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.



