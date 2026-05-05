Résultats des votes de l’Assemblée Générale Annuelle 2026 de Technip Energies

Technip Energies (PARIS : TE) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui que l’ensemble des résolutions soumises au vote de ses actionnaires dans le cadre de l’assemblée générale annuelle 2026 a été adopté.

Toutes les résolutions inscrites à l'ordre du jour ont été approuvées par les actionnaires avec plus de 84% des voix, y compris l'adoption des comptes 2025 et la proposition de dividende de 1,00 EUR par action ordinaire en circulation pour l'exercice 2025. Le rapport sur la rémunération 2025 de la Société a été adopté avec 94,15% de voix favorables.

Le résultat des votes est disponible sur : https://investors.technipenergies.com/fr/shareholder-information/agm

Le calendrier suivant sera applicable en ce qui concerne le paiement du dividende :

Actions ordinaires American Depositary Receipts Date de détachement du dividende 18 mai 2026 15 mai 2026 Date d’éligibilité au dividende 19 mai 2026 15 mai 2026 Paiement du dividende en numéraire 20 mai 2026 18 juin 2026

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La Société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

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