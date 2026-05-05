JCDecaux : Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, solide croissance organique du chiffre d’affaires portée par le digital

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2026

Solide croissance organique du chiffre d’affaires

portée par le digital

Paris, le 5 mai 2026

Solide croissance du chiffre d'affaires au premier trimestre



880,6 millions d’euros de chiffre d'affaires

de chiffre d'affaires +2,6 % croissance publiée du chiffre d'affaires

croissance publiée du chiffre d'affaires +5,7 % croissance organique du chiffre d'affaires

croissance organique du chiffre d'affaires +13,1 % croissance organique du chiffre d'affaires digital, représentant 41,7 % du chiffre d’affaires du Groupe

croissance organique du chiffre d'affaires digital, représentant du chiffre d’affaires du Groupe +27,2 % croissance organique du programmatique, représentant 10,5 % du chiffre d'affaires digital Guidance pour le deuxième trimestre 2026 : croissance organique du chiffre d’affaires attendue autour de +3 %

Tous les indicateurs alternatifs de performance ci-dessus (chiffre d'affaires, croissance organique) sont définis dans les annexes.

A l’occasion de la publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2026, Jean-François Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré :

« Au premier trimestre 2026, JCDecaux a enregistré une solide croissance de son chiffre d’affaires malgré le début du conflit au Moyen‑Orient, impactant cette région qui représentait environ 5 % de notre chiffre d’affaires en 2025. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre a atteint 880,6 millions d’euros, en hausse de +2,6 % en un an, soit +5,7 % en organique, en ligne avec notre guidance, incluant +6,6 % pour le chiffre d’affaires publicitaire.

Par activité, en croissance organique, le Mobilier Urbain a progressé de +6,8 %, le Transport de +7,5 %, tandis que l’Affichage a reculé de -2,9 %.

La croissance du chiffre d’affaires du Digital Out‑of‑Home (DOOH) est restée forte à +9,1 %, soit +13,1 % en organique, pour atteindre 41,7 % du chiffre d’affaires total, en partie portée par l’accélération du DOOH programmatique, en hausse de +27,2 % (soit le double du taux de croissance du digital), pour atteindre 10,5 % du chiffre d’affaires digital.

En ce qui concerne le deuxième trimestre, dans un contexte d’incertitudes économiques et géopolitiques mondiales élevées, nous attendons désormais une croissance organique du chiffre d’affaires autour de +3 %, ou d’environ +5 % hors Moyen‑Orient. Cette perspective est soutenue par la poursuite d’une solide dynamique de chiffre d’affaires dans la plupart des régions et par une contribution positive de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dont les bénéfices devraient être répartis de manière équilibrée entre le deuxième et le troisième trimestre. Les nouveaux contrats commenceront à avoir un impact favorable sur la croissance à partir du second semestre.

Enfin, nous remercions sincèrement l’ensemble de nos équipes à travers le monde pour leur engagement, avec une pensée particulière pour nos collègues au Moyen‑Orient pour leur remarquable dévouement et leur résilience. »

A la suite de l'application de la norme IFRS 11 depuis le 1er janvier 2014, les montants de chiffres d’affaires présentés et commentés dans ce communiqué sont un indicateur alternatif de performance (IAP), ajusté pour prendre en compte l’impact en proportionnel des sociétés sous contrôle conjoint, sauf lorsqu'ils sont indiqués avec un intitulé IFRS.

Veuillez vous référer au paragraphe « Indicateurs alternatifs de performance » à la page 5 du présent communiqué pour la définition des indicateurs alternatifs de performance et la réconciliation avec les données IFRS conformément aux recommandations de l'AMF. Les valeurs indiquées dans les tableaux sont généralement exprimées en millions d'euros. La somme des montants arrondis ou des calculs des variations peut présenter des écarts non significatifs par rapport aux valeurs reportées.

Chiffre d’Affaires

Le chiffre d’affaires (1) du premier trimestre 2026 a augmenté de +2,6 %, à 880,6 millions d’euros, comparé à 858,0 millions d’euros au premier trimestre 2025.

Hors impact négatif des variations de change et impact neutre des variations de périmètre, c’est‑à‑dire en croissance organique (2), le chiffre d’affaires a progressé de +5,7 %.

Le chiffre d’affaires publicitaire, hors chiffre d’affaires lié à la vente, à la location et à l’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, a augmenté de +6,6 % en organique.

Par activité, en croissance organique, le chiffre d’affaires du Mobilier Urbain a progressé de +6,8 %, celui du Transport de +7,5 %, tandis que l’Affichage a reculé de -2,9 %.

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2026

(m€) 2025

(m€) Croissance publiée Croissance organique Mobilier Urbain 438,8 422,5 +3,9 % +6,8 % Transport 326,6 315,0 +3,7 % +7,5 % Affichage 115,1 120,5 -4,5 % -2,9 % Total 880,6 858,0 +2,6 % +5,7 %

Veuillez noter que les commentaires ci-dessous, relatifs aux zones géographiques, concernent l’évolution du chiffre d'affaires organique.

- Mobilier Urbain

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de +3,9 %, à 438,8 millions d’euros, soit +6,8 % en organique, soutenu par une croissance à deux chiffres en Amérique du Nord, au Royaume‑Uni et dans le Reste du Monde.

Le chiffre d'affaires publicitaire du premier trimestre, hors ventes, locations et contrats d’entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, a augmenté de +8,7 % en organique.

- Transport

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a augmenté de +3,7 %, à 326,6 millions d’euros, soit une croissance de +7,5 % en organique, tiré par une croissance à deux chiffres en France, en Amérique du Nord et en Asie‑Pacifique, tandis que le Reste du Monde a enregistré un léger recul, impacté par le conflit au Moyen‑Orient.

- Affichage

Le chiffre d’affaires du premier trimestre a baissé de -4,5 %, à 115,1 millions d’euros, soit -2,9 % en organique. Ce recul est principalement lié à une rationalisation du patrimoine dans certains pays.

Perspectives

En ce qui concerne le deuxième trimestre, dans un contexte d’incertitudes économiques et géopolitiques mondiales élevées, nous attendons désormais une croissance organique du chiffre d’affaires autour de +3 %, ou d’environ +5 % hors Moyen Orient. Cette perspective est soutenue par la poursuite d’une solide dynamique de chiffre d’affaires dans la plupart des régions et par une contribution positive de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 dont les bénéfices devraient être répartis de manière équilibrée entre le deuxième et le troisième trimestre. Les nouveaux contrats commenceront à avoir un impact favorable sur la croissance à partir du second semestre.

Prochaines informations :

Assemblée Générale annuelle des actionnaires : 13 mai 2026

Résultats semestriels 2026 : 30 juillet 2026 (avant bourse)

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)

Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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Déclarations de nature prévisionnelle

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations ne sont pas des garanties quant à la performance future de la Société. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes, pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Ces risques et incertitudes incluent notamment les risques décrits dans le document d'enregistrement universel déposé par la Société auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières de la Société peuvent obtenir une copie de ce document d'enregistrement universel auprès de l’Autorité des Marchés Financiers sur le site web www.amf-france.org ou directement auprès de la Société sur le site www.jcdecaux.com.

La Société n’a pas l’obligation et ne prend pas l’engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prévisionnelle.

Direction de la Communication : Clémentine Prat

+33 (0) 1 30 79 79 10 – clementine.prat@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Annexes

Indicateurs alternatifs de performance

La norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, conduit à retenir la méthode de la mise en équivalence des sociétés sous contrôle conjoint.

Toutefois, afin de refléter la réalité opérationnelle du Groupe et la lisibilité de notre performance, les données opérationnelles du reporting de gestion opérationnelle du Groupe, sur lequel s’appuient les dirigeants pour suivre l’activité, allouer les ressources et mesurer la performance continuent d’intégrer proportionnellement les données opérationnelles des sociétés sous contrôle conjoint.

En conséquence, conformément à IFRS 8, l’information sectorielle intégrée aux états financiers est en ligne avec cette information interne, et la communication financière externe du Groupe s’appuie donc sur cette information financière opérationnelle. L’information financière et les commentaires sont donc basés sur ces indicateurs alternatifs de performance, comparables aux données historiques, qui sont systématiquement réconciliés avec les états financiers IFRS.

Au premier trimestre 2026, l'impact de la norme IFRS 11 sur notre chiffre d'affaires tel que défini dans les IAP s'est élevé à -71,0 millions d'euros (-60,3 millions d'euros au T1 2025), le chiffre d'affaires IFRS est donc de 809,6 millions d'euros (797,7 millions d'euros au T1 2025).

Notes de définitions

Chiffre d'affaires : Il comprend au prorata le chiffre d'affaires des sociétés sous contrôle conjoint. Croissance organique : La croissance organique du Groupe correspond à la croissance du chiffre d'affaires hors effet de change et effet de périmètre. L'exercice de référence reste inchangé par rapport aux données publiées, et la croissance organique est calculée en appliquant les taux de change moyens de l'exercice précédent au chiffre d'affaires de l'exercice en cours et en prenant en compte les variations de périmètre prorata temporis, mais en incluant les variations de chiffre d'affaires liées aux gains de nouveaux contrats et aux pertes de contrats précédemment en portefeuille.

Croissance organique du chiffre d'affaires

m€ T1 Chiffre d'affaires 2025 (a) 858,0 Chiffre d'affaires IFRS 2026 (b) 809,6 Impacts de l'IFRS 11 (c) 71,0 Chiffre d'affaires 2026 (d) = (b) + (c) 880,6 Effets de change (e) 26,4 Chiffre d'affaires 2026 aux taux de change de 2025 (f) = (d) + (e) 907,0 Variation de périmètre (g) 0,0 Chiffre d'affaires organique 2026 (h) = (f) + (g) 907,0 Croissance organique (i) = (h) / (a) – 1 +5,7 %





m€ Impact des taux de change au 31 mars 2026 USD 7,0 CNY 3,8 GBP 3,8 HKD 3,3 Autres 8,5 Total 26,4





Taux de change moyen T1 2026 T1 2025 USD 0,8545 0,9505 CNY 0,1234 0,1307 GBP 1,1518 1,1967 HKD 0,1094 0,1222

Pièce jointe