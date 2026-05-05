Paris, le 5 mai 2026, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Mise à disposition des documents pour l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 27 mai 2026

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire d’Eramet qui se tiendra le :

Lundi 27 mai 2026 à 14h00, au siège social d’Eramet, 10 boulevard de Grenelle, 75015 Paris.

Les modalités détaillées de participation figurent notamment dans la brochure de convocation et dans l’avis de convocation.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO le 20 avril 2026 et l’avis de convocation sera publié au BALO le 06 mai 2026.

Les actionnaires nominatifs sont convoqués dans les conditions légales et réglementaires.

Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter sur le site internet www.eramet.com conformément aux dispositions réglementaires applicables.

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sera retransmise en direct par webcast, accessible sur le site internet du Groupe à l’adresse suivante : Assemblée générale 2026 | Eramet.

Calendrier

27.05.2026 : Assemblée Générale des actionnaires

29.07.2026 : Publication des résultats semestriels 2026

29.10.2026 : Publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2026

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés et lithium : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

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