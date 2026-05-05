Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (27 au 30 avril 2026)

 | Source: IPSOS IPSOS

Le 5 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 27 au 30 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
 LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166)  MIC code (ISO 10383)
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Apr-26FR000007329810 00034,9735XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8727-Apr-26FR00000732983 50034,9837DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-Apr-26FR00000732989 79535,1388XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8728-Apr-26FR00000732983 90535,1249DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Apr-26FR00000732988 10035,4944XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8729-Apr-26FR00000732985 50035,4723DXE
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Apr-26FR00000732989 30036,0860XPAR
IPSOS9695002OY2X35E9X8W8730-Apr-26FR00000732984 00036,0452DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe


Attachments

2026 05 05_Communiqué_Rachat d'actions propres_vf
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