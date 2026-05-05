Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (27 au 30 avril 2026)

Le 5 mai 2026
Communiqué relatif aux rachats d’actions propres
Période du 27 au 30 avril 2026
Emetteur : Ipsos
Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87
Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l’émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l’instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|LEI de l’émetteur
|Code ISIN (ISO 6166)
|MIC code (ISO 10383)
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-Apr-26
|FR0000073298
|10 000
|34,9735
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|27-Apr-26
|FR0000073298
|3 500
|34,9837
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|28-Apr-26
|FR0000073298
|9 795
|35,1388
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|28-Apr-26
|FR0000073298
|3 905
|35,1249
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-Apr-26
|FR0000073298
|8 100
|35,4944
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|29-Apr-26
|FR0000073298
|5 500
|35,4723
|DXE
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|30-Apr-26
|FR0000073298
|9 300
|36,0860
|XPAR
|IPSOS
|9695002OY2X35E9X8W87
|30-Apr-26
|FR0000073298
|4 000
|36,0452
|DXE
Présentation détaillée par transaction
La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.
Pièce jointe