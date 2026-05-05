Ipsos : Communiqué relatif aux rachats d’actions propres (27 au 30 avril 2026)

Le 5 mai 2026

Communiqué relatif aux rachats d’actions propres

Période du 27 au 30 avril 2026

Emetteur : Ipsos

Code identifiant (LEI) de l’émetteur : 9695002OY2X35E9X8W87

Référence de l’instrument financier : Actions ordinaires – Code ISIN FR0000073298

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché LEI de l’émetteur Code ISIN (ISO 6166) MIC code (ISO 10383) IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Apr-26 FR0000073298 10 000 34,9735 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 27-Apr-26 FR0000073298 3 500 34,9837 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Apr-26 FR0000073298 9 795 35,1388 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 28-Apr-26 FR0000073298 3 905 35,1249 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Apr-26 FR0000073298 8 100 35,4944 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 29-Apr-26 FR0000073298 5 500 35,4723 DXE IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Apr-26 FR0000073298 9 300 36,0860 XPAR IPSOS 9695002OY2X35E9X8W87 30-Apr-26 FR0000073298 4 000 36,0452 DXE

Présentation détaillée par transaction

La présentation détaillée par transaction est disponible sur le site internet de la Société (www.ipsos.com), dans la partie relative à l’information réglementée, au sein du chapitre intitulé : « Programmes de rachats d’actions et déclarations des rachats d’actions » : https://www.ipsos.com/en/regulated-informations/fr.

Pièce jointe