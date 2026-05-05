Viridien : Résultats du 1er trimestre 2026

Paris (France), le 5 mai 2026

Résultats du 1er trimestre 2026

Génération de trésorerie solide et poursuite du désendettement dans un marché ralenti

Génération de Cash-flow net de 26 M$ contre -20 M$ au T1 2025, grâce à une gestion rigoureuse de la trésorerie et à une bonne maîtrise du recouvrement clients





Poursuite de la réduction de la Dette Nette (hors IFRS 16), ramenée à 702 M$ contre 735 M$ à fin décembre 2025, après un remboursement additionnel de 40,7 M$ réalisé en mars sur la tranche obligataire libellée en dollars





Chiffre d’affaires des activités de 214 M$, reflétant un début d’année lent comme anticipé, auquel s’est ajoutée l’incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, affectant les activités de SMO et de GEO





Profitabilité en recul du fait de la baisse d’activité, avec un EBITDAs ajusté des activités de 76 M$





Objectif 2026 de génération de Cash-flow net de 100 M$ confirmé, avec une saisonnalité attendue similaire à celle de 2025





Sophie Zurquiyah, Président et Directeur Général de Viridien : « Comme anticipé, le début d’année a été lent, dans un contexte de prudence accrue des sociétés d’E&P ces derniers mois. La situation au Moyen-Orient a par ailleurs ajouté des incertitudes, notamment pour les activités Sensing & Monitoring et Geoscience. Dans ce contexte, nous avons généré une trésorerie solide, illustrant la robustesse de notre modèle asset-light et la discipline de notre gestion financière. Nous avons également poursuivi notre désendettement, avec un remboursement obligataire supplémentaire de 41 M$, ramenant notre dette nette autour de 700 M$. Nous confirmons notre objectif de Cash-flow net de 100 M$ pour l’ensemble de l’année 2026, avec une contribution plus marquée du second semestre, comme en 2025. »

(en millions de $)1 T1 2026 T1 2025 Var. (%) Données des activités Chiffre d’affaires 214 301 -29% EBITDAs ajusté 76 143 -47% Données IFRS Chiffre d’affaires 200 258 -22% EBITDAs 63 99 -36% Résultat d’exploitation 20 56 -65% Résultat net -10 -28 +65% Cash-flow net 26 -20 n.a. Dette nette2 (hors IFRS16) 702 848 -17%

POINTS CLÉS PAR ACTIVITÉ3

Data, Digital and Energy Transition (DDE) : Impacté par l’environnement de marché et l’échelonnement des projets

Chiffre d’affaires des activités à 153 M$

Geoscience (GEO)

Chiffre d’affaires de 98 M$

L’activité du premier trimestre a été portée par de grands projets au Brésil et dans le Golfe d’Amérique. L’Afrique a également affiché une bonne dynamique, avec un engagement croissant des IOCs, notamment dans le bassin angolais. Toutefois, les chiffres du T1 sont en recul sur un an en raison de décalages dans l’attribution de projets par les clients ces derniers mois, accentués par l’escalade du conflit au Moyen-Orient

Viridien a démontré son agilité en stabilisant sa puissance de calcul à 690 petaflops sur la période, de même que la productivité par employé à 388 k$





Earth Data (EDA)

Chiffre d’affaires de 54 M$

Les investissements sont restés limités sur la période, reflétant le phasage des projets multi-clients et entraînant un niveau plus faible de revenus de préfinancement, principalement générés par des projets dans le Golfe d’Amérique, en Norvège et en Uruguay. Les après-ventes ont reflété la saisonnalité négative habituelle du premier trimestre. Le T1 2025 constituait par ailleurs une base de comparaison exigeante

EBITDAs ajusté des activités à 89 M$ (36 % de marge), sous l’effet de la contribution significativement plus faible d’EDA, tandis que la rentabilité de GEO est restée très solide. Le Cash EBITDA d’EDA ressort toutefois positif à

15 M$, reflétant la flexibilité inhérente au modèle économique.

Sensing and Monitoring (SMO) : Impacté par un marché ralenti et le conflit au Moyen-Orient

Chiffre d’affaires des activités à 61 M$. Les activités Oil & Gas se sont contractées à la fois sur les segments terrestre et marine, dans un environnement de marché ralenti, par ailleurs affecté par le conflit en cours au Moyen-Orient. Les nouvelles activités sont restées bien orientées, avec une croissance mid-single digit, et représentent 20 % du chiffre d’affaires total de SMO sur la période.

EBITDAs ajusté des activités à -7 M$, reflétant le niveau d’activité nettement plus faible ainsi qu’un effet de change défavorable (le dollar américain ayant évolué en moyenne à 1,18 sur le trimestre contre 1,04 un an plus tôt, alors que la base de coûts de SMO est principalement en euros).

Résultat opérationnel des activités à -13 M$.

DONNÉES CONSOLIDÉES IFRS4

Compte de résultat : Résultat net de -10 M$, en amélioration par trois par rapport à l’an dernier

Le chiffre d’affaires consolidé IFRS du T1 2026 s’établit à 200 M$, intégrant un impact négatif de 13 M$ lié aux retraitements IFRS 15 (principalement associés au projet Laconia dans le Golfe d’Amérique, toujours en phase d’imaging). L’EBITDAs IFRS ressort à 63 M$, reflétant les mêmes retraitements par rapport au chiffre des activités. Le résultat net IFRS atteint -10 M$ contre -28 M$ un an plus tôt, après prise en compte principalement de -42 M$ de loyers et dotations aux amortissements, de -25 M$ de coût de l’endettement financier net, et de -3 M$ d’impôts.

(en millions de $) T1 2026 T1 2025 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,18 1,04 +14% Chiffre d'affaires 200 258 -22% EBITDAs 63 99 -36% Résultat d'exploitation 20 56 -65% Sociétés mises en équivalence 0 0 n.s. Coût de l'endettement financier net -25 -26 -2% Autres produits financiers (charges) -1 -46 -98% Impôts -3 -13 -74% Résultat net des activités poursuivies -10 -29 +66% Résultat net des activités abandonnées 0 1 n.s. Résultat net de l'ensemble consolidé -10 -28 +65%

Flux de trésorerie et Dette : Génération de Cash-flow net solide, poursuite de la réduction de la Dette Brute

Un Cash-flow net de 26 M$ a été généré au T1 2026, contre -20 M$ un an auparavant. Pour rappel, le T1 2025 intégrait une sortie de trésorerie de 39 M$ liée au paiement anticipé des intérêts déclenché par le refinancement anticipé des obligations à fin mars 2025. Compte tenu du début d’année lent, la génération de Cash-flow net au T1 2026 démontre la résilience du Groupe, reflétant une gestion disciplinée de la trésorerie ainsi que la flexibilité accrue apportée par son modèle asset-light. Des créances additionnelles ont par ailleurs été recouvrées avec succès auprès de PEMEX, illustrant la continuité des échanges avec ce client ainsi que le rôle stratégique de Viridien en tant que fournisseur clé.

(en millions de $) T1 2026 T1 2025 Var. (%) EBITDAs des activités 77 142 -46% Charge (produit) d'impôt décaissée -8 -4 92% Variation du BFR et provisions 11 -47 n.a. Autres flux de trésorerie 0 0 n.a. Flux de trésorerie provenant de l’exploitation 81 91 -12% Investissements totaux -40 -61 -34% Acquisitions et cessions d’actifs 1 -1 n.a. Flux de trésorerie provenant de l'activité d’investissement -39 -62 -36% Charge d'intérêts payées -1 -39 -97% Paiement au titre des contrats de location -14 -10 45% Autres activités de financement 0 0 n.a. Flux de trésorerie provenant de l'activité de financement -15 -49 -68% Flux de trésorerie provenant des activités abandonnées 0 0 -62% Cash-flow net 26 -20 n.a. Frais liés au refinancement (commissions + prime de rachat) -1 -34 -96% Remboursement et émission de dette -42 -110 -62% Effet de change et autres éléments -1 8 -108% Variation nette de la trésorerie -18 -155 -89%

Le mécanisme de remboursement optionnel annuel de 10 % à 103 %, prévu dans la documentation obligataire de Viridien, a été renouvelé pour une période de 12 mois le 25 mars 2026. Dès la fin du mois de mars, le Groupe a utilisé cette option et remboursé un montant additionnel de principal de 40,7 M$ sur les obligations alors en circulation, exécutant intégralement l’option sur la tranche obligataire libellée en dollars. À la date de publication du présent communiqué de presse, le principal restant dû sur les obligations s’élève à 366 M$ pour la tranche libellée en dollars (coupon annuel de 10 %) et à 430 M€ (494 M$) pour la tranche libellée en euros (coupon annuel de 8,5 %).

Avec une Dette Brute (hors IFRS 16) de 857 M$ à fin mars 2026, le Groupe a réduit son endettement d’environ 140 M$ sur un an et d’environ 310 M$ par rapport à fin mars 2024.

L’exécution opérationnelle solide, la poursuite de la trajectoire de désendettement et le renforcement significatif du profil financier du Groupe ont conduit S&P à relever début avril la notation de crédit long terme de la Société à « B » avec perspective stable, contre « B- » avec perspective positive précédemment. En parallèle, la notation des obligations senior sécurisées de la Société a été relevée à « B+ », contre « B » auparavant. La semaine précédente, Moody’s avait confirmé la notation corporate de Viridien à « B2 » avec perspective stable, confirmant son appréciation du profil de crédit du Groupe et soulignant la résilience accrue de son modèle économique et la pertinence de sa stratégie. En décembre dernier, Fitch Ratings avait également confirmé sa notation à « B » avec perspective stable.

Au 31 mars 2026, Viridien dispose d’une position de liquidité solide, incluant une ligne de crédit renouvelable (RCF) de 125 M$5.

(en millions de $) 31/03/2026 31/03/2025 Var. (%) 31/12/2025 Var. (%) Liquidité 255 257 -1% 273 -7% Trésorerie 155 147 +6% 173 -10% RCF non tiré 100 110 -9% 100 0% Dette Brute 1 002 1 119 -10% 1 061 -6% Emprunts obligataires 8456 964 -12% 895 -6% Autres emprunts 12 31 -62% 13 -9% Dettes locatives 145 124 +17% 135 +7% Dette Nette7 847 972 -13% 888 -5%

PERSPECTIVES

La situation au Moyen-Orient demeure incertaine et Viridien continue de suivre de près l’évolution des événements.

Si certains retards dans les attributions de projets pourraient persister à court terme, ils relèvent principalement d’effets de calendrier plutôt que d’un affaiblissement de la demande sous-jacente.

Au-delà du court terme, les fondamentaux structurels restent favorables. Les tensions actuelles soulignent l’importance de la sécurité énergétique et de la diversification des approvisionnements. Combinés à l’accélération du déclin des champs et à une longue période de sous-investissement, ces facteurs devraient soutenir un nouveau cycle de dépenses d’exploration, tant dans les bassins frontières que matures.

Dans ce contexte, le Groupe confirme son objectif 2026 de génération de Cash-flow net de 100 M$, avec une saisonnalité similaire à celle de 2025.

***

Informations sur la conférence téléphonique du T1 2026



Le communiqué de presse et la présentation seront mis en ligne sur le site www.viridiengroup.com à 17h45

(heure française).

Une conférence téléphonique en langue anglaise est prévue à 18h00 (heure française) ce jour.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence téléphonique en cliquant sur le lien ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code PIN. Les participants peuvent également assister au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera également disponible, pour une durée de 12 mois, sur le site Internet de la Société : www.viridiengroup.com.

État d’avancement des travaux des commissaires aux comptes

Le Conseil d’administration s’est réuni le 5 mai 2026 et a arrêté les états financiers consolidés au 31 mars 2026. Il est précisé que les données et informations publiées dans le présent communiqué n’ont pas été auditées ni soumises à un examen limité par les commissaires aux comptes de Viridien.

Prochaines informations financières

Résultats du 2ème trimestre 2026 : 30 juillet 2026 (après clôture du marché)

À propos de Viridien



Viridien (www.viridiengroup.com) est un leader mondial en technologies de pointe, dans le digital et les données de la Terre. Nous repoussons les limites scientifiques pour un avenir plus prospère et durable. Notre ingéniosité, notre dynamisme et notre curiosité scientifique nous permettent de développer de nouvelles connaissances, innovations et solutions pour relever efficacement et de façon responsable les défis et la complexité des ressources naturelles, du numérique, de la transition énergétique et des infrastructures. Viridien emploie environ 3 200 personnes dans le monde et est cotée sous le nom de VIRI sur Euronext Paris SA (ISIN : FR001400PVN6).

Avertissement



Certaines informations figurant dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur des convictions et hypothèses actuelles, incluant, sans s’y limiter, des hypothèses relatives aux stratégies commerciales actuelles et futures ainsi qu’à l’environnement dans lequel opère Viridien. Elles impliquent des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou inconnus susceptibles de conduire à des résultats, performances ou événements sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent notamment ceux décrits ou identifiés au Chapitre 2 « Gestion des risques et contrôle interne » du Document d’Enregistrement Universel daté du 2 avril 2026, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D. 26-0211, et disponible sur le site internet du Groupe (www.viridiengroup.com) ainsi que sur le site de l’AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de performance future. Elles ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières, ni une invitation ou incitation à investir en France, aux États-Unis, ou dans tout autre territoire.

Contact investisseurs

VP Investor Relations and Corporate Finance

Alexandre Leroy

alexandre.leroy@viridiengroup.com

+33 6 85 18 44 31

Contact médias

Brunswick

Aurélia de Lapeyrouse - +33 6 21 06 40 33

Hugues Boëton - +33 6 79 99 27 15

Tristan Roquet Montégon - +33 6 37 00 52 57

viridien@brunswickgroup.com

ANNEXES

Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et n’ont fait l’objet d’aucun examen.

Chiffres clés du Compte de résultat des activités

(en millions de $) T1 2026 T1 2025 Var. (%) Taux de change euro/dollar 1,18 1,04 +14% Chiffre d’affaires des activités 214 301 -29% DDE 153 214 -29% Geoscience 98 110 -11% Earth Data 54 104 -48% SMO 61 87 -30% Terrestre 30 51 -40% Marine 19 25 -26% Autres 12 11 +6% EBITDAs des activités 77 142 -46% EBITDAs ajusté des activités 76 143 -47% DDE 89 137 -35% SMO -7 14 n.a. Corporate et autres -6 -8 -23% Résultat d’exploitation des activités 23 65 -65% Résultat d’exploitation ajusté des activités 22 66 -66% DDE 42 66 -36% SMO -13 8 n.a. Corporate et autres -7 -9 -18% EDA Cash EBITDA 15 39 -62%

Autres indicateurs clés

(en millions de $) T1 2026 T1 2025 Var. (%) 2025 Var. (%) Carnet de commandes Geoscience 231 329 -30% 256 -10% Investissements totaux 40 61 -34% 207 n.a. Valeur nette comptable

de la bibliothèque d’Earth Data 498 489 +2% 494 +1%

Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance (IAP)

Dans ses communications, Viridien inclut des Indicateurs Alternatifs de Performance, les principaux étant le Chiffre d’affaires des activités, l’EBITDA des activités, l’EBITDA ajusté des activités et l’EDA Cash EBITDA. Leurs définitions sont présentées dans le Document d’Enregistrement Universel 2025 déposé auprès de l’AMF et rappelées ici :

Chiffre d’affaires des activités : Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement.





Le chiffre d’affaires des activités est préparé selon le reporting interne de management dans lequel le chiffre d’affaires de préfinancement des études Earth Data est reconnu à l’avancement. EBITDAs des activités : L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement.







L’EBITDAs des activités est défini comme le résultat net avant charges financières, impôts, résultat des sociétés mises en équivalence, dépréciations, amortissements nets de ceux capitalisés dans les études Earth Data, et coût des paiements en actions aux salariés et dirigeants. Le coût des paiements en actions inclut le coût des stock-options et des attributions d’actions gratuites sous conditions de performance. L’EBITDAs des activités est calculé selon le reporting interne de management, dans lequel les revenus de préfinancement des études Earth Data sont reconnus selon la méthode de l’avancement. EBITDAs ajusté des activités : L’EBITDAs ajusté des activités correspond à l’EBITDAs des activités corrigé des charges et gains non récurrents.

EDA Cash EBITDA : L’EDA Cash EBITDA correspond à l’EBITDAs ajusté des activités EDA (Earth Data) diminué des investissements dans les études EDA, hors indemnités d’inactivité liées à l’accord de capacité pour des navires conclu entre Viridien et Shearwater. L’utilisation de cet indicateur est limitée à l’activité EDA.





Réconciliation entre les IAP et les états financiers consolidés

Le tableau ci-dessous présente les ajustements comptables effectués conformément aux exigences de la norme IFRS 158. Sur la période, ces ajustements concernent essentiellement d’importants projets d’acquisition de données réalisés par Earth Data dans le Golfe d’Amérique et en Norvège.

(en millions de $)



T1 2026 Données des activités Ajustements IFRS 15 Données

IFRS Chiffre d’affaires 214 -13 200 EBITDAs 77 -13 63 Charges et gains non récurrents 0 0 EBITDAs ajusté 76 -13 63 Résultat d’exploitation 23 -3 20 Charges et gains non récurrents 0 0 Résultat d’exploitation ajusté 22 -3 19

État consolidé du résultat

(en millions de $, sauf pour les données par action) T1 2026 T1 2025 Chiffre d’affaires total 200,3 257,5 Autres produits des activités ordinaires 0,0 0,1 Total produits des activités ordinaires 200,3 257,6 Coût des ventes (153,2) (171,0) Marge brute 47,1 86,6 Coûts nets de recherche et développement (2,0) (4,0) Frais commerciaux (7,6) (7,7) Frais généraux et administratifs (18,3) (18,1) Autres produits (charges) net 0,6 (0,3) Résultat d’exploitation 19,7 56,4 Coût de l’endettement financier brut (26,5) (27,4) Produits financiers sur la trésorerie 1,2 1,6 Coût de l’endettement financier net (25,3) (25,8) Autres produits financiers (charges) (0,7) (46,2) Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en équivalence (6,3) (15,5) Impôts (3,4) (12,9) Résultat net avant résultat des sociétés mises en équivalence (9,7) (28,4) Résultat des sociétés mises en équivalence 0,0 (0,2) Résultat net des activités poursuivies (9,7) (28,6) Résultat net des activités abandonnées (0,1) 0,7 Résultat net de l’ensemble consolidé (9,8) (28,0) Attribué aux : Actionnaires de Viridien SA (9,1) (27,8) Participations ne donnant pas le contrôle (0,7) (0,2) Nombre moyen pondéré d’actions émises (a) 7 186 910 7 161 218 Nombre moyen ajusté des actions potentielles liées aux instruments ayant un effet dilutif (b) 7 186 910 7 161 218 Résultat net par action Base (a) (1,27) (3,88) Dilué (b) (1,27) (3,88) Résultat net par action des activités poursuivies Base (a) (1,26) (3,97) Dilué (b) (1,26) (3,97) Résultat net par action des activités abandonnées Base (a) (0,01) 0,09 Dilué (b) (0,01) 0,09

État consolidé de la situation financière

(en millions de $) 31/03/2026 31/12/2025 ACTIF Trésorerie et équivalents de trésorerie 155,2 173,0 Clients et comptes rattachés, nets 249,7 315,0 Stocks et travaux en cours, nets 159,5 164,3 Créances d’impôt 33,3 31,7 Autres actifs courants, nets 76,0 74,9 Actifs détenus en vue de la vente, nets 15,8 15,8 Total actif courant 689,5 774,7 Impôts différés actif 46,9 43,4 Autre actifs non courants, net 10,0 10,0 Participations et autres immobilisations financières, nettes 30,0 30,3 Participations dans des sociétés mises en équivalence 0,1 0,1 Immobilisations corporelles, nettes 239,1 227,4 Immobilisations incorporelles, nettes 578,0 571,9 Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets 1 090,4 1 092,2 Total actif non courant 1 994,6 1 975,3 TOTAL ACTIF 2 684,1 2 750,0 PASSIF ET CAPITAUX PROPRES Dettes financières – part court terme 78,6 56,2 Fournisseurs et comptes rattachés 56,7 66,5 Dettes sociales 79,7 97,5 Impôts sur les bénéfices à payer 20,4 22,3 Acomptes clients 20,9 17,9 Provisions – part court terme 11,5 14,4 Autres passifs financiers courants 0,0 0,5 Autres passifs courants 254,3 256,7 Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés 1,0 1,0 Total passif courant 523,0 532,6 Impôts différés passif 10,2 9,1 Provisions – part long terme 33,7 33,3 Dettes financières – part long terme 959,8 1 004,8 Autres passifs financiers non courants 0,0 0,0 Autres passifs non courants 1,0 2,0 Total dettes et provisions non courantes 1 004,7 1 049,2 Actions ordinaires : 11 194 372 actions autorisées et 7 189 314 actions d’une valeur nominale de 1,00 EUR par action en circulation au 31 mars 2026 8,8 8,8 Primes d’émission et d’apport 119,5 119,1 Réserves 1 091,1 1 110,2 Actions propres (20,1) (20,1) Résultats directement enregistrés en capitaux propres (1,8) (1,4) Ecarts de conversion (79,0) (86,2) Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la société mère 1 118,5 1 130,4 Participations ne donnant pas le contrôle 37,9 37,8 Total capitaux propres 1 156,4 1 168,3 TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 2 684,1 2 750,0

État consolidé des flux de trésorerie

(en millions de $) T1 2026 T1 2025 EXPLOITATION Résultat net de l’ensemble consolidé (9,8) (28,0) Moins : Résultat net des activités abandonnées 0,1 (0,7) Résultat net des activités poursuivies (9,7) (28,6) Amortissements et dépréciations 20,7 21,2 Amortissements et dépréciations des études Earth Data 25,6 24,3 Amortissements et dépréciations capitalisés des études Earth Data (4,9) (4,2) Augmentation (diminution) des provisions (2,4) (0,7) Coûts des paiements en actions 1,9 1,1 Plus ou moins-values de cessions d’actif 0,6 0,1 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,0) 0,2 Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie 0,3 30,9 Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la charge d’impôt 32,2 44,3 Moins : coût de la dette financière 25,3 25,8 Moins : charge d’impôt (produit d’impôt) 3,4 12,9 Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge d’impôt 60,9 83,0 Impôt décaissé (7,7) (4,1) Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds de roulement 53,2 78,9 Variation du besoin en fonds de roulement 27,4 11,6 - Variation des clients et comptes rattachés 74,1 24,9 - Variation des stocks et travaux en cours 1,1 6,3 - Variation des autres actifs circulants (5,0) (0,2) - Variation des fournisseurs et comptes rattachés (10,9) (19,8) - Variation des autres passifs circulants (32,0) 0,0 Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 80,6 90,5 INVESTISSEMENT Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth Data (15,7) (8,8) Investissements dans les études Earth Data, net (24,6) (52,4) Valeurs de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 0,9 0,0 Variation des autres actifs financiers non courants 2,1 2,3 Flux de trésorerie affectés aux investissements (37,2) (58,9)





FINANCEMENT Remboursement d'emprunts (41,6) (1 074,2) Nouveaux emprunts - 964,2 Prime de remboursement anticipé (1,2) (21,9) Frais de transaction liés au refinancement payés - (11,7) Paiement au titre des contrats de location (14,2) (9,8) Charges d’intérêt payées (1,2) (38,8) Augmentation de capital : - par les actionnaires 0,4 - - par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées - - Dividendes versés et remboursement de capital : (41,6) (1 074,2) - aux actionnaires de la société mère - 964,2 - aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés intégrées (1,2) (21,9) Flux de trésorerie provenant des opérations de financement (57,9) (192,2) Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie 0,2 6,0 Impact des changements de périmètre de consolidation (3,4) - Variation de trésorerie des activités abandonnées 0,0 19,3 Variation de trésorerie (17,8) (155,0) Trésorerie à l'ouverture 173,0 301,7 Trésorerie à la clôture 155,2 146,6

1 Les états financiers trimestriels ne sont pas audités et n’ont fait l’objet d’aucun examen

2 Le calcul de la dette nette a été révisé afin d’exclure les intérêts courus, alignant ainsi la méthodologie de Viridien sur sa documentation bancaire

3 Se référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

4 Se référer à la section « Définitions des Indicateurs Alternatifs de Performance » en annexes pour les explications des termes utilisés dans cette partie

5 RCF de 125 M$, dont 25 M$ sous forme de ligne de garanties annexes (utilisée à hauteur de 18 M$) et 100 M$ entièrement non tirés

6 Incluant un impact de change négatif de 29 M$ par rapport au 31 mars 2025. Net des coûts de refinancement capitalisés

7 Le calcul de la dette nette a été révisé afin d’exclure les intérêts courus, alignant ainsi la méthodologie de Viridien sur sa documentation bancaire

8 La norme IFRS 15 exige que les revenus de préfinancement d’Earth Data soient comptabilisés uniquement à la livraison des données finales traitées, c’est-à-dire lorsque l’obligation de performance est remplie. Par conséquent, la comptabilisation du chiffre d’affaires et des marges sur les études en cours est différée. Le reporting par activités de Viridien, en revanche, continue d’appliquer la méthode de l’avancement utilisée avant l’entrée en vigueur d’IFRS 15, pour la reconnaissance des revenus de préfinancement d’Earth Data et des marges associées

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