BPCE : Résultats du 1er trimestre 2026

Paris, le 5 mai 2026
Résultats du 1er trimestre 2026
• Résultat net en hausse de 21% •
• Finalisation de l’acquisition de novobanco •
|Chiffres clés1 du T1-26
|PNB de 6,8 Md€, en hausse de 7 % YoY, porté par la croissance de tous les métiers
Coefficient d’exploitation2 à 65,0 %, en amélioration de 3,1 pp YoY
Résultat net3 de 1 Md€, en hausse de 21 % YoY
Niveau de solvabilité élevé : ratio CET1 à 16,4 %4 à fin mars 2026
|Métiers
|BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE Progression soutenue des revenus de 12 % au T1-26 sur un an, portée par la dynamique commerciale et la forte hausse de la marge nette d’intérêt ; excellentes performances des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, avec notamment 217 000 nouveaux clients6 conquis sur la période
GLOBAL FINANCIAL SERVICES PNB en hausse de 6 % au T1-26 YoY à change constant ; revenus de la Banque de grande clientèle en progression de 7 % à change constant ; collecte nette de 9 Md€ dans la Gestion d’actifs
|Résultats / Capital4
|Coefficient d’exploitation2 à 65,0 % au T1-26, en nette amélioration de 3,1 pp sur un an, grâce à une très bonne maîtrise des charges et tout en maintenant une politique d’investissement élevée
Coût du risque : 654 M€ au T1-26, soit 29 pb, stable vs. T1-25 et en légère baisse vs. T4-25
Solidité financière : ratio de CET1 à 16,4 %4 à fin mars 2026 ; réserves de liquidité de 324 Md€
|novobanco, une avancée majeure dans le projet stratégique Vision 2030
|Le Groupe BPCE a finalisé le 30 avril 2026 l’acquisition de 100% du capital de novobanco
Cette acquisition renforce la stratégie de diversification du groupe, qui étend son empreinte européenne et fait du Portugal son 2e marché domestique en banque de détail
Avec 9 % de part de marché au Portugal, dont 18 % sur le segment des PME, et une rentabilité au meilleur standard européen, novobanco mobilisera l’ensemble des expertises de BPCE au service de ses clients et du financement de l’économie portugaise
Premiers bénéfices pour novobanco le jour de la finalisation de l’acquisition par le Groupe BPCE :
1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2Coefficient d’exploitation sous-jacent t 3Part du groupe 4 Estimation à fin mars 2026 5 Moyenne des LCR de fin de mois du T1-26 6 217 000 nouveaux clients actifs depuis le début de l’année 7 Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance
Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Le Groupe BPCE signe au premier trimestre 2026 une très bonne performance : un résultat net en forte progression de 21 % porté par la croissance vigoureuse des revenus et une baisse significative du coefficient d’exploitation. Dans un environnement économique et géopolitique incertain, cette performance illustre notre engagement auprès de nos clients et confirme la solidité de notre trajectoire de développement sur nos trois cercles de croissance – en France, en Europe et dans le Monde.
Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne réalisent d’excellentes performances commerciales et financières, témoignant de leur dynamique de conquête dans tous les territoires. Dans leur sillage, l’ensemble des métiers de banque de proximité – Assurance, Solutions et expertises financières, Paiements – sont très favorablement orientés. Les métiers de Natixis démontrent également leur dynamisme, avec une très bonne performance en banque de grande clientèle et une gestion d’actifs en collecte nette positive.
L’exécution de notre projet stratégique Vision 2030 franchit une étape décisive avec l’acquisition de novobanco, qui fait du Portugal notre deuxième marché domestique en banque de proximité. Cette opération renforce notre diversification et notre positionnement en Europe et témoigne de notre capacité à conduire de grandes opérations de croissance externe, après l’acquisition de BPCE Equipment Solutions l’an dernier.
Les performances commerciales et financières de ce trimestre jointes à la finalisation de l’acquisition de novobanco illustrent la puissance de notre modèle coopératif, au service de l’économie réelle. Nous accélérons Vision 2030 pour devenir un leader bancaire européen au service de ses clients et des territoires. Je remercie l’ensemble de nos 100 000 collaborateurs pour leur engagement au quotidien, moteur de cette dynamique. »
Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2026, arrêtés par le directoire du 4 mai 2026, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Eric Fougère, du 5 mai 2026.
Groupe BPCE
|M€1
|T1-26
|T1-25
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|6 758
|6 305
|7 %
|Frais de gestion
|(4 490)
|(4 359)
|3 %
|Résultat brut d’exploitation
|2 267
|1 946
|16 %
|Coût du risque
|(654)
|(651)
|1 %
|Résultat avant impôt
|1 631
|1 318
|24 %
|Impôts sur le résultat
|(607)
|(467)
|30 %
|Résultat net (part du Groupe)
|1 008
|835
|21 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent2
|65,0 %
|68,2 %
|(3,1) pp
- Groupe BPCE
Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-26 par rapport au T1-25.
Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 758 millions d’euros est en hausse de 7 % grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.
Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 637 millions d’euros, en hausse de 12 %.
- Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne affichent de solides performances commerciales avec près de
217 000 nouveaux clients sur tous les marchés depuis le début de l’année. La production de crédits des réseaux pour les ménages et les entreprises s’élève à 25 milliards d’euros depuis le début de l’année, en hausse de 15 %. Les encours d’épargne de bilan ont augmenté de 16 milliards d’euros sur un an.
- Le pôle Solutions et expertises financières bénéficie d’un fort niveau d’activité de tous ses métiers au T1-26 avec notamment une hausse de 6 % des créances liées au leasing (BPCE Lease et BPCE ES).
- Le pôle Assurance enregistre près de 7 milliards de primes acquises au T1-26, soit +19 % sur un an.
- Le résultat avant impôt sous-jacent3 du pôle Digital & Payments progresse 18 % au T1-26 grâce à des activités solides tout en investissant dans l'innovation et les actions en faveur de la souveraineté.
Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus à 2 127 millions d’euros, en hausse de 1 % et de 6 % à change constant.
- La Banque de Grande Clientèle enregistre des performances solides dans tous les métiers, notamment grâce aux performances commerciales des activités Equity, en hausse de 25 % sur un an et de Global Finance, dont les revenus augmentent de 10 % sur un an.
- La Gestion d’actifs et de fortune a enregistré une collecte nette de 9 milliards d’euros sur le trimestre.
La marge nette d’intérêt atteint 2,8 milliards d’euros au T1-26, en hausse de 23 % sur un an et les commissions s’élèvent à
2,8 milliards d’euros au T1-26 en hausse de 1 % sur un an.
Les frais de gestion atteignent 4 490 millions d’euros au T1-26, en hausse de 3 % sur un an.
Le coefficient d’exploitation sous-jacent4 s’améliore de 3,1 pp au T1-26 pour s’établir à 65,0 %.
Le résultat brut d’exploitation ressort à 2 267 millions d’euros au T1-26 en hausse de 16 % sur un an.
Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 29 pb au T1-26, soit - 654 millions d’euros et est stable sur un an.
Les encours sains sont réputés être classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3 »).
(1)Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période
Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») correspond à une provision de 13 millions d’euros au T1-26 vs. une provision de 97 millions d’euros au T1-25.
Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), correspond à une dotation de 642 millions d’euros au T1-26 vs. une dotation de 554 millions d’euros au T1-25.
Au T1-26, le coût du risque ressort à 29 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE par rapport à 30 pb au T1-25. Il inclut une provision forward looking de 1 pb sur encours sains au T1-26 vs. une provision de 4 pb au T1-25 et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 29 pb vs. une dotation de 26 pb au T1-25.
Au T1-26, le coût du risque pour le pôle Banque de proximité et Assurance s’établit à 28 pb, dont une reprise sur encours sains de 4 pb (vs. une dotation de 1 pb au T1-25) et une dotation de 32 pb sur encours dont le risque est avéré vs. une dotation de 28 pb au T1-25.
Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle s’élève à 30 pb, vs. 32 pb au T1-25, dont une dotation de 17 pb sur encours sains (vs. une dotation de 28 pb au T1-25) et une dotation de 13 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 4 pb au T1-25).
Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut est stable par rapport à fin décembre 2025 et s’établit à 2,7 % au 31 mars 2026.
Le résultat net publié part du groupe s’établit à 1 008 millions d’euros au T1-26, en hausse de 21 % sur un an, incluant
136 millions d’impôt exceptionnel au T1-26 (vs. 75 millions d’euros au T1-25).
- Le groupe mobilisé pour accompagner ses clients face aux défis des transitions
Le deuxième Rapport de durabilité CSRD du Groupe BPCE reflète une nouvelle progression des résultats et ambitions pour rendre l’impact accessible à tous.
Soutien de la compétitivité et la souveraineté énergétique
- Progression de la décarbonation des 11 secteurs les plus émissifs de l’économie, tout en renforçant l’objectif 2030 de réduction de l’intensité carbone de l’immobilier commercial de - 25 % à - 35 % ; les nouveaux financements EnR sont en hausse de 15 % en 2024/2025 par rapport à 2021/2023.
- Pilotage actif des expositions de Natixis CIB avec une progression des encours verts qui passent de 35 % en 2024 à 38 % en 2025.
- Déploiement rythmé des dialogues ESG avec l'ambition de rendre possible les plans de transition des entreprises clientes des BP et CE.
Engagement pour la société, avec le renforcement la cohésion et la solidarité dans les territoires par les réseaux Banques Populaires et Caisses d’Épargne :
- Par le financement de 1er plan de l’Economie sociale et solidaire, du logement social et des acteurs publics, en hausse de 8,5 %.
- En soutenant localement l’entreprenariat social, facteur d’insertion et d’inclusion financière, avec plus de 10 000 projets financés en 2025.
En tant qu’employeur responsable :
- En prévoyant le recrutement de 16 000 salariés en 2026, dont 10 000 dans les réseaux BP et CE
- Près de la moitié de ces recrutements devrait concerner des jeunes de moins de 25 ans.
Natixis CIB innove :
- Avec la création de 2 indices boursiers5 pour soutenir les entreprises numériques les plus responsables et l’autonomie stratégique européenne.
- En accompagnant le premier financement mondial de projet au service d’une aviation durable (SkyNRG – usine de production de carburant d’aviation durable).
Toutes les données chiffrées sont issues du Rapport de durabilité 2025 du groupe publié dans le document d’enregistrement universel 2025 du Groupe.BPCE
- Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement
1.1 Ratio de CET1
Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin mars 2026 atteint un niveau estimé de 16,4 %. Cette évolution s’explique par les impacts :
- de la mise en réserve des résultats : + 22 pbs;
- de la variation des risques pondérés : - 19 pbs ;
- de la distribution prévisionnelle liée aux parts sociales en 2026 : - 15 pbs ;
- de l’émission nette des parts sociales : + 2 pbs ;
- des ajustements réglementaires et exceptionnels, des effets change et autres : - 1 pb.
1.2 Ratio de TLAC1
La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin mars 2026 s’élève à 128,6 milliards d’euros6. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 27,3 %7 à fin mars 2026 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont au 1 er mai 2026 de 22,40 %8.
1.3 Ratio de MREL1
Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 31 mars 2026, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 27,3 %2 et à 32,9 %, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le SRB au 1er mai 2026, de respectivement 24,44 %3 et 27,77 %3.
1.4 Ratio de levier1
Au 31 mars 2026, le ratio de levier estimé s’établit à 5,1 %, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence.
1.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé
Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 144 % en moyenne des LCR de fin de mois du T1-26.
Le montant des réserves de liquidité atteint 324 milliards d’euros à fin mars 2026.
1.6 Programme de refinancement MLT : 47 % du programme 2026 au 5 mai 2026
Pour 2026, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back Securities (ABS) est fixée à 22 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :
- 11 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 9,0 milliards d’euros de senior non préféré ;
- 2,5 milliards d’euros de senior préféré ;
- 8,5 milliards d’euros de covered bonds.
L’objectif s’agissant des ABS est de 9 milliards d’euros.
Au 5 mai 2026, le Groupe BPCE a levé 10,4 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (47 % du programme de 22 milliards d’euros) :
- 7,5 milliards d’euros de contribution au TLAC : 1,9 milliard d’euros de Tier 2 (93 % des besoins) et 5,6 milliards d’euros de senior non préféré (62 % des besoins) ;
- 2,9 milliards d’euros de covered bonds (34 % des besoins).
Les levées d’ABS s’élèvent à 5,0 milliards d’euros au 5 mai 2026, soit 55 % de l’objectif.
Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique
- Résultats des métiers
Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-26 par rapport au T1-25.
1.7 Banque de proximité et Assurance
|M€9
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|4 637
|12 %
|Frais de gestion
|(2 769)
|5 %
|Résultat brut d’exploitation
|1 868
|25 %
|Coût du risque
|(537)
|1 %
|Résultat avant impôt
|1 342
|38 %
|Éléments exceptionnels
|(47)
|41 %
|Résultat avant impôt sous-jacent10
|1 389
|38 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent11
|58,8 %
|(4,2) pp
A fin mars 2026, les encours d’épargne de bilan augmentent de 16 milliards d’euros sur un an (+ 2 %), avec une hausse sur un an des comptes à terme de 1 % et de 2 % des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés. Les encours d’épargne financière augmentent de 21 milliards d’euros sur un an.
A fin mars 2026, sur un an, les crédits à l’habitat augmentent de 2 % à 400 milliards d’euros, ceux des crédits d’équipement de 3 % à 211 milliards d’euros et ceux des crédits à la consommation de 1 % à 45 milliards d’euros.
Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance augmente de 12 % au T1-26 pour atteindre 4 637 millions d’euros.
Au T1-26, cette croissance reflète le bon niveau d’activité des réseaux, avec une hausse des revenus de 12 % pour le réseau Banque Populaire et de 13 % pour le réseau Caisse d’Épargne. La marge nette d’intérêt des deux réseaux augmente fortement grâce à une solide reconstitution des marges.
Les métiers Solutions et expertises financières enregistrent un fort niveau d’activité au T1-26, notamment dans le leasing avec BPCE Lease et BPCE ES (+ 61 % sur un an) et le crédit à la consommation (+ 5 % sur un an).
Dans l’Assurance, les revenus baissent de 7 % au T1-26. Les encours en assurance vie augmentent de 3 % et atteignent 127,7 milliards d’euros à fin mars 2026. Ils sont tirés par une collecte nette positive à la fois en unités de compte et en fonds euros. Le produit net bancaire est notamment affecté par la prise en compte de la volatilité des marchés financiers en norme IFRS 17.
Le pôle Digital & Payments enregistre une hausse de ses revenus de 5 % au T1-26. Son activité est dynamique portée par une forte croissance de Wero (+ 57 %), le développement continu des systèmes de point de vente (POS) pour les commerçants (+ 17 %) et une solide croissance du produit net bancaire d’Oney (+ 8 %).
La marge nette d’intérêt du réseau augmente de 30 % grâce à un net redressement de la marge. Pour les BP, elle s’élève à 1 066 milliards d’euros (+ 25 % sur un an) et pour les CE, elle ressort à 962 milliards d’euros (+ 36 % sur un an).
Les commissions augmentent dans les 2 réseaux au T1-26 de 4 % sur un an.
Les frais de gestion sont bien maîtrisés au T1-26. Ils atteignent 2 769 millions d’euros, en hausse de 5 % sur un an.
Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de 4,2 pp au T1-26, à 58,8 %.
Le résultat brut d’exploitation du pôle est en hausse de 25 % au T1-26 à 1 868 millions d’euros et bénéficie d’un fort effet ciseau positif.
Le coût du risque s’élève à - 537 millions d’euros au T1-26 en hausse de 1 %.
Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 342 millions d’euros au T1-26, en hausse de 38 %.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 389 millions d’euros au T1-26, en hausse également de 38 %.
1.7.1 Réseau Banque Populaire
Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.
|M€12
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|1 821
|12 %
|Frais de gestion
|(1 125)
|4 %
|Résultat brut d’exploitation
|696
|28 %
|Coût du risque
|(234)
|8 %
|Résultat avant impôt
|473
|43 %
|Éléments exceptionnels
|(14)
|17 %
|Résultat avant impôt sous-jacent13
|487
|42 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent14
|61,0 %
|(4,8) pp
Les encours d’épargne de bilan augmentent de 10 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026, avec une hausse sur un an des comptes à terme de 3 % et sur les comptes sur livrets, réglementés et non réglementés. Les encours d’épargne financière augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026.
Les encours de crédits s’établissent à 306 milliards d’euros à fin mars 2026 contre 301 milliards à fin mars 2025.
Au T1-26, le produit net bancaire s’établit à 1 821 millions d’euros, en hausse de 12 % sur un an intégrant :
- une hausse de 25 % de la marge nette d’intérêt15,5 sur un an, à 1 066 millions d’euros
- et une hausse de 3 % des commissions16 sur un an, à 758 millions d’euros.
Les frais de gestion sont bien maitrisés, en hausse limitée de 4 % au T1-26, et s’élèvent à 1 125 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de 4,8 pp au T1-26, à 61,0 %.
Le résultat brut d’exploitation du pôle est en hausse de 28 % au T1-26 à 696 millions d’euros et bénéficie d’un effet ciseau positif.
Le coût du risque s’élève à - 234 millions d’euros au T1-26 en hausse de 8 %.
Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 473 millions d’euros au T1-26, en hausse de 43 %.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 487 millions d’euros au T1-26, en hausse également de 42 %.
1.7.2 Réseau Caisse d’Epargne
Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.
|M€17
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|1 831
|13 %
|Frais de gestion
|(1 147)
|3 %
|Résultat brut d’exploitation
|684
|36 %
|Coût du risque
|(204)
|(10) %
|Résultat avant impôt
|480
|75 %
|Éléments exceptionnels
|(22)
|38 %
|Résultat avant impôt sous-jacent18
|502
|73 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent19
|61,4 %
|(6,5) pp
Les encours d’épargne de bilan augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026, avec une hausse des comptes à terme de 3 % sur un an et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 2 % sur un an. Les encours d’épargne financière augmentent de 15 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026
Les encours de crédits s’établissent à 386 milliards d’euros à fin mars 2026 contre 379 milliards à fin mars 2025, en hausse de 2 %.
Au T1-26, le produit net bancaire s’établit à 1 831 millions d’euros, en hausse de 13 % sur un an intégrant :
- une hausse de 36 % de la marge nette d’intérêt20,5 sur un an, à 962 millions d’euros
- et une hausse de 5 % des commissions21 sur un an, à 892 millions d’euros.
Les frais de gestion sont bien maitrisés, en hausse limitée de 3 % au T1-26, et s’élèvent à 1 147 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 6,5 pp pour s’établir à 61,4 % au T1-26.
Le résultat brut d’exploitation est en augmentation de 36 % à 684 millions d’euros au T1-26 et bénéficie d’un effet ciseau positif.
Le coût du risque s’établit à - 204 millions d’euros au T1-26 en baisse de 10 %.
Le résultat avant impôt ressort à 480 millions d’euros au T1-25, en hausse de 75 %.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 502 millions d’euros au T1-26, en hausse de 73 %.
1.7.3 Solutions et expertises financières
|M€22
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|407
|24 %
|Frais de gestion
|(224)
|26 %
|Résultat brut d’exploitation
|183
|22 %
|Coût du risque
|(48)
|27 %
|Résultat avant impôt
|135
|20 %
|Éléments exceptionnels
|(0)
|ns
|Résultat avant impôt sous-jacent23
|136
|19 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent24
|54,8 %
|1,0 pp
L’activité commerciale solide confirme la bonne dynamique de 2025, en particulier sur les services aux particuliers notamment sur le crédit à la consommation avec des encours moyens de prêts personnels et de crédits revolvings en progression de 2 % au T1-26 sur un an. L’activité bourse est soutenue avec des ordres de bourse pour les deux réseaux en hausse de 21 % au T1-26 sur un an.
Dans les services aux entreprises sur le leasing, l’activité est dynamique en France et à l’international. Les encours totaux (BPCE Lease et BPCE ES ) progresse de 6 %, grâce à l’intégration réussie des activités de BPCE Lease, qui sont en forte augmentation au T1-26 (Production + 24 % vs. T1-25) tirée par une croissance dans l’ensemble des géographies (notamment les États-Unis, l’Italie et l’Espagne).
Le soutien actif aux entreprises se poursuit, avec de fortes synergies avec les réseaux BP et CE sur l’affacturage, se traduisant par une accélération de la conquête de nouveaux clients (+ 8 % vs. T1-25)
L’activité logement & immobilier enregistre les premiers signaux positifs de reprise avec une augmentation des encours financés sur SOCFIM (+ 7 % sur un an) portée par l’activité moyen long terme (+ 13 %) et de 25 % du chiffre d’affaires sur le résidentiel (BPCE Solutions Immobilières).
Le produit net bancaire du pôle Solutions et expertises financières augmente de 24 % à 407 millions d’euros au T1-26.
Les frais de gestion s’élèvent à 224 millions d’euros au T1-26, en hausse de 1 % hors intégration de BPCE ES.
Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 augmente de 1,0 pp au T1-26 à 54,8 %.
Le résultat brut d’exploitation, augmente de 22 % au T1-26 à 183 millions d’euros.
Le coût du risque s’établit à - 48 millions d’euros au T1-26, en hausse de 27 %.
Le résultat avant impôt est en hausse de 20 % et ressort à 135 millions d’euros au T1-26.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 19 % au T1-26 et s’élève à 136 millions d’euros.
1.7.4 Assurance
Les résultats présentés ci-dessous concernent BPCE Assurance et CEGC.
|M€25
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|228
|(7) %
|Frais de gestion26
|(46)
|(2) %
|Résultat brut d’exploitation
|182
|(9) %
|Résultat avant impôt
|185
|(8) %
|Éléments exceptionnels
|(1)
|(17) %
|Résultat avant impôt sous-jacent27
|186
|(8) %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent28
|19,8 %
|1,1 pp
Au T1-26, les primes29 augmentent de 19 %, à 6,8 milliards d’euros, avec une augmentation de 20 % pour l’assurance vie et Prévoyance, de 12 % pour l’Assurance Dommages et de 31 % pour les cautions et garanties.
Les actifs sous gestion5 en Assurance-vie s’élèvent à 128 milliards d’euros à fin mars 2026 (+ 3 % depuis le début de l’année) portés par une collecte nette positive de 3,6 milliards d’euros. La collecte nette est positive aussi bien en fonds euro qu’en unités de compte avec un taux de pénétration de BPCE Assurances de 29, 8 % parmi les clients des Banques Populaires et les Caisses d’Epargne à fin mars 2026.
La collecte brute6 en Assurance-vie s’élève à 5,7 milliards d’euros au T1-26.
Le produit net bancaire, impacté par la sinistralité exceptionnelle liée aux intempéries de janvier et février en Assurance non-vie et par la prise en compte en Assurance vie de la volatilité des marchés financiers en norme IFRS 17, diminue de 7 % au T1-26 et s’établit à 228 millions d’euros.
Les frais de gestion baissent de 2 %2 sur un an au T1-25 à 46 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation sous jacent4 s’établit au T1-26 à 19,8 % en augmentation de 1,1 pp.
Le résultat brut d’exploitation est en baisse de 9 % au T1-26 et s’élève à 182 millions d’euros.
Le résultat avant impôt s’élève à 185 millions d’euros au T1-26, soit - 8 %.
Le résultat avant impôt sous-jacent3 s’élève à 186 millions d’euros au T1-26 (- 8 %).
1.7.5 Digital & Payments
|M€30
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|Produit net bancaire
|241
|5 %
|Frais de gestion
|(166)
|(1) %
|Résultat brut d’exploitation
|75
|20 %
|Coût du risque
|(38)
|23 %
|Résultat avant impôt
|35
|1 %
|Éléments exceptionnels
|(8)
|ns
|Résultat avant impôt sous-jacent31
|43
|18 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent32
|67,1 %
|(4,6) pp
Paiements
Le Groupe BPCE a été la première banque à lancer une offre de paiement Wero e-commerce destinée aux clients et aux petits commerces en France, avec au T1-26, un développement fort avec 18,2 millions d’opérations au T1-26 soit + 57 % d’opérations sur un an.
Dans Solutions de paiement, l’activité a été robuste, le nombre de transactions de paiement a augmenté de 3 % sur un an, et la croissance des paiements instantanés a été de 43 % sur un an. Le déploiement des terminaux POS Android reste soutenu (+17 % sur un an).
Le produit net bancaire, est en hausse de 2 % sur un an avec une bonne maitrise des frais de gestion, tout en investissant dans des projets stratégiques.
Oney Bank
Le produit net bancaire est en hausse de 8 % au T1-26. Les encours de crédit augmentent de 7 % sur un an avec une solide production réalisée en Europe hors France (+ 14 % en volume sur un an).
Le coefficient d’exploitation s’améliore de 6,1 pp avec un contrôle strict des dépenses courantes permettant des investissements continus dans le numérique et le développement.
Le coût du risque augmente par rapport à une faible base de comparaison au T1-25.
Digital et IA
A fin mars 2026, 60 % des collaborateurs du groupe utilisent chaque mois MAiA, la solution IA générative interne sécurisée et 77 % des clients actifs utilisent les services digitaux des applications mobiles (+ 3,0 pp sur un an).
En termes d’IA transformatrice, on enregistre une accélération des cas d'usage de l'IA : 700 000 interactions IA dans les applications mobiles (+ 27 % vs T4-25) et depuis fin décembre 2025, 900 000 comptes rendus de réunion ont été générés par IA.
En mars 2026, BPCE a lancé une offre d’investissement et de conservation de cryptoactifs via sa filiale Hexarq pour les clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Le produit net bancaire du pôle augmente de 5 %, au T1-26, pour s’établir à 241 millions d’euros.
Les frais de gestion du pôle sont en baisse de 1 % au T1-26, à 166 millions d’euros.
Il en résulte une amélioration de 4,6 pp du coefficient d’exploitation sous jacent3 à 67,1 % au T1-26.
Le résultat brut d’exploitation, bénéficiant d’un effet ciseaux positif, enregistre une hausse de 20 % au T1-26, à 75 millions d’euros.
Le coût du risque augmente de 23 % au T1-26 à - 38 millions d’euros.
Le résultat avant impôt s’élève au T1-26 à 35 millions d’euros, en hausse de 1 %.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 est de 43 millions d’euros au T1-26, en hausse de 18 %.
1.8 Global Financial Services
Le pôle regroupe les activités de la Banque de Grande Clientèle ainsi que les activités de la Gestion d’actifs et de fortune de Natixis.
|M€33
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|% variation change constant
|Produit net bancaire
|2 127
|1 %
|6 %
|dont BGC
|1 286
|3 %
|7 %
|dont Gestion d’actifs et de fortune
|841
|(2) %
|4 %
|Frais de gestion
|(1 476)
|0 %
|4 %
|dont BGC
|(815)
|3 %
|6 %
|dont Gestion d’actifs et de fortune
|(661)
|(3) %
|2 %
|Résultat brut d’exploitation
|651
|3 %
|9 %
|Coût du risque
|(62)
|(14) %
|Résultat avant impôts
|597
|5 %
|Éléments exceptionnels
|(6)
|ns
|Résultat avant impôt sous-jacent34
|603
|6 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent35
|69,1 %
|(0,9) pp
Les revenus de Global Financial Services s’établissent à 2 127 millions d’euros augmentent de 1 % au T1-26 (+ 6 % à change constant), avec de solides performances des métiers mondiaux.
Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont, au T1-26, progressé de 3 % (+ 7% à change constant) pour atteindre 1 286 millions d’euros, grâce notamment à la forte performance sur un an des métiers Equity (+ 29 % à change constant) et de Real Assets (+ 41 % à change constant).
Au T1-26, les revenus de la Gestion d’actifs et de fortune à 841 millions d’euros, sont en hausse de 4 % à change constant, tirés par des revenus récurrents solides avec un niveau de commission de gestion plus élevé.
Les frais de gestion de Global Financial Services restent stables à 1 476 millions d’euros au T1-26 (+ 4 % à change constant).
Au T1-26, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 3 % en ligne avec l’évolution des revenus. Ceux de la Gestion d’Actifs et de Fortune ont baissé de 3%.
Le coefficient d’exploitation sous jacent3 ressort à 69,1 % au T1-26, en amélioration de 0,9 pp.
Le résultat brut d’exploitation augmente de 3 % au T1-26 à 651 millions d’euros et de 9 % à change constant.
Le coût du risque baisse de 14 % au T1-26, à - 62 millions d’euros.
Le résultat avant impôt augmente de 5 % au T1-26 à 597 millions d’euros.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 du T1-26 est de 603 millions d’euros, en hausse de 6 %.
1.8.6 Banque de grande clientèle
Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global Markets, Global Finance, Investment Banking et M&A de Natixis.
|M€36
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|% variation change constant
|Produit net bancaire
|1 286
|3 %
|7 %
|Frais de gestion
|(815)
|3 %
|6 %
|Résultat brut d’exploitation
|471
|3 %
|7 %
|Coût du risque
|(60)
|(4) %
|Résultat avant impôt
|418
|4 %
|Éléments exceptionnels
|(5)
|ns
|Résultat avant impôt sous-jacent37
|423
|5 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent38
|63,0 %
|(0,3) pp
Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle est en hausse de 3 % au T1-26 (+ 7 % à change constant) et atteint un niveau record à 1 286 millions d’euros.
Les revenus de Global Finance sont en hausse de 10 % sur un an à 477 M€ au T1-26 (+ 15 % à change constant). La dynamique des activités Real Assets est forte : + 33 % (+ 41 % à change constant) sur un an. Les métiers de Global Trade progressent de 7 % (+ 13 % à change constant) sur un an.
Les revenus de Global Markets s’élèvent à 655 millions d’euros au T1-26 et sont quasi stables sur un an à change constant.
Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 253 millions d’euros au T1-26, soit + 25 % (+ 29 % à change constant) sur un an, portés par une activité dynamique en particulier pour les dérivés.
Les revenus de FIC-T ressortent à 398 millions d’euros au T1-26, en baisse de 14 % (- 12 % à change constant) sur un an, notamment du fait d’une moindre contribution des classes d’actifs Taux et Crédits dans un contexte de marché difficile. Très bonne activité clients sur les segments Change et Commodities.
Les revenus d’Investment Banking et M&A à 158 millions d’euros au T1-26 en hausse de 12 % (+ 16 % à change constant) sur un an, sont tirés par SECM et les activités M&A.
Les frais de gestion à - 815 millions d’euros au T1-26 sont en hausse de 3 %, en ligne avec l’évolution des revenus.
Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 0,3 pp pour atteindre 63,0 % au T1-26.
Le résultat brut d’exploitation augmente de 3 % au T1-26 à 471 millions d’euros.
Le coût du risque s’établit à - 60 millions d’euros, en baisse de 4 %, au T1-26.
Le résultat avant impôt est en hausse de 4 % à 418 millions d’euros au T1-26.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 5 % à 423 millions d’euros au T1-26.
1.8.7 Gestion d’actifs et de fortune
Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.
|M€39
|T1-26
|% variation
vs. T1-25
|% variation change constant
|Produit net bancaire
|841
|(2) %
|4 %
|Frais de gestion
|(661)
|(3) %
|2 %
|Résultat brut d’exploitation
|180
|4 %
|13 %
|Résultat avant impôt
|179
|5 %
|Éléments exceptionnels
|(1)
|ns
|Résultat avant impôt sous-jacent40
|180
|6 %
|Coefficient d’exploitation sous-jacent41
|78,4 %
|(1,3) pp
En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion4 atteignent 1,3 trillion d’euros à fin mars 2026, avec une collecte et un effet change positifs compensés par un effet marché défavorable. 55 milliards d’euros d’actifs ont été transférés suite au partenariat innovant conclu avec Edward Jones.
La collecte nette en Gestion d’actifs4 atteint 9 milliards d’euros à fin mars 2026 principalement en produits fixed income, en fonds monétaires et en produits d’assurance portés par DNCA Finance, Loomis Sayles et Ostrum AM.
Les revenus de la gestion d’actifs augmentent de 4 % à change constant au T1-26 sur un an grâce à des actifs sous gestion moyens plus élevés (+ 5 % sur un an) et par une amélioration du niveau de taux de marges avec le transfert du business overlay de Natixis IM.
En Gestion d’actifs42, au T1-25, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) s’élève à 25,0 pb (+ 0,4 pb sur un an) et à 35,3 pb hors gestion d’actifs assuranciels (+ 0,4 pb sur un an).
Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune diminue de 2 % (+ 4 % à change constant) au T1-26 pour s’établir à 841 millions d’euros.
Les frais de gestion s’établissent à 661 millions d’euros, en baisse de 3 % au T1-26 (+ 2 % à change constant).
Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 diminue de 1,3 pp au T1-26, pour s’établir à 78,4 %.
Le résultat brut d’exploitation s’élève à 180 millions d’euros au T1-26, en hausse de 4 % (+ 13 % à change constant).
Le résultat avant impôt ressort à 179 millions d’euros au T1-26, en hausse de 5 %.
Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 6 %, à 180 millions d’euros au T1-26.
- ANNEXES
1.9 Précisions méthodologiques
Eléments exceptionnels
Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.
Produit net bancaire
La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.
Frais de gestion
Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2025, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».
Coefficient d’exploitation
Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.
Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.
Coût du risque
Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.
Encours de crédit et d’épargne
Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :
Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;
Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).
Solvabilité
Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR3 / CRD6, après déductions.
Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.
Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR3 / CRD6. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier.
Capacité totale d’absorption des pertes
L'exigence du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminée par l’article 92a de CRR.
Le numérateur du TLAC se compose des 4 éléments suivants :
- Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.
- Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.
- Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.
- Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir :
- La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out).
- La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an.
- Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.
Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.
Liquidité
Les réserves de liquidité totales comprennent :
- Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.
- Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.
- Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.
Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.
Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :
- Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.
- Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.
Indicateurs métiers – BP et CE
Taux moyen (%) pour les crédits immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers hors prêts à taux 0.
Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits à la consommation amortissables, c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.
Taux moyen (%) pour les crédits équipement : le taux client moyen des crédits équipement correspond à la moyenne des taux actuariels des crédits équipements de chaque marché pondéré par les volumes.
Financement de la transition et de la décarbonation : somme des prêts ayant reçus une qualification vert durable et/ou vert transition et des prêts dont le taux d’intérêt contractuel est indexé sur des performances extra-financières.
Indicateurs métiers – Assurance
Le taux de protection du particulier correspond à la part des clients particuliers majeurs et bancarisés principaux équipés d'un contrat Auto, 2 roues, Habitation, Responsabilité Civile/Vie Privée, Garantie Accidents de la Vie, Multirisques Accidents de la Vie, Protection Juridique, Santé, Mobile ou Prévoyance à une date donnée.
Le taux de protection du professionnel correspond à la part des clients professionnels actifs équipés d'un contrat Auto Pro, Multirisques Habitation Pro, Santé Pro ou Prévoyance Pro à une date donnée.
Le taux de pénétration Particuliers CEGC correspond à la production des crédits immobiliers particuliers cautionnés par CEGC sur la production des crédits immobiliers particuliers des établissements BP ou CE (vision cumulée à date depuis le début de l’année).
Indicateurs digitaux
Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.
1.10 Résultats T1-26 & T1-25 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance
|M€
|Produit net bancaire
|Frais de gestion
|Coût du risque
|Quoyte-part résultat des entreprises MEE
|Gains ou pertes sur autres actifs
|Résultat avant impôt
|Résultat net
- part du groupe
|Résultats T1-26 publié
|6 758
|(4 490)
|(654)
18
|(1)
|1 631
|1 008
|Coûts de transformation et de restructuration
|Métiers / Hors métiers
|(2)
|(48)
|(3)
|(53)
|(40)
|Cessions
|Métiers
|(1)
|(1)
|(1)
|Acquisitions
|Métiers
|(35)
|3
|(32)
|(25)
|Autres coûts exceptionnels
|Métiers / Hors métiers
|(11)
|(11)
|(50)
|Surtaxe
|Hors métiers
|(136)
|Résultats T1-26 hors éléments exceptionnels
|6 759
|(4 396)
|(657)
|22
|(0)
|1 727
|1 259
|M€
|Produit net bancaire
|Frais de gestion
|Coût du risque
|Quoyte-part résultat des entreprises MEE
|Gains ou pertes sur autres actifs
|Résultat avant impôt
|Résultat net
- part du groupe
|Résultats T1-25 publié
|6 305
|(4 359)
|(651)
|16
|6
|1 318
|835
|Coûts de transformation et de restructuration
|Métiers / Hors métiers
|(22)
|1
|(21)
|(15)
|Cessions
|Métiers
|(1)
|(1)
|(1)
|Acquisitions
|Métiers
|(19)
|(47)
|(66)
|(46)
|Autres coûts exceptionnels
|Métiers / Hors métier
|(19)
|(19)
|(14)
|Surtaxe
|Hors métiers
|(75)
|Résultats T1-25 hors éléments exceptionnels
|6 305
|(4 298)
|(604)
|15
|6
|1 425
|986
1.11 Résultats T1-26 & T1-25 : coefficient d’exploitation sous-jacent
|M€
|Produit net bancaire
|Frais de gestion
|Coefficient d’exploitation sous-jacent
|T1-26 - Chiffres publiés
|6 758
|(4 490)
|66,4 %
|Impact des éléments exceptionnels
|(2)
|(94)
|T1-26 - Chiffres sous-jacents
|6 759
|(4 396)
|65,0 %
|M€
|Produit net bancaire
|Frais de gestion
|Coefficient d’exploitation sous-jacent
|T1-26 - Chiffres publiés
|6 305
|(4 359)
|69,1 %
|Impact des éléments exceptionnels
|(61)
|T1-26 - Chiffres sous-jacents
|6 305
|(4 298)
|68,2 %
1.12 Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
|BANQUE DE PROXIMITÉ
& ASSURANCE
|GLOBAL FINANCIAL SERVICES
|HORS MÉTIERS
|GROUPE
BPCE
|M€
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|%
|Produit net bancaire
|4 637
|4 140
|2 127
|2 103
|(7)
|62
|6 758
|6 305
|7 %
|Frais de gestion
|(2 769)
|(2 642)
|(1 476)
|( 1 473)
|(246)
|(244)
|(4 490)
|(4 359)
|3 %
|Résultat brut d'exploitation
|1 868
|1 498
|651
|630
|(252)
|(182)
|2 267
|1 946
|16 %
|Coût du risque
|(537)
|(533)
|(62)
|(72)
|(56)
|(46)
|(654)
|(651)
|1 %
|Résultat avant impôt
|1 342
|973
|597
|570
|(309)
|(226)
|1 631
|1 318
|24 %
|Impôts sur le résultat
|(337)
|(250)
|(151)
|(143)
|(118)
|(75)
|(607)
|(467)
|30 %
|Participations ne donnant pas le contrôle
|(2)
|(4)
|(14)
|(11)
|0
|0
|(16)
|(15)
|6 %
|Résultat net – part du groupe
|1 004
|720
|432
|416
|(427)
|(300)
|1 008
|835
|21 %
1.13 Groupe BPCE : série trimestrielle
GROUPE BPCE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|6 305
|6 315
|6 410
|6 693
|6 758
|Frais de gestion
|(4 359)
|(4 304)
|(4 157)
|(4 471)
|(4 490)
|Résultat brut d'exploitation
|1 946
|2 011
|2 253
|2 222
|2 267
|Coût du risque
|(651)
|(559)
|(587)
|(669)
|(654)
|Résultat avant impôt
|1 318
|1 468
|1 682
|1 583
|1 631
|Résultat net - part du groupe
|835
|976
|1 146
|1 104
|1 008
1.14 Groupe BPCE : Bilan consolidé
|ACTIF
M€
|31/03/2026
|31/12/2025
|Caisse, Banques Centrales
|140 304
|133 938
|Actifs financiers à la juste valeur par résultat
|254 526
|239 646
|Instruments dérivés de couverture
|7 230
|6 398
|Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
|66 153
|63 971
|Titres de dette au coût amorti
|27 106
|26 851
|Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti
|121 177
|122 373
|Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti
|887 659
|879 407
|Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
|(3 464)
|(2 201)
|Placements financiers des activités d'assurance
|132 093
|129 597
|Contrats d’assurance émis - Actif
|1 160
|1 168
|Contrats de réassurance cédés - Actif
|9 034
|9 188
|Actifs d'impôts courants
|641
|796
|Actifs d'impôts différés
|4 335
|4 292
|Comptes de régularisation et actifs divers
|15 266
|14 931
|Actifs non courants destinés à être cédés
|356
|197
|Participations dans les entreprises mises en équivalence
|2 254
|2 200
|Immeubles de placement
|969
|984
|Immobilisations corporelles
|6 622
|6 645
|Immobilisations incorporelles
|1 385
|1 328
|Ecarts d'acquisition
|4 026
|4 023
|TOTAL ACTIF
|1 678 831
|1 645 733
|PASSIF
M€
|31/03/2026
|31/03/2025
|Banques Centrales
|20
|12
|Passifs financiers à la juste valeur par résultat
|254 477
|233 777
|Instruments dérivés de couverture
|12 587
|13 251
|Dettes représentées par un titre
|277 174
|283 035
|Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
|101 364
|90 939
|Dettes envers la clientèle
|758 355
|757 253
|Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
|(5)
|25
|Contrats d'assurance émis - Passif
|131 640
|129 971
|Contrats de réassurance cédés - Passif
|109
|109
|Passifs d'impôts courants
|2 458
|2 433
|Passifs d'impôts différés
|1 607
|1 491
|Comptes de régularisation et passifs divers
|23 256
|20 528
|Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédées
|229
|21
|Provisions
|4 680
|4 613
|Dettes subordonnées
|19 423
|18 012
|Capitaux propres
|91 457
|90 264
|Capitaux propres part du Groupe
|90 526
|89 309
|Participations ne donnant pas le contrôle
|931
|955
|TOTAL PASSIF
|1 678 831
|1 645 733
1.15 Groupe BPCE : Tableau de variation des capitaux propres
|M€
|Capitaux propres
part du groupe
|1er Janvier 2026
|89 309
|Distributions
|0
|Variation capital (parts sociales)
|215
|Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires)
|1
|Résultat
|1 008
|Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres
|(18)
|Autres
|11
|31 mars 2026
|90 526
1.16 Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel
|RÉSEAU BANQUE POPULAIRE
|RÉSEAU CAISSE
D'EPARGNE
|SOLUTIONS
& EXPERTISE FINANCIÈRES
|ASSURANCE
|DIGITAL & PAIEMENTS
|AUTRE RÉSEAU
|BANQUE DE PROXIMITÉ
& ASSURANCE
|M€
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|%
|Produit net bancaire
|1 821
|1 622
|1 831
|1 614
|407
|327
|228
|247
|241
|229
|108
|101
|4 637
|4 140
|12,0 %
|Frais de gestion
|(1 125)
|(1 080)
|(1 147)
|(1 112)
|(224)
|(177)
|(46)
|(47)
|(166)
|(167)
|(60)
|(59)
|(2 769)
|(2 642)
|4,8 %
|Résultat brut d'exploitation
|696
|542
|684
|502
|183
|150
|182
|199
|75
|62
|48
|43
|1 868
|1 498
|24,7 %
|Coût du risque
|(234)
|(216)
|(204)
|(228)
|(48)
|(38)
|(38)
|(31)
|(13)
|(21)
|(537)
|(533)
|0,7 %
|Résultat avant impôt
|473
|330
|480
|274
|135
|112
|185
|200
|35
|34
|35
|22
|1 342
|973
|37,9 %
|Impôts sur le résultat
|(114)
|(91)
|(121)
|(63)
|(37)
|(30)
|(44)
|(49)
|(12)
|(12)
|(9)
|(5)
|(337)
|(250)
|35,0 %
|Participations ne donnant pas le contrôle
|(0)
|(4)
|(0)
|(1)
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|(2)
|(4)
|(60,2 %)
|Résultat net
- part du groupe
|358
|235
|358
|211
|98
|82
|141
|152
|22
|23
|26
|17
|1 004
|720
|39,5 %
1.17 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle
|BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|4 140
|4 195
|4 439
|4 729
|4 637
|Frais de gestion
|(2 642)
|(2 596)
|(2 519)
|(2 694)
|(2 769)
|Résultat brut d'exploitation
|1 498
|1 599
|1 920
|2 034
|1 868
|Coût du risque
|(533)
|(480)
|(532)
|(622)
|(537)
|Résultat avant impôt
|973
|1 133
|1 399
|1 444
|1 342
|Résultat net - part du groupe
|720
|820
|1 011
|1 104
|1 004
1.18 Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne
|RÉSEAU BANQUE POPULAIRE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|1 622
|1 622
|1 731
|1 825
|1 821
|Frais de gestion
|(1 080)
|(1 060)
|(1 034)
|(1 066)
|(1 125)
|Résultat brut d'exploitation
|542
|562
|697
|759
|696
|Coût du risque
|(216)
|(222)
|(237)
|(296)
|(234)
|Résultat avant impôt
|330
|343
|469
|489
|473
|Résultat net - part du groupe
|235
|244
|344
|373
|358
|RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|1 614
|1 620
|1 740
|1 917
|1 831
|Frais de gestion
|(1 112)
|(1 060)
|(1 017)
|(1 126)
|(1 147)
|Résultat brut d'exploitation
|502
|560
|723
|791
|684
|Coût du risque
|(228)
|(184)
|(196)
|(229)
|(204)
|Résultat avant impôt
|274
|386
|526
|565
|480
|Résultat net - part du groupe
|211
|269
|372
|456
|358
1.19 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF
|SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|327
|388
|390
|406
|407
|Frais de gestion
|(177)
|(211)
|(212)
|(228)
|(224)
|Résultat brut d'exploitation
|150
|177
|178
|178
|183
|Coût du risque
|(38)
|(36)
|(59)
|(46)
|(48)
|Résultat avant impôt
|112
|142
|120
|132
|135
|Résultat net - part du groupe
|82
|107
|87
|93
|98
1.20 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance
|ASSURANCE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|247
|234
|238
|241
|228
|Frais de gestion
|(47)
|(44)
|(44)
|(47)
|(46)
|Résultat brut d'exploitation
|199
|190
|194
|194
|182
|Résultat avant impôt
|200
|194
|196
|200
|185
|Résultat net - part du groupe
|152
|155
|149
|146
|141
1.21 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements
|DIGITAL & PAIEMENTS
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|229
|232
|237
|238
|241
|Frais de gestion
|(167)
|(166)
|(160)
|(168)
|(166)
|Résultat brut d'exploitation
|62
|66
|77
|71
|75
|Coût du risque
|(31)
|(34)
|(35)
|(35)
|(38)
|Résultat avant impôt
|34
|28
|42
|30
|35
|Résultat net - part du groupe
|23
|14
|24
|16
|22
1.22 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau
|AUTRE RÉSEAU
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|101
|99
|102
|101
|108
|Frais de gestion
|(59)
|(54)
|(51)
|(60)
|(60)
|Résultat brut d'exploitation
|43
|44
|51
|41
|48
|Coût du risque
|(21)
|(4)
|(5)
|(16)
|(13)
|Résultat avant impôt
|22
|40
|46
|28
|35
|Résultat net - part du groupe
|17
|30
|35
|21
|26
1.23 Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers
|GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE
|BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE
|GLOBAL FINANCIAL
SERVICES
|M€
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|T1-26
|T1-25
|%
|Produit net bancaire
|841
|856
|1 286
|1 247
|2 127
|2 103
|1,2 %
|Frais de gestion
|(661)
|(682)
|(815)
|(790)
|(1 476)
|(1 473)
|0,2 %
|Résultat brut d'exploitation
|180
|173
|471
|457
|651
|630
|3,3 %
|Coût du risque
|(2)
|(9)
|(60)
|(62)
|(62)
|(72)
|(14,0 %)
|Quote-part résultat des entreprises MEE
|0
|0
|8
|6
|8
|6
|36,9 %
|Gains ou pertes sur
autres actifs
|0
|6
|0
|0
|0
|6
|(100 %)
|Résultat avant impôt
|179
|170
|418
|400
|597
|570
|4,8 %
|Résultat net - part du groupe
|122
|113
|310
|304
|432
|416
|3,7 %
1.24 Global Financial Services : série trimestrielle
|GLOBAL FINANCIAL SERVICES
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|2 103
|2 109
|2 004
|2 141
|2 127
|Frais de gestion
|(1 473)
|(1 459)
|(1 435)
|(1 584)
|(1 476)
|Résultat brut d'exploitation
|630
|650
|569
|557
|651
|Coût du risque
|(72)
|(57)
|(52)
|(54)
|(62)
|Résultat avant impôt
|570
|600
|528
|508
|597
|Résultat net - part du groupe
|416
|426
|380
|354
|432
1.25 Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle
|BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|1 247
|1 249
|1 160
|1 161
|1 286
|Frais de gestion
|(790)
|(786)
|(768)
|(842)
|(815)
|Résultat brut d'exploitation
|457
|463
|392
|319
|471
|Coût du risque
|(62)
|(58)
|(53)
|(55)
|(60)
|Résultat avant impôt
|400
|412
|349
|268
|418
|Résultat net - part du groupe
|304
|302
|263
|195
|310
1.26 Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle
|GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|856
|860
|844
|980
|841
|Frais de gestion
|(682)
|(673)
|(667)
|(742)
|(661)
|Résultat brut d'exploitation
|173
|187
|178
|238
|180
|Coût du risque
|(9)
|1
|0
|1
|(2)
|Résultat avant impôt
|170
|187
|178
|240
|179
|Résultat net - part du groupe
|113
|123
|116
|159
|122
1.27 Hors métiers : série trimestrielle
|HORS MÉTIERS
|M€
|T1-25
|T2-25
|T3-25
|T4-25
|T1-26
|Produit net bancaire
|62
|11
|(33)
|(177)
|(7)
|Frais de gestion
|(244)
|(249)
|(203)
|(193)
|(246)
|Résultat brut d'exploitation
|(182)
|(238)
|(236)
|(370)
|(252)
|Coût du risque
|(46)
|(22)
|(3)
|7
|(56)
|Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
|2
|(1)
|1
|0
|2
|Gains ou pertes sur autres actifs
|0
|(4)
|(7)
|(7)
|(3)
|Résultat avant impôt
|(226)
|(265)
|(244)
|(369)
|(309)
|Résultat net - part du groupe
|(300)
|(269)
|(245)
|(354)
|(427)
AVERTISSEMENT
Ce document peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.
Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.
Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité́, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni le Groupe BPCE ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité́ engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.
Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2026 ont été établis en conformité́ avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne.
La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.
Ces estimations, utilisant les informations disponibles à la date de clôture, font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.
En ce qui concerne les informations financières du Groupe BPCE au titre de la période close le 31 mars 2026, et compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, l'estimation de l'augmentation du risque de crédit et le calcul des pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) reposent largement sur des hypothèses dépendant du contexte macroéconomique.
Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection sont corrélés à l’environnement bancaire et financier, dans lequel le Groupe BPCE évolue, et qui l’expose à une multitude de risques. Ces risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers du Groupe BPCE sont détaillés dans le chapitre « Facteurs de risque et gestion des risques » du dernier amendement au Document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.
Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection.
Les éléments financiers figurant dans ce document ne sont pas audités. Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2026, arrêtés par le directoire du 4 mai 2026, ont été́ vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 5 mai 2026.
La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut légèrement différer du total reporté en raison des arrondis.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France et le quatrième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation. Avec 100 000 collaborateurs, le groupe sert 36 millions de clients – particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales – dans le monde. Il intervient dans les métiers de la banque de proximité et de l’assurance en France via ses deux grands réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que Banque Palatine et Oney. Il développe également ses activités à l’international grâce aux services de gestion d’actifs et de fortune de Natixis Investment Managers et à l’expertise en banque de financement et d’investissement de Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable), Moody’s (A2, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).
|Contact presse Groupe BPCE
Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00
mail : christophe.gilbert@bpce.fr
|Relations investisseurs et analystes Groupe BPCE
François Courtois : 01 58 40 46 69
mail : bpce-ir@bpce.fr
1 Chiffres publiés jusqu’au résultat net (part du groupe)
2 Le coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 19 et 23.
3 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
4 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe page 23
5 iEdge Transatlantic Responsible Digitalization Value Chain Index et iEdge European Strategic Autonomy Index – Janvier 2026
6 Estimation au 31 mars 2026 selon les règles CRR3/CRD6 applicables au 1er janvier 2025, y compris le phase-in Bâle IV
7 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter/3 de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC et du MREL subordonné
8 Suite à la réception de la lettre annuelle de MREL de 2026
9 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
10 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
11 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacent
12 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
13 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
14 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
15 Hors provision Epargne Logement
16 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions
17 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
18 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
19 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
20 Hors provision Epargne Logement
21 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions
22 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
23 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnel
24 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
25 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
26 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance
27 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
28 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
29 Dont plan épargne retraite et y compris traité de réassurance avec CNP Assurances
30 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
31 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
32 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
33 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
34 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
35 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
36 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
37 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
38 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
39 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt
40 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels
41 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents
42 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune
Pièce jointe