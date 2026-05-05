BPCE : Résultats du 1er trimestre 2026

Paris, le 5 mai 2026

Résultats du 1er trimestre 2026

• Résultat net en hausse de 21% •

• Finalisation de l’acquisition de novobanco •

Chiffres clés1 du T1-26 PNB de 6,8 Md€, en hausse de 7 % YoY, porté par la croissance de tous les métiers



Coefficient d’exploitation2 à 65,0 %, en amélioration de 3,1 pp YoY



Résultat net3 de 1 Md€, en hausse de 21 % YoY



Niveau de solvabilité élevé : ratio CET1 à 16,4 %4 à fin mars 2026





Métiers BANQUE DE PROXIMITÉ ET ASSURANCE Progression soutenue des revenus de 12 % au T1-26 sur un an, portée par la dynamique commerciale et la forte hausse de la marge nette d’intérêt ; excellentes performances des Banques Populaires et des Caisses d’Epargne, avec notamment 217 000 nouveaux clients6 conquis sur la période



Financement des territoires : production de crédit pour les ménages et les entreprises de 25 Md€ au T1-26, en hausse de 15 % sur un an

Hausse des dépôts 7 de 16 Md€ sur un an, atteignant 714 Md€ à fin mars 2026

de 16 Md€ sur un an, atteignant 714 Md€ à fin mars 2026 Assurance : hausse des primes de 19 % au T1-26 YoY

Solutions et expertises financières : hausse des revenus de 24 % au T1-26 YoY, développement soutenu du crédit à la consommation auprès des particuliers, et du leasing et de l’affacturage auprès des entreprises

Digital & Payments : PNB en progression de 5 % au T1-26 YoY dont + 8 % pour Oney Bank





GLOBAL FINANCIAL SERVICES PNB en hausse de 6 % au T1-26 YoY à change constant ; revenus de la Banque de grande clientèle en progression de 7 % à change constant ; collecte nette de 9 Md€ dans la Gestion d’actifs Banque de grande clientèle : PNB à 1,3 Md€ soutenu par la dynamique des activités Equity de Global Markets, + 29 % à change constant YoY ; hausse de 15% des revenus pour Global Finance à change constant, dont +41% pour Real Assets ; +16% de PNB en Investment banking et M&A à change constant Gestion d’actifs et de fortune : collecte nette de 9 Md€ au T1-26, soutenue notamment par les expertises assurantielles d’Ostrum ainsi que Fixed-Income de Loomis Sayles et DNCA ; les actifs sous gestion de Natixis IM atteignent 1 261 Md€ à fin mars 2026 ; PNB de 841 M€, en hausse de 4 % YoY à change constant





Résultats / Capital4 Coefficient d’exploitation2 à 65,0 % au T1-26, en nette amélioration de 3,1 pp sur un an, grâce à une très bonne maîtrise des charges et tout en maintenant une politique d’investissement élevée



Coût du risque : 654 M€ au T1-26, soit 29 pb, stable vs. T1-25 et en légère baisse vs. T4-25



Solidité financière : ratio de CET1 à 16,4 %4 à fin mars 2026 ; réserves de liquidité de 324 Md€





novobanco, une avancée majeure dans le projet stratégique Vision 2030 Le Groupe BPCE a finalisé le 30 avril 2026 l’acquisition de 100% du capital de novobanco



Cette acquisition renforce la stratégie de diversification du groupe, qui étend son empreinte européenne et fait du Portugal son 2e marché domestique en banque de détail



Avec 9 % de part de marché au Portugal, dont 18 % sur le segment des PME, et une rentabilité au meilleur standard européen, novobanco mobilisera l’ensemble des expertises de BPCE au service de ses clients et du financement de l’économie portugaise









Premiers bénéfices pour novobanco le jour de la finalisation de l’acquisition par le Groupe BPCE : L’agence de notation Fitch a réhaussé de 2 crans la note de crédit long-terme senior de novobanco atteignant A- avec une perspective stable

L’agence de notation Moody’s a également réhaussé la note de crédit long-terme senior de novobanco à A3 avec une perspective stable

1 Voir les précisions méthodologiques dans les annexes 2Coefficient d’exploitation sous-jacent t 3Part du groupe 4 Estimation à fin mars 2026 5 Moyenne des LCR de fin de mois du T1-26 6 217 000 nouveaux clients actifs depuis le début de l’année 7 Epargne de bilan et dépôts sur le périmètre Banque de Proximité et Assurance

Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a déclaré : « Le Groupe BPCE signe au premier trimestre 2026 une très bonne performance : un résultat net en forte progression de 21 % porté par la croissance vigoureuse des revenus et une baisse significative du coefficient d’exploitation. Dans un environnement économique et géopolitique incertain, cette performance illustre notre engagement auprès de nos clients et confirme la solidité de notre trajectoire de développement sur nos trois cercles de croissance – en France, en Europe et dans le Monde.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne réalisent d’excellentes performances commerciales et financières, témoignant de leur dynamique de conquête dans tous les territoires. Dans leur sillage, l’ensemble des métiers de banque de proximité – Assurance, Solutions et expertises financières, Paiements – sont très favorablement orientés. Les métiers de Natixis démontrent également leur dynamisme, avec une très bonne performance en banque de grande clientèle et une gestion d’actifs en collecte nette positive.

L’exécution de notre projet stratégique Vision 2030 franchit une étape décisive avec l’acquisition de novobanco, qui fait du Portugal notre deuxième marché domestique en banque de proximité. Cette opération renforce notre diversification et notre positionnement en Europe et témoigne de notre capacité à conduire de grandes opérations de croissance externe, après l’acquisition de BPCE Equipment Solutions l’an dernier.

Les performances commerciales et financières de ce trimestre jointes à la finalisation de l’acquisition de novobanco illustrent la puissance de notre modèle coopératif, au service de l’économie réelle. Nous accélérons Vision 2030 pour devenir un leader bancaire européen au service de ses clients et des territoires. Je remercie l’ensemble de nos 100 000 collaborateurs pour leur engagement au quotidien, moteur de cette dynamique. »

Les états financiers trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2026, arrêtés par le directoire du 4 mai 2026, ont été vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance, présidé par Eric Fougère, du 5 mai 2026.

Groupe BPCE

M€1 T1-26​ T1-25​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 6 758 6 305 7 % Frais de gestion ​ (4 490) (4 359) 3 % Résultat brut d’exploitation ​ 2 267 1 946 16 % Coût du risque ​ (654) (651) 1 % Résultat avant impôt 1 631 1 318 24 % Impôts sur le résultat ​ (607) (467) 30 % Résultat net (part du Groupe)​ 1 008 835 21 % Coefficient d’exploitation sous-jacent2​ 65,0 % 68,2 % (3,1) pp

Groupe BPCE

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-26 par rapport au T1-25.

Le produit net bancaire du Groupe BPCE, à 6 758 millions d’euros est en hausse de 7 % grâce à une activité commerciale dynamique sur tous les métiers.

Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) atteignent 4 637 millions d’euros, en hausse de 12 %.

Les Banques Populaires et les Caisses d’Epargne affichent de solides performances commerciales avec près de





217 000 nouveaux clients sur tous les marchés depuis le début de l’année. La production de crédits des réseaux pour les ménages et les entreprises s’élève à 25 milliards d’euros depuis le début de l’année, en hausse de 15 %. Les encours d’épargne de bilan ont augmenté de 16 milliards d’euros sur un an.

Le pôle Solutions et expertises financières bénéficie d’un fort niveau d’activité de tous ses métiers au T1-26 avec notamment une hausse de 6 % des créances liées au leasing (BPCE Lease et BPCE ES).

bénéficie d’un fort niveau d’activité de tous ses métiers au T1-26 avec notamment une hausse de 6 % des créances liées au leasing (BPCE Lease et BPCE ES). Le pôle Assurance enregistre près de 7 milliards de primes acquises au T1-26, soit +19 % sur un an.

enregistre près de 7 milliards de primes acquises au T1-26, soit +19 % sur un an. Le résultat avant impôt sous-jacent3 du pôle Digital & Payments progresse 18 % au T1-26 grâce à des activités solides tout en investissant dans l'innovation et les actions en faveur de la souveraineté.





Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus à 2 127 millions d’euros, en hausse de 1 % et de 6 % à change constant.

La Banque de Grande Clientèle enregistre des performances solides dans tous les métiers, notamment grâce aux performances commerciales des activités Equity, en hausse de 25 % sur un an et de Global Finance, dont les revenus augmentent de 10 % sur un an.

enregistre des performances solides dans tous les métiers, notamment grâce aux performances commerciales des activités Equity, en hausse de 25 % sur un an et de Global Finance, dont les revenus augmentent de 10 % sur un an. La Gestion d’actifs et de fortune a enregistré une collecte nette de 9 milliards d’euros sur le trimestre.

La marge nette d’intérêt atteint 2,8 milliards d’euros au T1-26, en hausse de 23 % sur un an et les commissions s’élèvent à

2,8 milliards d’euros au T1-26 en hausse de 1 % sur un an.

Les frais de gestion atteignent 4 490 millions d’euros au T1-26, en hausse de 3 % sur un an.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent4 s’améliore de 3,1 pp au T1-26 pour s’établir à 65,0 %.

Le résultat brut d’exploitation ressort à 2 267 millions d’euros au T1-26 en hausse de 16 % sur un an.

Le coût du risque du Groupe BPCE s’élève à 29 pb au T1-26, soit - 654 millions d’euros et est stable sur un an.

Les encours sains sont réputés être classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») et les encours dont le risque est avéré sont classés en statut 3 (« Stage 3 »).

(1)Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

Pour le Groupe BPCE, le montant du provisionnement des encours sains classés en statut 1 (« Stage 1 ») ou en statut 2 (« Stage 2 ») correspond à une provision de 13 millions d’euros au T1-26 vs. une provision de 97 millions d’euros au T1-25.

Celui des encours dont le risque est avéré, en statut 3 (« Stage 3 »), correspond à une dotation de 642 millions d’euros au T1-26 vs. une dotation de 554 millions d’euros au T1-25.

Au T1-26, le coût du risque ressort à 29 pb rapporté aux encours bruts de la clientèle pour le Groupe BPCE par rapport à 30 pb au T1-25. Il inclut une provision forward looking de 1 pb sur encours sains au T1-26 vs. une provision de 4 pb au T1-25 et une dotation sur encours dont le risque est avéré de 29 pb vs. une dotation de 26 pb au T1-25.

Au T1-26, le coût du risque pour le pôle Banque de proximité et Assurance s’établit à 28 pb, dont une reprise sur encours sains de 4 pb (vs. une dotation de 1 pb au T1-25) et une dotation de 32 pb sur encours dont le risque est avéré vs. une dotation de 28 pb au T1-25.

Le coût du risque de la Banque de Grande Clientèle s’élève à 30 pb, vs. 32 pb au T1-25, dont une dotation de 17 pb sur encours sains (vs. une dotation de 28 pb au T1-25) et une dotation de 13 pb sur encours dont le risque est avéré (vs. une dotation de 4 pb au T1-25).

Le taux d’encours douteux sur l’encours de crédit brut est stable par rapport à fin décembre 2025 et s’établit à 2,7 % au 31 mars 2026.

Le résultat net publié part du groupe s’établit à 1 008 millions d’euros au T1-26, en hausse de 21 % sur un an, incluant

136 millions d’impôt exceptionnel au T1-26 (vs. 75 millions d’euros au T1-25).





Le groupe mobilisé pour accompagner ses clients face aux défis des transitions

Le deuxième Rapport de durabilité CSRD du Groupe BPCE reflète une nouvelle progression des résultats et ambitions pour rendre l’impact accessible à tous.

Soutien de la compétitivité et la souveraineté énergétique

Progression de la décarbonation des 11 secteurs les plus émissifs de l’économie, tout en renforçant l’objectif 2030 de réduction de l’intensité carbone de l’immobilier commercial de - 25 % à - 35 % ; les nouveaux financements EnR sont en hausse de 15 % en 2024/2025 par rapport à 2021/2023.

des 11 secteurs les plus émissifs de l’économie, tout en renforçant l’objectif 2030 de réduction de l’intensité carbone de l’immobilier commercial de - 25 % à - 35 % ; les nouveaux financements EnR sont en hausse de 15 % en 2024/2025 par rapport à 2021/2023. Pilotage actif des expositions de Natixis CIB avec une progression des encours verts qui passent de 35 % en 2024 à 38 % en 2025 .

des expositions de Natixis CIB avec qui passent de 35 % en 2024 à . Déploiement rythmé des dialogues ESG avec l'ambition de rendre possible les plans de transition des entreprises clientes des BP et CE.





Engagement pour la société, avec le renforcement la cohésion et la solidarité dans les territoires par les réseaux Banques Populaires et Caisses d’Épargne :

Par le financement de 1 er plan de l’Economie sociale et solidaire, du logement social et des acteurs publics , en hausse de 8,5 %.

, en hausse de 8,5 %. En soutenant localement l’entreprenariat social, facteur d’insertion et d’inclusion financière, avec plus de 10 000 projets financés en 2025.

En tant qu’employeur responsable :

En prévoyant le recrutement de 16 000 salariés en 2026, dont 10 000 dans les réseaux BP et CE

Près de la moitié de ces recrutements devrait concerner des jeunes de moins de 25 ans.

Natixis CIB innove :

Avec la création de 2 indices boursiers 5 pour soutenir les entreprises numériques les plus responsables et l’autonomie stratégique européenne.

pour soutenir les entreprises numériques les plus responsables et l’autonomie stratégique européenne. En accompagnant le premier financement mondial de projet au service d’une aviation durable (SkyNRG – usine de production de carburant d’aviation durable).

Toutes les données chiffrées sont issues du Rapport de durabilité 2025 du groupe publié dans le document d’enregistrement universel 2025 du Groupe.BPCE

Fonds propres, capacité d’absorption des pertes, liquidité et refinancement

1.1 Ratio de CET1

Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin mars 2026 atteint un niveau estimé de 16,4 %. Cette évolution s’explique par les impacts :

de la mise en réserve des résultats : + 22 pbs;

de la variation des risques pondérés : - 19 pbs ;

de la distribution prévisionnelle liée aux parts sociales en 2026 : - 15 pbs ;

de l’émission nette des parts sociales : + 2 pbs ;

des ajustements réglementaires et exceptionnels, des effets change et autres : - 1 pb.





1.2 Ratio de TLAC1

La capacité totale d’absorption des pertes (TLAC, pour Total Loss-Absorbing Capacity) estimée à fin mars 2026 s’élève à 128,6 milliards d’euros6. Le ratio de TLAC en pourcentage des risques pondérés est estimé à 27,3 %7 à fin mars 2026 (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio), très supérieur aux exigences normées par le « Financial Stability Board » qui sont au 1 er mai 2026 de 22,40 %8.

1.3 Ratio de MREL1

Exprimé en pourcentage des risques pondérés au 31 mars 2026, le ratio de MREL subordonné (sans prise en compte de dette de rang senior préféré pour calculer ce ratio) et le ratio de MREL total du Groupe BPCE s’établissent respectivement à 27,3 %2 et à 32,9 %, très au-dessus des exigences minimales, fixées par le SRB au 1er mai 2026, de respectivement 24,44 %3 et 27,77 %3.

1.4 Ratio de levier1

Au 31 mars 2026, le ratio de levier estimé s’établit à 5,1 %, soit un niveau nettement supérieur à l’exigence.

1.5 Réserves de liquidité à un niveau élevé

Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) pour le Groupe BPCE se situe bien au-dessus des exigences règlementaires de 100 %, à 144 % en moyenne des LCR de fin de mois du T1-26.

Le montant des réserves de liquidité atteint 324 milliards d’euros à fin mars 2026.

1.6 Programme de refinancement MLT : 47 % du programme 2026 au 5 mai 2026

Pour 2026, la taille du programme de refinancement MLT hors placements privés structurés et Asset Back Securities (ABS) est fixée à 22 milliards d’euros et la répartition par classe de dette se présente ainsi :

11 milliards d’euros de contribution au TLAC : 2,0 milliards d’euros de Tier 2 et 9,0 milliards d’euros de senior non préféré ;

2,5 milliards d’euros de senior préféré ;

8,5 milliards d’euros de covered bonds.





L’objectif s’agissant des ABS est de 9 milliards d’euros.

Au 5 mai 2026, le Groupe BPCE a levé 10,4 milliards d’euros hors placements privés structurés et ABS (47 % du programme de 22 milliards d’euros) :

7,5 milliards d’euros de contribution au TLAC : 1,9 milliard d’euros de Tier 2 (93 % des besoins) et 5,6 milliards d’euros de senior non préféré (62 % des besoins) ;

2,9 milliards d’euros de covered bonds (34 % des besoins).

Les levées d’ABS s’élèvent à 5,0 milliards d’euros au 5 mai 2026, soit 55 % de l’objectif.

Solvabilité, Capacité totale d’absorption des pertes – voir note méthodologique

Résultats des métiers

Sauf indication contraire, les données financières et commentaires afférents portent sur les résultats publiés du groupe et des métiers, les variations sont exprimées pour le T1-26 par rapport au T1-25.

1.7 Banque de proximité et Assurance

M€9 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 4 637 12 % Frais de gestion ​ (2 769) 5 % Résultat brut d’exploitation ​ 1 868 25 % Coût du risque ​ (537) 1 % Résultat avant impôt 1 342 38 % Éléments exceptionnels (47) 41 % Résultat avant impôt sous-jacent10​ 1 389 38 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​11 58,8 % (4,2) pp

A fin mars 2026, les encours d’épargne de bilan augmentent de 16 milliards d’euros sur un an (+ 2 %), avec une hausse sur un an des comptes à terme de 1 % et de 2 % des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés. Les encours d’épargne financière augmentent de 21 milliards d’euros sur un an.

A fin mars 2026, sur un an, les crédits à l’habitat augmentent de 2 % à 400 milliards d’euros, ceux des crédits d’équipement de 3 % à 211 milliards d’euros et ceux des crédits à la consommation de 1 % à 45 milliards d’euros.

Le produit net bancaire du pôle Banque de proximité et Assurance augmente de 12 % au T1-26 pour atteindre 4 637 millions d’euros.

Au T1-26, cette croissance reflète le bon niveau d’activité des réseaux, avec une hausse des revenus de 12 % pour le réseau Banque Populaire et de 13 % pour le réseau Caisse d’Épargne. La marge nette d’intérêt des deux réseaux augmente fortement grâce à une solide reconstitution des marges.

Les métiers Solutions et expertises financières enregistrent un fort niveau d’activité au T1-26, notamment dans le leasing avec BPCE Lease et BPCE ES (+ 61 % sur un an) et le crédit à la consommation (+ 5 % sur un an).

Dans l’Assurance, les revenus baissent de 7 % au T1-26. Les encours en assurance vie augmentent de 3 % et atteignent 127,7 milliards d’euros à fin mars 2026. Ils sont tirés par une collecte nette positive à la fois en unités de compte et en fonds euros. Le produit net bancaire est notamment affecté par la prise en compte de la volatilité des marchés financiers en norme IFRS 17.

Le pôle Digital & Payments enregistre une hausse de ses revenus de 5 % au T1-26. Son activité est dynamique portée par une forte croissance de Wero (+ 57 %), le développement continu des systèmes de point de vente (POS) pour les commerçants (+ 17 %) et une solide croissance du produit net bancaire d’Oney (+ 8 %).

La marge nette d’intérêt du réseau augmente de 30 % grâce à un net redressement de la marge. Pour les BP, elle s’élève à 1 066 milliards d’euros (+ 25 % sur un an) et pour les CE, elle ressort à 962 milliards d’euros (+ 36 % sur un an).

Les commissions augmentent dans les 2 réseaux au T1-26 de 4 % sur un an.

Les frais de gestion sont bien maîtrisés au T1-26. Ils atteignent 2 769 millions d’euros, en hausse de 5 % sur un an.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de 4,2 pp au T1-26, à 58,8 %.

Le résultat brut d’exploitation du pôle est en hausse de 25 % au T1-26 à 1 868 millions d’euros et bénéficie d’un fort effet ciseau positif.

Le coût du risque s’élève à - 537 millions d’euros au T1-26 en hausse de 1 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 1 342 millions d’euros au T1-26, en hausse de 38 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 1 389 millions d’euros au T1-26, en hausse également de 38 %.

1.7.1 Réseau Banque Populaire

Le réseau Banque Populaire regroupe 14 banques coopératives (12 Banques Populaires régionales ainsi que la CASDEN Banque Populaire et le Crédit Coopératif) et leurs filiales, le Crédit Maritime Mutuel et les sociétés de caution mutuelle.

M€12 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 1 821 12 % Frais de gestion ​ (1 125) 4 % Résultat brut d’exploitation ​ 696 28 % Coût du risque ​ (234) 8 % Résultat avant impôt 473 43 % Éléments exceptionnels (14) 17 % Résultat avant impôt sous-jacent13​ 487 42 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​14 61,0 % (4,8) pp

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 10 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026, avec une hausse sur un an des comptes à terme de 3 % et sur les comptes sur livrets, réglementés et non réglementés. Les encours d’épargne financière augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026.

Les encours de crédits s’établissent à 306 milliards d’euros à fin mars 2026 contre 301 milliards à fin mars 2025.

Au T1-26, le produit net bancaire s’établit à 1 821 millions d’euros, en hausse de 12 % sur un an intégrant :

une hausse de 25 % de la marge nette d’intérêt 15 ,5 sur un an, à 1 066 millions d’euros

sur un an, à 1 066 millions d’euros et une hausse de 3 % des commissions16 sur un an, à 758 millions d’euros.

Les frais de gestion sont bien maitrisés, en hausse limitée de 4 % au T1-26, et s’élèvent à 1 125 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 s’améliore de 4,8 pp au T1-26, à 61,0 %.

Le résultat brut d’exploitation du pôle est en hausse de 28 % au T1-26 à 696 millions d’euros et bénéficie d’un effet ciseau positif.

Le coût du risque s’élève à - 234 millions d’euros au T1-26 en hausse de 8 %.

Pour le pôle, le résultat avant impôt s’élève à 473 millions d’euros au T1-26, en hausse de 43 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 487 millions d’euros au T1-26, en hausse également de 42 %.

1.7.2 Réseau Caisse d’Epargne

Le réseau Caisse d’Epargne regroupe les 15 Caisses d’Epargne coopératives ainsi que leurs filiales.

M€17 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 1 831 13 % Frais de gestion ​ (1 147) 3 % Résultat brut d’exploitation ​ 684 36 % Coût du risque ​ (204) (10) % Résultat avant impôt 480 75 % Éléments exceptionnels (22) 38 % Résultat avant impôt sous-jacent18 502 73 % Coefficient d’exploitation sous-jacent19​ 61,4 % (6,5) pp

Les encours d’épargne de bilan augmentent de 6 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026, avec une hausse des comptes à terme de 3 % sur un an et des comptes sur livrets, réglementés et non réglementés de 2 % sur un an. Les encours d’épargne financière augmentent de 15 milliards d’euros sur un an à fin mars 2026

Les encours de crédits s’établissent à 386 milliards d’euros à fin mars 2026 contre 379 milliards à fin mars 2025, en hausse de 2 %.

Au T1-26, le produit net bancaire s’établit à 1 831 millions d’euros, en hausse de 13 % sur un an intégrant :

une hausse de 36 % de la marge nette d’intérêt 20 ,5 sur un an, à 962 millions d’euros

sur un an, à 962 millions d’euros et une hausse de 5 % des commissions21 sur un an, à 892 millions d’euros.

Les frais de gestion sont bien maitrisés, en hausse limitée de 3 % au T1-26, et s’élèvent à 1 147 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 6,5 pp pour s’établir à 61,4 % au T1-26.

Le résultat brut d’exploitation est en augmentation de 36 % à 684 millions d’euros au T1-26 et bénéficie d’un effet ciseau positif.

Le coût du risque s’établit à - 204 millions d’euros au T1-26 en baisse de 10 %.

Le résultat avant impôt ressort à 480 millions d’euros au T1-25, en hausse de 75 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 s’élève à 502 millions d’euros au T1-26, en hausse de 73 %.

1.7.3 Solutions et expertises financières

M€22 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 407 24 % Frais de gestion ​ (224) 26 % Résultat brut d’exploitation ​ 183 22 % Coût du risque ​ (48) 27 % Résultat avant impôt 135 20 % Éléments exceptionnels (0) ns Résultat avant impôt sous-jacent23 136 19 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​24 54,8 % 1,0 pp

L’activité commerciale solide confirme la bonne dynamique de 2025, en particulier sur les services aux particuliers notamment sur le crédit à la consommation avec des encours moyens de prêts personnels et de crédits revolvings en progression de 2 % au T1-26 sur un an. L’activité bourse est soutenue avec des ordres de bourse pour les deux réseaux en hausse de 21 % au T1-26 sur un an.

Dans les services aux entreprises sur le leasing, l’activité est dynamique en France et à l’international. Les encours totaux (BPCE Lease et BPCE ES ) progresse de 6 %, grâce à l’intégration réussie des activités de BPCE Lease, qui sont en forte augmentation au T1-26 (Production + 24 % vs. T1-25) tirée par une croissance dans l’ensemble des géographies (notamment les États-Unis, l’Italie et l’Espagne).

Le soutien actif aux entreprises se poursuit, avec de fortes synergies avec les réseaux BP et CE sur l’affacturage, se traduisant par une accélération de la conquête de nouveaux clients (+ 8 % vs. T1-25)

L’activité logement & immobilier enregistre les premiers signaux positifs de reprise avec une augmentation des encours financés sur SOCFIM (+ 7 % sur un an) portée par l’activité moyen long terme (+ 13 %) et de 25 % du chiffre d’affaires sur le résidentiel (BPCE Solutions Immobilières).

Le produit net bancaire du pôle Solutions et expertises financières augmente de 24 % à 407 millions d’euros au T1-26.

Les frais de gestion s’élèvent à 224 millions d’euros au T1-26, en hausse de 1 % hors intégration de BPCE ES.

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 augmente de 1,0 pp au T1-26 à 54,8 %.

Le résultat brut d’exploitation, augmente de 22 % au T1-26 à 183 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 48 millions d’euros au T1-26, en hausse de 27 %.

Le résultat avant impôt est en hausse de 20 % et ressort à 135 millions d’euros au T1-26.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 19 % au T1-26 et s’élève à 136 millions d’euros.

1.7.4 Assurance

Les résultats présentés ci-dessous concernent BPCE Assurance et CEGC.

M€25 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 228 (7) % Frais de gestion26 (46) (2) % Résultat brut d’exploitation ​ 182 (9) % Résultat avant impôt 185 (8) % Éléments exceptionnels (1) (17) % Résultat avant impôt sous-jacent27 186 (8) % Coefficient d’exploitation sous-jacent​28 19,8 % 1,1 pp

Au T1-26, les primes29 augmentent de 19 %, à 6,8 milliards d’euros, avec une augmentation de 20 % pour l’assurance vie et Prévoyance, de 12 % pour l’Assurance Dommages et de 31 % pour les cautions et garanties.

Les actifs sous gestion5 en Assurance-vie s’élèvent à 128 milliards d’euros à fin mars 2026 (+ 3 % depuis le début de l’année) portés par une collecte nette positive de 3,6 milliards d’euros. La collecte nette est positive aussi bien en fonds euro qu’en unités de compte avec un taux de pénétration de BPCE Assurances de 29, 8 % parmi les clients des Banques Populaires et les Caisses d’Epargne à fin mars 2026.

La collecte brute6 en Assurance-vie s’élève à 5,7 milliards d’euros au T1-26.

Le produit net bancaire, impacté par la sinistralité exceptionnelle liée aux intempéries de janvier et février en Assurance non-vie et par la prise en compte en Assurance vie de la volatilité des marchés financiers en norme IFRS 17, diminue de 7 % au T1-26 et s’établit à 228 millions d’euros.

Les frais de gestion baissent de 2 %2 sur un an au T1-25 à 46 millions d’euros.

Le coefficient d’exploitation sous jacent4 s’établit au T1-26 à 19,8 % en augmentation de 1,1 pp.

Le résultat brut d’exploitation est en baisse de 9 % au T1-26 et s’élève à 182 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’élève à 185 millions d’euros au T1-26, soit - 8 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent3 s’élève à 186 millions d’euros au T1-26 (- 8 %).

1.7.5 Digital & Payments

M€30 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ Produit net bancaire ​ 241 5 % Frais de gestion ​ (166) (1) % Résultat brut d’exploitation ​ 75 20 % Coût du risque ​ (38) 23 % Résultat avant impôt 35 1 % Éléments exceptionnels (8) ns Résultat avant impôt sous-jacent31 43 18 % Coefficient d’exploitation sous-jacent​32 67,1 % (4,6) pp

Paiements

Le Groupe BPCE a été la première banque à lancer une offre de paiement Wero e-commerce destinée aux clients et aux petits commerces en France, avec au T1-26, un développement fort avec 18,2 millions d’opérations au T1-26 soit + 57 % d’opérations sur un an.

Dans Solutions de paiement, l’activité a été robuste, le nombre de transactions de paiement a augmenté de 3 % sur un an, et la croissance des paiements instantanés a été de 43 % sur un an. Le déploiement des terminaux POS Android reste soutenu (+17 % sur un an).

Le produit net bancaire, est en hausse de 2 % sur un an avec une bonne maitrise des frais de gestion, tout en investissant dans des projets stratégiques.

Oney Bank

Le produit net bancaire est en hausse de 8 % au T1-26. Les encours de crédit augmentent de 7 % sur un an avec une solide production réalisée en Europe hors France (+ 14 % en volume sur un an).

Le coefficient d’exploitation s’améliore de 6,1 pp avec un contrôle strict des dépenses courantes permettant des investissements continus dans le numérique et le développement.

Le coût du risque augmente par rapport à une faible base de comparaison au T1-25.

Digital et IA

A fin mars 2026, 60 % des collaborateurs du groupe utilisent chaque mois MAiA, la solution IA générative interne sécurisée et 77 % des clients actifs utilisent les services digitaux des applications mobiles (+ 3,0 pp sur un an).

En termes d’IA transformatrice, on enregistre une accélération des cas d'usage de l'IA : 700 000 interactions IA dans les applications mobiles (+ 27 % vs T4-25) et depuis fin décembre 2025, 900 000 comptes rendus de réunion ont été générés par IA.

En mars 2026, BPCE a lancé une offre d’investissement et de conservation de cryptoactifs via sa filiale Hexarq pour les clients des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.

Le produit net bancaire du pôle augmente de 5 %, au T1-26, pour s’établir à 241 millions d’euros.

Les frais de gestion du pôle sont en baisse de 1 % au T1-26, à 166 millions d’euros.

Il en résulte une amélioration de 4,6 pp du coefficient d’exploitation sous jacent3 à 67,1 % au T1-26.

Le résultat brut d’exploitation, bénéficiant d’un effet ciseaux positif, enregistre une hausse de 20 % au T1-26, à 75 millions d’euros.

Le coût du risque augmente de 23 % au T1-26 à - 38 millions d’euros.

Le résultat avant impôt s’élève au T1-26 à 35 millions d’euros, en hausse de 1 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est de 43 millions d’euros au T1-26, en hausse de 18 %.

1.8 Global Financial Services

Le pôle regroupe les activités de la Banque de Grande Clientèle ainsi que les activités de la Gestion d’actifs et de fortune de Natixis.

M€33 T1-26​ % variation​

vs. T1-25​ % variation change constant Produit net bancaire 2 127 1 % 6 % dont BGC 1 286 3 % 7 % dont Gestion d’actifs et de fortune 841 (2) % 4 % Frais de gestion (1 476) 0 % 4 % dont BGC (815) 3 % 6 % dont Gestion d’actifs et de fortune (661) (3) % 2 % Résultat brut d’exploitation 651 3 % 9 % Coût du risque (62) (14) % Résultat avant impôts 597 5 % Éléments exceptionnels (6) ns Résultat avant impôt sous-jacent34 603 6 % Coefficient d’exploitation sous-jacent35 69,1 % (0,9) pp

Les revenus de Global Financial Services s’établissent à 2 127 millions d’euros augmentent de 1 % au T1-26 (+ 6 % à change constant), avec de solides performances des métiers mondiaux.

Les revenus de la Banque de Grande Clientèle ont, au T1-26, progressé de 3 % (+ 7% à change constant) pour atteindre 1 286 millions d’euros, grâce notamment à la forte performance sur un an des métiers Equity (+ 29 % à change constant) et de Real Assets (+ 41 % à change constant).

Au T1-26, les revenus de la Gestion d’actifs et de fortune à 841 millions d’euros, sont en hausse de 4 % à change constant, tirés par des revenus récurrents solides avec un niveau de commission de gestion plus élevé.

Les frais de gestion de Global Financial Services restent stables à 1 476 millions d’euros au T1-26 (+ 4 % à change constant).

Au T1-26, les frais de gestion de la Banque de Grande Clientèle ont augmenté de 3 % en ligne avec l’évolution des revenus. Ceux de la Gestion d’Actifs et de Fortune ont baissé de 3%.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 ressort à 69,1 % au T1-26, en amélioration de 0,9 pp.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 3 % au T1-26 à 651 millions d’euros et de 9 % à change constant.

Le coût du risque baisse de 14 % au T1-26, à - 62 millions d’euros.

Le résultat avant impôt augmente de 5 % au T1-26 à 597 millions d’euros.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 du T1-26 est de 603 millions d’euros, en hausse de 6 %.

1.8.6 Banque de grande clientèle

Le pôle Banque de Grande Clientèle (BGC) regroupe les activités de Global Markets, Global Finance, Investment Banking et M&A de Natixis.

M€​36 T1-26​ % variation​

vs. T1-25 % variation change constant Produit net bancaire ​ 1 286 3 % 7 % Frais de gestion ​ (815) 3 % 6 % Résultat brut d’exploitation ​ 471 3 % 7 % Coût du risque (60) (4) % Résultat avant impôt 418 4 % Éléments exceptionnels (5) ns Résultat avant impôt sous-jacent37​ 423 5 % Coefficient d’exploitation sous-jacent38 63,0 % (0,3) pp

Le produit net bancaire du pôle Banque de Grande Clientèle est en hausse de 3 % au T1-26 (+ 7 % à change constant) et atteint un niveau record à 1 286 millions d’euros.

Les revenus de Global Finance sont en hausse de 10 % sur un an à 477 M€ au T1-26 (+ 15 % à change constant). La dynamique des activités Real Assets est forte : + 33 % (+ 41 % à change constant) sur un an. Les métiers de Global Trade progressent de 7 % (+ 13 % à change constant) sur un an.

Les revenus de Global Markets s’élèvent à 655 millions d’euros au T1-26 et sont quasi stables sur un an à change constant.

Les revenus de l’activité Equity s’établissent à 253 millions d’euros au T1-26, soit + 25 % (+ 29 % à change constant) sur un an, portés par une activité dynamique en particulier pour les dérivés.

Les revenus de FIC-T ressortent à 398 millions d’euros au T1-26, en baisse de 14 % (- 12 % à change constant) sur un an, notamment du fait d’une moindre contribution des classes d’actifs Taux et Crédits dans un contexte de marché difficile. Très bonne activité clients sur les segments Change et Commodities.

Les revenus d’Investment Banking et M&A à 158 millions d’euros au T1-26 en hausse de 12 % (+ 16 % à change constant) sur un an, sont tirés par SECM et les activités M&A.

Les frais de gestion à - 815 millions d’euros au T1-26 sont en hausse de 3 %, en ligne avec l’évolution des revenus.

Le coefficient d’exploitation sous jacent3 s’améliore de 0,3 pp pour atteindre 63,0 % au T1-26.

Le résultat brut d’exploitation augmente de 3 % au T1-26 à 471 millions d’euros.

Le coût du risque s’établit à - 60 millions d’euros, en baisse de 4 %, au T1-26.

Le résultat avant impôt est en hausse de 4 % à 418 millions d’euros au T1-26.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 5 % à 423 millions d’euros au T1-26.

1.8.7 Gestion d’actifs et de fortune

Le pôle regroupe les activités de Gestion d’actifs et de Gestion de fortune de Natixis.

M€​39 T1-26​ % variation​

vs. T1-25 % variation change constant Produit net bancaire ​ 841 (2) % 4 % Frais de gestion ​ (661) (3) % 2 % Résultat brut d’exploitation ​ 180 4 % 13 % Résultat avant impôt 179 5 % Éléments exceptionnels (1) ns Résultat avant impôt sous-jacent40​ 180 6 % Coefficient d’exploitation sous-jacent41 78,4 % (1,3) pp

En Gestion d’actifs, les actifs sous gestion4 atteignent 1,3 trillion d’euros à fin mars 2026, avec une collecte et un effet change positifs compensés par un effet marché défavorable. 55 milliards d’euros d’actifs ont été transférés suite au partenariat innovant conclu avec Edward Jones.

La collecte nette en Gestion d’actifs4 atteint 9 milliards d’euros à fin mars 2026 principalement en produits fixed income, en fonds monétaires et en produits d’assurance portés par DNCA Finance, Loomis Sayles et Ostrum AM.

Les revenus de la gestion d’actifs augmentent de 4 % à change constant au T1-26 sur un an grâce à des actifs sous gestion moyens plus élevés (+ 5 % sur un an) et par une amélioration du niveau de taux de marges avec le transfert du business overlay de Natixis IM.

En Gestion d’actifs42, au T1-25, le taux de commission total (hors commissions de surperformance) s’élève à 25,0 pb (+ 0,4 pb sur un an) et à 35,3 pb hors gestion d’actifs assuranciels (+ 0,4 pb sur un an).

Le produit net bancaire du pôle Gestion d’actifs et de fortune diminue de 2 % (+ 4 % à change constant) au T1-26 pour s’établir à 841 millions d’euros.

Les frais de gestion s’établissent à 661 millions d’euros, en baisse de 3 % au T1-26 (+ 2 % à change constant).

Le coefficient d’exploitation sous-jacent3 diminue de 1,3 pp au T1-26, pour s’établir à 78,4 %.

Le résultat brut d’exploitation s’élève à 180 millions d’euros au T1-26, en hausse de 4 % (+ 13 % à change constant).

Le résultat avant impôt ressort à 179 millions d’euros au T1-26, en hausse de 5 %.

Le résultat avant impôt sous-jacent2 est en hausse de 6 %, à 180 millions d’euros au T1-26.

ANNEXES

1.9 Précisions méthodologiques

Eléments exceptionnels

Les éléments exceptionnels et le passage du compte de résultat publié au compte de résultat sous-jacent du Groupe BPCE sont détaillés dans les annexes.

Produit net bancaire

La marge nette d’intérêts clientèle hors épargne logement est calculée sur la base des intérêts sur opérations avec la clientèle en excluant les intérêts nets sur l’épargne centralisée (Livret A, Livret Développement Durable, Livret Epargne Logement) ainsi que la variation de la provision épargne logement. Les intérêts nets sur épargne centralisée sont assimilés à des commissions.

Frais de gestion

Les frais de gestion correspondent à l’agrégation des « charges générales d’exploitation » (telles que présentées dans le document d’enregistrement universel 2025, note 4.7 en annexe des comptes consolidés du Groupe BPCE) et des « dotations nettes aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles ».

Coefficient d’exploitation

Le coefficient d’exploitation du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe.

Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents.

Coût du risque



Le coût du risque est exprimé en points de base et mesure le niveau de risque par pôle métier, en pourcentage du volume des encours de crédit ; il est calculé en rapportant la dotation nette au titre du risque de crédit de la période aux encours bruts de crédits à la clientèle en début de période.

Encours de crédit et d’épargne

Les retraitements effectués pour le passage des encours comptables aux encours de gestion de crédit et d’épargne sont les suivants :

Encours de crédit : les encours de gestion excluent de leur périmètre les titres assimilés à des prêts et créances sur clientèle et autres titres assimilés à de l’activité́ financière ;

Encours d’épargne : les encours de gestion excluent de leur périmètre les dettes représentées par un titre (bons de caisse ou bons d’épargne).

Solvabilité



Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR3 / CRD6, après déductions.

Les fonds propres additionnels de catégorie 1 tiennent compte des émissions subordonnées devenues non éligibles plafonnées au taux de phase-out en vigueur.

Le calcul du ratio de levier s’effectue selon les règles CRR3 / CRD6. L’encours centralisé d’épargne règlementée est exclu des expositions levier.

Capacité totale d’absorption des pertes

L'exigence du ratio de TLAC (capacité d’absorption des pertes) est déterminée par l’article 92a de CRR.

Le numérateur du TLAC se compose des 4 éléments suivants :

Fonds propres Common Equity Tier 1 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.

Fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.

Fonds propres de catégorie 2 conformément aux règles CRR3 / CRD6 applicables.

Passifs subordonnés non reconnus dans le fonds propres cités précédemment et dont la maturité résiduelle est supérieure à 1 an, à savoir : La part des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 non reconnus en fonds propres (c.-à-d., pris dans le phase-out). La part de la décote prudentielle des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’une maturité résiduelle supérieure à 1 an. Le montant nominal des titres senior non préférés d’une maturité́ supérieure à 1 an.







Veuillez noter qu'un quantum de titres privilégiés de premier rang n'a pas été inclus dans notre calcul du TLAC.

Liquidité

Les réserves de liquidité totales comprennent :

Les actifs éligibles banques centrales incluent : les titres éligibles BCE non éligibles LCR pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE, les titres retenus (titrisations et covered bonds) disponibles et éligibles à la BCE pris pour leur valorisation BCE après haircut BCE et les créances privées disponibles et éligibles au refinancement en banques centrales (BCE et Fed), nets des refinancements banques centrales.

Les actifs éligibles LCR constituant la réserve LCR du groupe pris pour leur valorisation LCR.

Les liquidités placées auprès des banques centrales (BCE et Fed), nettes des dépôts des Money Market Funds US et auxquelles est ajoutée la monnaie fiduciaire.





Le refinancement court terme correspond aux refinancements de maturité initiale inférieure ou égale à 1 an et les tombées court terme du moyen-long terme correspondent aux tombées intervenant jusqu’à 1 an des refinancements de maturité initiale supérieure à 1 an.

Les dépôts de la clientèle présentent les ajustements suivants :

Ajout des émissions placées par les réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne auprès de la clientèle et de certaines opérations effectuées avec des contreparties assimilables à des dépôts clients.

Retrait des dépôts à court terme de certaines clientèles financières collectés par Natixis dans le cadre de ses activités d’intermédiation.

Indicateurs métiers – BP et CE

Taux moyen (%) pour les crédits immobiliers : le taux client moyen des crédits immobiliers correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits immobiliers engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits immobiliers hors prêts à taux 0.

Taux moyen (%) pour les crédits consommation : le taux client moyen des crédits consommation correspond à la moyenne pondérée des taux actuariels des crédits consommation engagés, hors éléments accessoires (frais de dossier, cautions, ADE). Les taux sont pondérés par les montants engagés (offres émises nettes des annulations) sur la période considérée. Le calcul est effectué sur le périmètre des crédits à la consommation amortissables, c’est-à-dire hors découvert et hors crédits renouvelables.

Taux moyen (%) pour les crédits équipement : le taux client moyen des crédits équipement correspond à la moyenne des taux actuariels des crédits équipements de chaque marché pondéré par les volumes.

Financement de la transition et de la décarbonation : somme des prêts ayant reçus une qualification vert durable et/ou vert transition et des prêts dont le taux d’intérêt contractuel est indexé sur des performances extra-financières.





Indicateurs métiers – Assurance

Le taux de protection du particulier correspond à la part des clients particuliers majeurs et bancarisés principaux équipés d'un contrat Auto, 2 roues, Habitation, Responsabilité Civile/Vie Privée, Garantie Accidents de la Vie, Multirisques Accidents de la Vie, Protection Juridique, Santé, Mobile ou Prévoyance à une date donnée.

Le taux de protection du professionnel correspond à la part des clients professionnels actifs équipés d'un contrat Auto Pro, Multirisques Habitation Pro, Santé Pro ou Prévoyance Pro à une date donnée.

Le taux de pénétration Particuliers CEGC correspond à la production des crédits immobiliers particuliers cautionnés par CEGC sur la production des crédits immobiliers particuliers des établissements BP ou CE (vision cumulée à date depuis le début de l’année).

Indicateurs digitaux

Le nombre de clients bancarisés principaux actifs digitaux sur les applis mobiles correspond au nombre de clients particuliers ayant effectué au moins une visite sur les applis mobiles sur un mois. Cette mesure ne tient compte que des clients dont l'activité bancaire principale est réalisée sur le compte d'une banque ou caisse.

1.10 Résultats T1-26 & T1-25 : passage des données publiées aux indicateurs alternatifs de performance

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quoyte-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T1-26 publié 6 758 (4 490) (654)





18 (1) 1 631 1 008 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers (2) (48)

(3)

(53) (40) Cessions Métiers







(1) (1) (1) Acquisitions Métiers

(35) 3



(32) (25) Autres coûts exceptionnels Métiers / Hors métiers

(11)





(11) (50) Surtaxe Hors métiers











(136) Résultats T1-26 hors éléments exceptionnels 6 759 (4 396) (657) 22 (0) 1 727 1 259

















M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coût du risque Quoyte-part résultat des entreprises MEE Gains ou pertes sur autres actifs Résultat avant impôt Résultat net

- part du groupe Résultats T1-25 publié 6 305 (4 359) (651) 16 6 1 318 835 Coûts de transformation et de restructuration Métiers / Hors métiers

(22)

1

(21) (15) Cessions Métiers







(1) (1) (1) Acquisitions Métiers

(19) (47)



(66) (46) Autres coûts exceptionnels Métiers / Hors métier

(19)





(19) (14) Surtaxe Hors métiers











(75) Résultats T1-25 hors éléments exceptionnels 6 305 (4 298) (604) 15 6 1 425 986

1.11 Résultats T1-26 & T1-25 : coefficient d’exploitation sous-jacent

M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent T1-26 - Chiffres publiés 6 758 (4 490) 66,4 % Impact des éléments exceptionnels (2) (94)

T1-26 - Chiffres sous-jacents 6 759 (4 396) 65,0 %







M€ Produit net bancaire Frais de gestion Coefficient d’exploitation sous-jacent T1-26 - Chiffres publiés 6 305 (4 359) 69,1 % Impact des éléments exceptionnels

(61)

T1-26 - Chiffres sous-jacents 6 305 (4 298) 68,2 %

1.12 Groupe BPCE : compte de résultat trimestriel par pôles métiers



BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE GLOBAL FINANCIAL SERVICES HORS MÉTIERS GROUPE

BPCE M€ T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 % Produit net bancaire 4 637 4 140 2 127 2 103 (7) 62 6 758 6 305 7 % Frais de gestion (2 769) (2 642) (1 476) ( 1 473) (246) (244) (4 490) (4 359) 3 % Résultat brut d'exploitation 1 868 1 498 651 630 (252) (182) 2 267 1 946 16 % Coût du risque (537) (533) (62) (72) (56) (46) (654) (651) 1 % Résultat avant impôt 1 342 973 597 570 (309) (226) 1 631 1 318 24 % Impôts sur le résultat (337) (250) (151) (143) (118) (75) (607) (467) 30 % Participations ne donnant pas le contrôle (2) (4) (14) (11) 0 0 (16) (15) 6 % Résultat net – part du groupe 1 004 720 432 416 (427) (300) 1 008 835 21 %

1.13 Groupe BPCE : série trimestrielle







GROUPE BPCE





M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 6 305 6 315 6 410 6 693 6 758 Frais de gestion (4 359) (4 304) (4 157) (4 471) (4 490) Résultat brut d'exploitation 1 946 2 011 2 253 2 222 2 267 Coût du risque (651) (559) (587) (669) (654) Résultat avant impôt 1 318 1 468 1 682 1 583 1 631 Résultat net - part du groupe 835 976 1 146 1 104 1 008

1.14 Groupe BPCE : Bilan consolidé

ACTIF

M€ 31/03/2026 31/12/2025 Caisse, Banques Centrales 140 304 133 938 Actifs financiers à la juste valeur par résultat 254 526 239 646 Instruments dérivés de couverture 7 230 6 398 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres 66 153 63 971 Titres de dette au coût amorti 27 106 26 851 Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés au coût amorti 121 177 122 373 Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti 887 659 879 407 Ecarts de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (3 464) (2 201) Placements financiers des activités d'assurance 132 093 129 597 Contrats d’assurance émis - Actif 1 160 1 168 Contrats de réassurance cédés - Actif 9 034 9 188 Actifs d'impôts courants 641 796 Actifs d'impôts différés 4 335 4 292 Comptes de régularisation et actifs divers 15 266 14 931 Actifs non courants destinés à être cédés 356 197 Participations dans les entreprises mises en équivalence 2 254 2 200 Immeubles de placement 969 984 Immobilisations corporelles 6 622 6 645 Immobilisations incorporelles 1 385 1 328 Ecarts d'acquisition 4 026 4 023 TOTAL ACTIF 1 678 831 1 645 733





PASSIF

M€ 31/03/2026 31/03/2025 Banques Centrales 20 12 Passifs financiers à la juste valeur par résultat 254 477 233 777 Instruments dérivés de couverture 12 587 13 251 Dettes représentées par un titre 277 174 283 035 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 101 364 90 939 Dettes envers la clientèle 758 355 757 253 Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux (5) 25 Contrats d'assurance émis - Passif 131 640 129 971 Contrats de réassurance cédés - Passif 109 109 Passifs d'impôts courants 2 458 2 433 Passifs d'impôts différés 1 607 1 491 Comptes de régularisation et passifs divers 23 256 20 528 Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédées 229 21 Provisions 4 680 4 613 Dettes subordonnées 19 423 18 012 Capitaux propres 91 457 90 264 Capitaux propres part du Groupe 90 526 89 309 Participations ne donnant pas le contrôle 931 955 TOTAL PASSIF 1 678 831 1 645 733

1.15 Groupe BPCE : Tableau de variation des capitaux propres

M€ Capitaux propres

part du groupe 1er Janvier 2026 89 309 Distributions 0 Variation capital (parts sociales) 215 Effet des acquisitions et cessions sur les participations ne donnant pas le contrôle (intérêts minoritaires) 1 Résultat 1 008 Variations gains et pertes comptabilisés en capitaux propres (18) Autres 11 31 mars 2026 90 526

1.16 Banque de proximité & Assurance : compte de résultat trimestriel



RÉSEAU BANQUE POPULAIRE RÉSEAU CAISSE

D'EPARGNE SOLUTIONS

& EXPERTISE FINANCIÈRES ASSURANCE DIGITAL & PAIEMENTS AUTRE RÉSEAU BANQUE DE PROXIMITÉ

& ASSURANCE M€ T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 % Produit net bancaire 1 821 1 622 1 831 1 614 407 327 228 247 241 229 108 101 4 637 4 140 12,0 % Frais de gestion (1 125) (1 080) (1 147) (1 112) (224) (177) (46) (47) (166) (167) (60) (59) (2 769) (2 642) 4,8 % Résultat brut d'exploitation 696 542 684 502 183 150 182 199 75 62 48 43 1 868 1 498 24,7 % Coût du risque (234) (216) (204) (228) (48) (38)



(38) (31) (13) (21) (537) (533) 0,7 % Résultat avant impôt 473 330 480 274 135 112 185 200 35 34 35 22 1 342 973 37,9 % Impôts sur le résultat (114) (91) (121) (63) (37) (30) (44) (49) (12) (12) (9) (5) (337) (250) 35,0 % Participations ne donnant pas le contrôle (0) (4) (0) (1) 0 0 0 0 0 1 0 0 (2) (4) (60,2 %) Résultat net

- part du groupe 358 235 358 211 98 82 141 152 22 23 26 17 1 004 720 39,5 %

1.17 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle

BANQUE DE PROXIMITÉ & ASSURANCE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26

Produit net bancaire 4 140 4 195 4 439 4 729 4 637

Frais de gestion (2 642) (2 596) (2 519) (2 694) (2 769)

Résultat brut d'exploitation 1 498 1 599 1 920 2 034 1 868

Coût du risque (533) (480) (532) (622) (537)

Résultat avant impôt 973 1 133 1 399 1 444 1 342

Résultat net - part du groupe 720 820 1 011 1 104 1 004



1.18 Banque de proximité & Assurance : séries trimestrielles réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne

RÉSEAU BANQUE POPULAIRE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 1 622 1 622 1 731 1 825 1 821 Frais de gestion (1 080) (1 060) (1 034) (1 066) (1 125) Résultat brut d'exploitation 542 562 697 759 696 Coût du risque (216) (222) (237) (296) (234) Résultat avant impôt 330 343 469 489 473 Résultat net - part du groupe 235 244 344 373 358











RÉSEAU CAISSE D’EPARGNE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 1 614 1 620 1 740 1 917 1 831 Frais de gestion (1 112) (1 060) (1 017) (1 126) (1 147) Résultat brut d'exploitation 502 560 723 791 684 Coût du risque (228) (184) (196) (229) (204) Résultat avant impôt 274 386 526 565 480 Résultat net - part du groupe 211 269 372 456 358

1.19 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, SEF

SOLUTIONS & EXPERTISES FINANCIERES M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 327 388 390 406 407 Frais de gestion (177) (211) (212) (228) (224) Résultat brut d'exploitation 150 177 178 178 183 Coût du risque (38) (36) (59) (46) (48) Résultat avant impôt 112 142 120 132 135 Résultat net - part du groupe 82 107 87 93 98

1.20 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Assurance

ASSURANCE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26

Produit net bancaire 247 234 238 241 228

Frais de gestion (47) (44) (44) (47) (46)

Résultat brut d'exploitation 199 190 194 194 182

Résultat avant impôt 200 194 196 200 185

Résultat net - part du groupe 152 155 149 146 141



1.21 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Digital & Paiements

DIGITAL & PAIEMENTS M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 229 232 237 238 241 Frais de gestion (167) (166) (160) (168) (166) Résultat brut d'exploitation 62 66 77 71 75 Coût du risque (31) (34) (35) (35) (38) Résultat avant impôt 34 28 42 30 35 Résultat net - part du groupe 23 14 24 16 22

1.22 Banque de proximité & Assurance : série trimestrielle, Autre réseau

AUTRE RÉSEAU M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 101 99 102 101 108 Frais de gestion (59) (54) (51) (60) (60) Résultat brut d'exploitation 43 44 51 41 48 Coût du risque (21) (4) (5) (16) (13) Résultat avant impôt 22 40 46 28 35 Résultat net - part du groupe 17 30 35 21 26

1.23 Global Financial Services : compte de résultat trimestriel par pôles métiers



GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE GLOBAL FINANCIAL

SERVICES M€ T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 T1-26 T1-25 % Produit net bancaire 841 856 1 286 1 247 2 127 2 103 1,2 % Frais de gestion (661) (682) (815) (790) (1 476) (1 473) 0,2 % Résultat brut d'exploitation 180 173 471 457 651 630 3,3 % Coût du risque (2) (9) (60) (62) (62) (72) (14,0 %) Quote-part résultat des entreprises MEE 0 0 8 6 8 6 36,9 % Gains ou pertes sur

autres actifs 0 6 0 0 0 6 (100 %) Résultat avant impôt 179 170 418 400 597 570 4,8 % Résultat net - part du groupe 122 113 310 304 432 416 3,7 %

1.24 Global Financial Services : série trimestrielle

GLOBAL FINANCIAL SERVICES M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 2 103 2 109 2 004 2 141 2 127 Frais de gestion (1 473) (1 459) (1 435) (1 584) (1 476) Résultat brut d'exploitation 630 650 569 557 651 Coût du risque (72) (57) (52) (54) (62) Résultat avant impôt 570 600 528 508 597 Résultat net - part du groupe 416 426 380 354 432

1.25 Banque de Grande Clientèle : série trimestrielle

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 1 247 1 249 1 160 1 161 1 286 Frais de gestion (790) (786) (768) (842) (815) Résultat brut d'exploitation 457 463 392 319 471 Coût du risque (62) (58) (53) (55) (60) Résultat avant impôt 400 412 349 268 418 Résultat net - part du groupe 304 302 263 195 310

1.26 Gestion d'actifs et de fortune : série trimestrielle

GESTION D'ACTIFS ET DE FORTUNE M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 856 860 844 980 841 Frais de gestion (682) (673) (667) (742) (661) Résultat brut d'exploitation 173 187 178 238 180 Coût du risque (9) 1 0 1 (2) Résultat avant impôt 170 187 178 240 179 Résultat net - part du groupe 113 123 116 159 122

1.27 Hors métiers : série trimestrielle

HORS MÉTIERS M€ T1-25 T2-25 T3-25 T4-25 T1-26 Produit net bancaire 62 11 (33) (177) (7) Frais de gestion (244) (249) (203) (193) (246) Résultat brut d'exploitation (182) (238) (236) (370) (252) Coût du risque (46) (22) (3) 7 (56) Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence 2 (1) 1 0 2 Gains ou pertes sur autres actifs 0 (4) (7) (7) (3) Résultat avant impôt (226) (265) (244) (369) (309) Résultat net - part du groupe (300) (269) (245) (354) (427)

AVERTISSEMENT

Ce document peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie du Groupe BPCE. Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur, aux futurs investissements et acquisitions, à l'évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du groupe, à la concurrence et à la réglementation. Les résultats qui sont projetés ou impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans ce document, dans la mesure où elles sont relatives à d’autres parties que le Groupe BPCE, ou sont issues de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagement ne sont donnés à leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l’exactitude, la sincérité́, la précision et l'exhaustivité des informations ou opinions contenues dans ce document. Ni le Groupe BPCE ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité́ engagée pour une quelconque négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l’utilisation de ce document ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 31 mars 2026 ont été établis en conformité́ avec le référentiel IFRS, tel qu’adopté dans l’Union Européenne.

La préparation des informations financières exige dans certains domaines la formulation d’hypothèses et d’estimations qui comportent des incertitudes quant à leur réalisation dans le futur.

Ces estimations, utilisant les informations disponibles à la date de clôture, font appel à l’exercice du jugement des préparateurs de ces informations financières. Les résultats futurs définitifs peuvent être différents de ces estimations.

En ce qui concerne les informations financières du Groupe BPCE au titre de la période close le 31 mars 2026, et compte tenu du contexte mentionné ci-dessus, il convient d'attirer l'attention sur le fait que, l'estimation de l'augmentation du risque de crédit et le calcul des pertes de crédit attendues (provisions IFRS 9) reposent largement sur des hypothèses dépendant du contexte macroéconomique.

Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats anticipés dans les éléments de projection sont corrélés à l’environnement bancaire et financier, dans lequel le Groupe BPCE évolue, et qui l’expose à une multitude de risques. Ces risques potentiels susceptibles d’affecter les résultats financiers du Groupe BPCE sont détaillés dans le chapitre « Facteurs de risque et gestion des risques » du dernier amendement au Document d’enregistrement universel 2025 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers.

Il est recommandé aux investisseurs de tenir compte des facteurs d’incertitudes et de risque susceptibles d’affecter les opérations du Groupe lorsqu’ils examinent les informations contenues dans les éléments de projection.

Les éléments financiers figurant dans ce document ne sont pas audités. Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 31 mars 2026, arrêtés par le directoire du 4 mai 2026, ont été́ vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance du 5 mai 2026.

La somme des valeurs figurant dans les tableaux et analyses peut légèrement différer du total reporté en raison des arrondis.

À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE est le deuxième groupe bancaire en France et le quatrième groupe bancaire de la zone euro en termes de capitalisation. Avec 100 000 collaborateurs, le groupe sert 36 millions de clients – particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales – dans le monde. Il intervient dans les métiers de la banque de proximité et de l’assurance en France via ses deux grands réseaux, Banque Populaire et Caisse d’Epargne, ainsi que Banque Palatine et Oney. Il développe également ses activités à l’international grâce aux services de gestion d’actifs et de fortune de Natixis Investment Managers et à l’expertise en banque de financement et d’investissement de Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Standard & Poor’s (A+, perspective stable), Fitch (A+, perspective stable), Moody’s (A2, perspective stable) et R&I (A+, perspective stable).

Contact presse Groupe BPCE

Christophe Gilbert : 01 40 39 66 00

mail : christophe.gilbert@bpce.fr Relations investisseurs et analystes Groupe BPCE

François Courtois : 01 58 40 46 69

mail : bpce-ir@bpce.fr













groupebpce.com

1 Chiffres publiés jusqu’au résultat net (part du groupe)

2 Le coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe pages 19 et 23.

3 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

4 Le Coefficient d’exploitation sous-jacent du Groupe BPCE est calculé sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion hors éléments exceptionnels. Les calculs sont détaillés dans l’annexe page 23

5 iEdge Transatlantic Responsible Digitalization Value Chain Index et iEdge European Strategic Autonomy Index – Janvier 2026

6 Estimation au 31 mars 2026 selon les règles CRR3/CRD6 applicables au 1er janvier 2025, y compris le phase-in Bâle IV

7 Le Groupe BPCE a choisi de renoncer à la possibilité prévue par l'article 72 Ter/3 de la Capital Requirements Regulation (CRR) d'utiliser de la dette senior préférée pour le respect du TLAC et du MREL subordonné

8 Suite à la réception de la lettre annuelle de MREL de 2026

9 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

10 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

11 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacent

12 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

13 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

14 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

15 Hors provision Epargne Logement

16 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

17 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

18 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

19 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

20 Hors provision Epargne Logement

21 Les intérêts sur l’épargne réglementée ont été retraités de la marge nette d’intérêts et intégrés aux commissions

22 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

23 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnel

24 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

25 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

26 Les frais de gestion correspondent aux charges non attribuables du point de vue IFRS 17, c'est-à-dire à tous les coûts qui ne sont pas directement attribuables aux contrats d'assurance

27 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

28 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

29 Dont plan épargne retraite et y compris traité de réassurance avec CNP Assurances

30 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

31 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

32 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

33 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

34 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

35 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

36 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

37 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

38 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

39 Chiffres publiés jusqu’au résultat avant impôt

40 Sous-jacent signifie hors éléments exceptionnels

41 Les coefficients d’exploitation des métiers sont calculés sur la base du produit net bancaire et des frais de gestion sous-jacents

42 Gestion d’actifs : l’Europe inclut Dynamic Solutions et Vega IM ; l’Amérique du Nord inclut WCM IM ; hors Gestion de fortune

Pièce jointe