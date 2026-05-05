IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

 | Source: IBA SA IBA SA

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 5 mai 2026 18h

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 5 mai 2026.

Les entités IBA SA et IBA Investments SRL ont franchi à la hausse le seuil de 3% en date du 24/04/2026.

Contenu de la notification reçue

  • Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote
  • Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle
  • Personne(s) tenue(s) à la notification :
NomAdresse (pour entités juridiques)
Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
IBA Investments SRL Chemin du Cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
  • Date du dépassement du seuil : 24/04/2026
  • Seuil franchi (en %) : 3%
  • Dénominateur : 40.514.619
  • Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)
A) Droits de voteNotification précédenteAprès la transaction
 % droits de vote% droits de vote% de droits de vote
Détenteurs de droits de vote Attachés à des titresNon liés à des titresAttachés à des titresNon liés à des titres
Ion Beam Applications SA1.028.7521.127.61002,78%0,00%
IBA Invesments SRL103.946103.94600,26%0,00%
Sous-total1.132.6981.231.556 3,04% 
TOTAL1.231.55603,04%0,00%


B) Instruments financiers assimilésAprès la transaction
Détenteurs d’instruments financiers assimilésType d’ instrument financierDate d’échéanceDate ou délai d’exercice ou de conversion% droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument% de droits de voteRèglement
       
TOTAL00,00% 


 

TOTAL (A & B)		 

% de droits de vote		 

% de droits de vote
 1.231.5563,04%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue.

IBA Investments SRL est la filiale de Ion Beam Applications SA, détenue à concurrence de 100% par cette dernière.
IBA SA n'est pas une entité contrôlée.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2.300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale. 

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Elena De Landy
Paralegal: Corporate Affairs and Insurance 
legal@iba-group.com

Pièce jointe


Tags

corporate Tranparency Transparence

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