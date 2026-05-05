IBA SA – NOTIFICATION TRANSPARENCE

(article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes)

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 5 mai 2026 – 18h

Résumé de la notification

IBA (Ion Beam Applications SA), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce devoir effectuer une notification en matière de transparence conformément à l'article 14, alinéa 1er de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes (« loi transparence »), à la suite d’une notification reçue le 5 mai 2026.

Les entités IBA SA et IBA Investments SRL ont franchi à la hausse le seuil de 3% en date du 24/04/2026.

Contenu de la notification reçue

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote

Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Notification par : Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

Une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personne(s) tenue(s) à la notification :

Nom Adresse (pour entités juridiques) Ion Beam Applications SA Chemin du Cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve IBA Investments SRL Chemin du Cyclotron 3, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

Date du dépassement du seuil : 24/04/2026

24/04/2026 Seuil franchi (en %) : 3%

3% Dénominateur : 40.514.619

40.514.619 Détails de la notification : (extrait du formulaire de notification reçu)

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction % droits de vote % droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Ion Beam Applications SA 1.028.752 1.127.610 0 2,78% 0,00% IBA Invesments SRL 103.946 103.946 0 0,26% 0,00% Sous-total 1.132.698 1.231.556 3,04% TOTAL 1.231.556 0 3,04% 0,00%





B) Instruments financiers assimilés Après la transaction Détenteurs d’instruments financiers assimilés Type d’ instrument financier Date d’échéance Date ou délai d’exercice ou de conversion % droits de vote pouvant être acquis en cas d’exercice de l’instrument % de droits de vote Règlement TOTAL 0 0,00%









TOTAL (A & B)



% de droits de vote



% de droits de vote 1.231.556 3,04%

Chaîne complète des entreprises contrôlées par l’intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue.

IBA Investments SRL est la filiale de Ion Beam Applications SA, détenue à concurrence de 100% par cette dernière.

IBA SA n'est pas une entité contrôlée.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans les domaines de la protonthérapie, considérée comme l’une des formes les plus avancées de radiothérapie disponibles aujourd'hui, de la stérilisation industrielle, les radiopharmaceutiques et la dosimétrie. La société, dont le siège social est situé à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 2.300 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Elena De Landy

Paralegal: Corporate Affairs and Insurance

legal@iba-group.com

Pièce jointe