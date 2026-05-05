Bonduelle - Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2025-2026 : Le Groupe Bonduelle affiche un léger rebond de son chiffre d'affaires dans un contexte macroéconomique et géopolitique instable

BONDUELLE

Siège social - "La Woestyne" - 59173 Renescure - France

Bonduelle SCA - Société en commandite par actions au capital de 57 102 699,50 euros

RCS DUNKERQUE 447 250 044





Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2025-2026

(1er janvier 2026 - 31 mars 2026)

Le Groupe Bonduelle affiche un léger rebond de son chiffre d’affaires au 3ème trimestre de l’exercice 25-26 dans un contexte macroéconomique et géopolitique instable

Le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2025‑2026 du Groupe Bonduelle s’établit à 527,1 millions d'euros, en progression de + 1,5 % en données comparables*, et en repli de ‑ 0,4 % en données publiées par rapport à l’exercice précédent, lié à un effet de change défavorable sur le dollar américain.

Sur les 9 premiers mois de l’exercice (du 1er juillet 2025 au 31 mars 2026), le chiffre d’affaires atteint 1 638,2 millions d'euros, en croissance de + 0,7 % en données comparables*, et en baisse de ‑ 0,6 % en données publiées, traduisant là encore un impact négatif des effets de change.

En conformité avec la norme comptable IFRS 5, les éléments du compte de résultat relatifs aux activités de salades en sachet en France et en Allemagne, cédées le 31 mars 2025 pour les activités en Allemagne et le 17 juillet 2025 avec effet rétroactif au 1er juillet 2025 pour les activités en France, sont regroupés dans le compte de résultat des états financiers publiés sous la rubrique “résultat net des activités non poursuivies”. L’évolution du chiffre d’affaires, présentée et commentée ci-après, conformément à la norme IFRS 5 exclut en conséquence le chiffre d’affaires de l’activité de salade en sachet en France et en Allemagne.

Répartition du chiffre d’affaires par zone

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois

2025-2026 9 mois

2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3ème trimestre 2025-2026 3ème trimestre 2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Zone Europe 1 016,8 1 001,0 1,6 % 1,5 % 342,7 328,7 4,3 % 4,2 % Zone hors Europe 621,4 647,7 - 4,1 % - 0,6 % 184,3 200,5 - 8,1 % - 3,0 % Total 1 638,2 1 648,7 - 0,6 % 0,7 % 527,1 529,3 - 0,4 % 1,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par segment d’activités

CA total consolidé

(en millions d’euros) 9 mois

2025-2026 9 mois

2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants 3ème trimestre 2025-2026 3ème trimestre 2024-2025 Variation à taux

de change courants Variation à taux

de change et périmètre constants Conserve 846,3 803,6 5,3 % 4,0 % 271,1 248,9 8,9 % 6,8 % Surgelé 232,3 225,7 2,9 % 2,6 % 79,5 75,3 5,6 % 5,0 % Frais élaboré 559,5 619,4 - 9,7 % - 4,2 % 176,4 205,1 - 14,0 % - 6,2 % Total 1 638,2 1 648,7 - 0,6 % 0,7 % 527,1 529,3 - 0,4 % 1,5 %

Répartition du chiffre d’affaires par zone géographique

Sur 9 mois, la zone Europe, qui représente 62 % de l’activité, affiche une croissance modérée de + 1,5 % en données comparables*, portée par une accélération notable au 3ème trimestre (+ 4,2 %). Cette amélioration traduit un redressement progressif de la dynamique commerciale, notamment en conserve et surgelé, après un premier semestre plus contrasté.

À l’inverse, la zone hors Europe recule de ‑ 0,6 % en données comparables* sur 9 mois, et de ‑ 3,0 % au 3ème trimestre. Cette évolution reste largement imputable à la forte détérioration aux États-Unis, partiellement compensée par la bonne tenue de certaines géographies émergentes.

Autre fait marquant

Conformément au plan de transformation, Transform to Win, le groupe a lancé un plan d’activation d’envergure sur la marque Bonduelle dans toute l’Europe marqué par un nouveau design, une campagne de communication puissante et des innovations qui répondent aux nouvelles attentes des consommateurs.

Perspectives

Le Groupe Bonduelle confirme son objectif de stabilité du chiffre d’affaires annuel. Toutefois, en raison d’un environnement défavorable — marqué par les conséquences des importations massives de maïs chinois, la pression sur les prix des marques de distributeur en Europe et aux États‑Unis, à laquelle s’ajoute la crise au Moyen‑Orient — l’objectif de rentabilité opérationnelle courante devrait être légèrement inférieur à la prévision précédente.





* données comparables, soit à taux de change et périmètre constants. Le chiffre d’affaires en devise de la période en cours est converti aux taux de change de la période de comparaison et l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions est traité comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Indicateurs alternatifs de performance : Le groupe présente dans sa communication financière des indicateurs de performance non définis par les normes comptables. Les principaux indicateurs sont définis dans les rapports financiers consultables sur www.bonduelle.com

Prochains évènements :

- Chiffre d’affaires de l’exercice 2025-2026 : 3 août 2026 (après bourse)

- Résultats annuels 2025-2026 : 2 octobre 2026 (après bourse)

- Présentation des résultats annuels : 5 octobre 2026

A propos du Groupe Bonduelle

Le Groupe Bonduelle, c'est avant tout une histoire de famille du nord de la France qui dure depuis 7 générations. Présents dans près de 100 pays, nous sommes fiers de nos marques iconiques : Bonduelle, Cassegrain et Globus. Nous collaborons avec près de 2 000 agriculteurs passionnés pour vous offrir des légumes et légumes secs récoltés à leur meilleur stade de saveur et de nutrition.

Parce que nous croyons que chaque repas est une opportunité de faire la différence, nous sommes engagés pour inspirer la transition vers une alimentation plus végétale, pour le bien-être de tous et la préservation de la planète. Certifiée 100% B Corp depuis le 1er janvier 2026 en France et dans le monde, nous réaffirmons notre engagement pour un modèle plus durable et responsable.

Au titre de l’exercice 2024-2025, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros.

Bonduelle est coté sur Euronext compartiment B

Indices Euronext : CAC MID & SMALL – CAC FOOD PRODUCERS – CAC ALL SHARES

Bonduelle fait partie des indices Gaïa de performances extra-financières et IAS

(Indice de l'actionnariat salarié)

Code ISIN : FR0000063935 - Code Reuters : BOND.PA - Code Bloomberg : BON FP

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