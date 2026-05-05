Air Canada diffuse une vidéo commémorative guidée par des voix autochtones afin de rendre hommage aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées

MONTRÉAL, 05 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de souligner la Journée de la robe rouge au Canada, Air Canada fait paraître une vidéo visant à rendre hommage aux femmes, aux filles et aux personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées (FF2E+ADA).





La vidéo La Femme Esprit s’inscrit dans l’engagement continu d’Air Canada à soutenir les communautés autochtones et à faire entendre leurs voix. Elle a été diffusée sur le site Web d’Air Canada, dans ses canaux de communication et auprès de son public mondial par l’intermédiaire de son système de divertissements à bord.

« Le cheminement d’Air Canada vers la vérité et la réconciliation vise à sensibiliser le public et à favoriser des gestes concrets pour soutenir les communautés autochtones partout dans le pays, a déclaré Jim Sa’ke’j Hemsworth, partenaire – Relations et Réconciliation avec les peuples autochtones à Air Canada. Nous reconnaissons que la réconciliation est un cheminement. En créant cette campagne et en diffusant ce message grâce à notre portée mondiale, nous espérons honorer la voix des peuples autochtones avec soin et respect, tout en invitant le public à en apprendre davantage sur la crise nationale des FF2E+ADA, son histoire et ses répercussions encore bien présentes. »

Cette vidéo a été réalisée par Apollonia Productions, fondée par la cinéaste autochtone primée Apolla Echino, membre de la Nation métisse de l’Alberta, au Canada. Elle comprend des contributions de créateurs autochtones, dont Cambria Harris, fille de la regrettée Morgan Harris et militante FF2E+ADA, ainsi que Jaime Black, artiste, auteure et créatrice du projet REDress, dont l’œuvre a joué un rôle important pour mettre en lumière la vie et les récits de femmes, de filles et de personnes bispirituelles autochtones enlevées ou disparues. Leurs perspectives contribuent à ancrer le projet dans l’authenticité, le souvenir et une expression portée par la communauté.

Bien que le projet REDress soit reconnu pour son rayonnement culturel, cette initiative demeure centrée sur un message plus large : la sensibilisation constitue une étape importante vers la guérison, la réconciliation et un avenir plus équitable.

Air Canada reconnaît que la réconciliation constitue un parcours et est déterminée à apprendre, à s’informer et à nourrir des relations empreintes de respect. Son réseau s’étendant au-dessus de nombreuses terres faisant l’objet d’un traité ainsi que des territoires non cédés et traditionnels de nations et de gouvernements autochtones sur l’île de la Tortue (Amérique du Nord), Air Canada reconnaît les territoires ancestraux et traditionnels des peuples autochtones qu’elle survole dans le cadre de ses activités. Air Canada croit que la sensibilisation et l’éducation peuvent susciter la compréhension, l’empathie et l’action. Par cette campagne, la société aérienne espère ouvrir les esprits, au Canada comme ailleurs dans le monde, sur les défis auxquels font face les communautés autochtones et inciter les gens à soutenir les efforts de réconciliation de façon concrète.

Pour en savoir plus sur les femmes, les filles et les personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées (FF2E+ADA), visitez le site https://www.mmiwg-ffada.ca/fr/. Pour en savoir plus sur le projet REDress, visitez le site https://www.jaimeblackartist.com/exhibitions/ (en anglais seulement).

À propos d’Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance – le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d’Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l’étranger sur six continents. Air Canada, dont le siège social est à Montréal, détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d’Air Canada, qui compte plus de 10 millions de membres dans le monde, est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d’accumuler ou d’échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, qui en compte plus de 50, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l’intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre une sélection de forfaits vacances et de forfaits Vols et Hôtel, de circuits, de croisières, de locations de véhicules et d’excursions, ainsi qu’un éventail d’activités et d’expériences. Air Canada Cargo, division fret d’Air Canada, dispose de la capacité d’emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d’Air Canada. L’ambition climatique d’Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l’atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Pour en savoir plus, consulter la documentation du GIFCC d’Air Canada. Les actions d’Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « AC » au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis, sous le symbole « ACDVF ».

Renseignements : media@aircanada.ca

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d’Air Canada : aircanada.com

À l’intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/44198c22-28ae-4c72-8a77-9623eb794e1f/fr