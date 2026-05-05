VALNEVA : Déclaration d’actions et de droits de vote - Statut au 30 avril 2026 tenant compte d’informations intermédiaires au 5 mai 2026

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VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

Statut au 30 avril 2026

tenant compte d’informations intermédiaires au 5 mai 2026
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Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 5 mai 2026

Nombre d’actions
composant le capital de Valneva		Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*Origine de la variationDate à laquelle cette variation a été constatéeNombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
 

 

189 771 237

actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune		204 361 428 

 

Passage en droit de vote double de 1749 actions ordinaires

 

 

 

 

Création de 15 893 817 actions ordinaires par suite d’une Offre Réservée

 

 

 		 

 

Entre le 5 et le 29 avril 2026

 

 







Décision d’émission sous l’Offre Réservée le 29 avril 2026
 Règlement-Livraison intervenu le 5 mai 2026

 		204 237 106

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* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

Pièce jointe


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2026_05_05 DECLARATION_DROIT_DE_VOTE 30 avril 2026 FR_GN
GlobeNewswire

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