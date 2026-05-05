VALNEVA

Déclaration d’actions et de droits de vote

Statut au 30 avril 2026

tenant compte d’informations intermédiaires au 5 mai 2026

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Dénomination sociale : VALNEVA

Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon

Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B

Date de la déclaration : 5 mai 2026

Nombre d’actions

composant le capital de Valneva Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus* Origine de la variation Date à laquelle cette variation a été constatée Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**







189 771 237



actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune 204 361 428







Passage en droit de vote double de 1749 actions ordinaires



















Création de 15 893 817 actions ordinaires par suite d’une Offre Réservée



















Entre le 5 et le 29 avril 2026























Décision d’émission sous l’Offre Réservée le 29 avril 2026

Règlement-Livraison intervenu le 5 mai 2026



204 237 106

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* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil . Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.

Pièce jointe