VALNEVA
Déclaration d’actions et de droits de vote
Statut au 30 avril 2026
tenant compte d’informations intermédiaires au 5 mai 2026
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Dénomination sociale : VALNEVA
Adresse du siège social : Îlot Saint-Joseph Bureaux Convergence – Bât. A, 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon
Marché réglementé Euronext Paris - Compartiment B
Date de la déclaration : 5 mai 2026
|Nombre d’actions
composant le capital de Valneva
|Nombre total de droits de vote incluant les droits de vote suspendus*
|Origine de la variation
|Date à laquelle cette variation a été constatée
|Nombre total de droits de vote hors droits de vote suspendus**
|
189 771 237
actions ordinaires de valeur nominale de 0,15 € chacune
|204 361 428
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Passage en droit de vote double de 1749 actions ordinaires
Création de 15 893 817 actions ordinaires par suite d’une Offre Réservée
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Entre le 5 et le 29 avril 2026
Décision d’émission sous l’Offre Réservée le 29 avril 2026
Règlement-Livraison intervenu le 5 mai 2026
|204 237 106
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* Droits de vote bruts ou théoriques. Ce nombre sert de base de calcul pour les franchissements de seuil. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, il est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.
** Droits de vote nets ou exerçables en Assemblée Générale.
Pièce jointe