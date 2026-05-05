Sana Commerce ernennt Brian Plackis Cheng zum CEO

ROTTERDAM, Niederlande, May 05, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sana Commerce gab heute die Ernennung von Brian Plackis Cheng zum Chief Executive Officer bekannt. Die Berufung markiert einen wichtigen Schritt in der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens. Brian wird die Expansion des Unternehmens im Bereich KI-gestützter, vernetzter Commerce vorantreiben und Hersteller sowie Händler dabei unterstützen, komplexe Lieferketten zu steuern und den digitalen Handel weiter zu beschleunigen.

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Brian bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in den Vereinigten Staaten und Europa mit. Er hat Technologieunternehmen durch Phasen starken Wachstums geführt, darunter Börsengänge und Übernahmen, und deren Skalierung erfolgreich vorangetrieben. Er verfügt über ausgewiesene Erfahrung darin, Innovationen zu fördern, Partner-Ökosysteme zu stärken und messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Sana Commerce ist ein führendes Unternehmen im vernetzten digitalen Handel“, so Plackis Cheng. „Indem wir Commerce im ERP verankern und über das gesamte Ökosystem hinweg erweitern, schaffen wir eine einheitliche Datenbasis und geben Käufern und Verkäufern die Transparenz und das Vertrauen, Transaktionen in großem Maßstab abzuwickeln. Unsere Mission ist es, digitalen Handel zu einem zentralen Wachstumstreiber für unsere Kunden zu machen.“

Vorstandsmitglied Michiel Schipperus fügte hinzu: „Brian hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er Technologieunternehmen skalieren und starke Partnernetzwerke aufbauen kann. Damit ist er die ideale Führungspersönlichkeit, um unsere Vision weiter voranzutreiben und noch größeren Mehrwert für Kunden und Partner zu schaffen.“

Unter Brians Führung wird Sana Commerce seine Marktpräsenz weiter ausbauen, indem das Unternehmen KI-gestützte Funktionen weiterentwickelt, die die Einführung beschleunigen, Komplexität reduzieren und digitale Customer Journeys nahtlos verbinden. Sana wird sich weiterhin darauf konzentrieren, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Handel über komplexe Lieferketten hinweg zu automatisieren und so das Wachstum im Bereich des digitalen Handels weiter zu beschleunigen.

Über Sana Commerce

Sana Commerce ist eine führende B2B-Commerce-Plattform, die die Zukunft des vernetzten Handels aktiv gestaltet. Durch die direkte Integration in ERP-Systeme und das erweiterte digitale Ökosystem stellt Sana Commerce über alle Kontaktpunkte hinweg präzise Echtzeitdaten bereit.

Das Ergebnis: schlankere Prozesse, nahtlose Einkaufserlebnisse und skalierbares Wachstum. Als zertifizierter SAP- und Microsoft-Goldpartner unterstützt Sana Commerce komplexe Unternehmen dabei, schneller zu agieren, sicherer zu operieren und nachhaltig zu wachsen.

Medienkontakt:

Teresa Cherukara

Senior Content Operations Manager

t.cherukara@sana-commerce.com